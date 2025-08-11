Встреча Трампа и Путина и "обмен территориями": что говорят в Евросоюзе

Трамп и Путин / © ТСН.ua

Лидеры ЕС хотят поговорить с президентом США до того, как Дональд Трамп встретится с Путиным на Аляске. По данным премьер-министра Польши Туска, Белый дом на это согласился.

Об этом говорится в материале корреспондентки «Радио свобода» в Брюсселе Зоряны Степаненко.

Саммит президентов России и США серьезно обеспокоил Европу по нескольким причинам. Первая: он готовится срочно, что крайне необычно для такого уровня встреч.

Вторая: в ЕС не видят признаков, что Владимир Путин готов отступить от своих максималистских требований в отношении Украины. И услышанное европейцами от Стива Уиткоффа, как знаем из многочисленных утечек в западных СМИ об условиях президента России для прекращения огня, — этому подтверждение. Третья причина и она же самая главная — никого из европейских лидеров не зовут на переговоры о завершении войны, несмотря на их глубокое убеждение, не раз высказанное публично, что Евросоюз должен быть частью мирного процесса.

Больше всего, однако, его лидеров заставляет нервничать тот факт, что на такие важные переговоры не приглашают даже Украину, о которой пойдет речь.

Звать ли на Аляску президента Зеленского — в Белом доме, по данным американских СМИ, еще думают. Немецкий канцлер, который говорил накануне с Трампом, надеется, что украинского лидера пригласят.

Сейчас активированы все возможные дипломатические каналы — вся Европа на всех уровнях между собой перезванивается и пытается понять, как реагировать на возможную договоренность за своей спиной. Ее представителей не приглашают на разговор с Путиным, но некоторых европейских лидеров, а также Зеленского — Трамп сообщил о своем намерении встретиться с изолированным в определенной степени президентом России еще до того, как эта новость «прозвучала».

Также представители ЕС смогли послушать Стива Уиткоффа — он делился услышанным в Кремле. Далее связь с Украиной и Европой поддерживал вице-президент США. На выходных Джей Ди Вэнс провел многочасовые переговоры с советниками по нацбезопасности европейских стран и Украины. Wall Street Journal сообщает, что на этой встрече Европа и Украина выдвинули контрпредложение для переговоров с Путиным. Сначала — прекращение огня без всяких предварительных условий. Глава Кремля, по сообщениям СМИ, готов пойти на это, но при условии — Украина должна вывести войска из Донецкой области. Их отвод предлагают осуществлять на взаимной основе. То есть: если Украина отходит с одних своих территорий, то Россия в ответ возвращает Киеву контроль над другими оккупированными ныне землями.

Территориальные уступки, согласно украинско-европейскому плану, возможны лишь при условии железных гарантий безопасности, то есть дальнейшего ненападения со стороны России. Не исключают из возможных гарантий — потенциальное членство Украины в НАТО.

Ранее Дональд Трамп выступал категорически против этого. После встречи советников с Джей Ди Вэнсом Зеленский сказал: аргументы Киева — слышат. Возможные опасности — учитывают. А лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии, Польши, Финляндии и глава Еврокомиссии выпустили совместное заявление, в котором дают понять, что против отвода войск Украиной.

Некоторые из лидеров поддерживают связь и с самим Трампом — вчера с ним говорил канцлер Мерц. Их отношения относительно удачно сложились. Как отстаивать интересы Украины и Европы в новых геополитических реалиях сегодня обсудят топ-дипломаты ЕС. Кая Каллас собирает их на экстренную встречу — она начнется после обеда. Многим придется прервать отпуск в разгар сезона, который здесь считается политически мертвым, и выйти на видеосвязь друг с другом, чтобы обсудить дальнейшие шаги в свете предстоящей встречи президентов США и России и возможных договоренностей там.

К европейским коллегам присоединится Андрей Сибига. Каллас считает — Путин захотел диалога с Трампом только потому, чтобы избежать его санкций. Президент США начал применять вторичные меры в отношении торговых партнеров России. Также главный дипломат ЕС отмечает, что Европа и Украина должны быть частью любой договоренности между РФ и США.

