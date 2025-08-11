Встреча Трампа и Путина на Аляске: стоит ли ожидать окончания войны в Украине

Трамп и Путин / © Associated Press

Вице-президент США Джей Ди Венс накануне заявил, что встреча Владимира Зеленского с Путиным пока нецелесообразна.

Об этом он сказал на фоне слухов, будто Белый дом рассматривает возможность пригласить на Аляску в эту пятницу также и президента Зеленского. В то же время США работают над организацией трехсторонней встречи позже, сказал Вэнс.

Об этом говорится в материале собственного корреспондента ТСН в США Ольги Кошеленко.

До встречи на Аляске остается 4 дня, а вопросов, что именно там произойдет, кроме того, что Трамп и Путин поговорят с глазу на глаз, становится все больше. В прошлую пятницу президент США объявил — будет обмен украинскими территориями: некоторые, по его словам, вернутся под контроль Киева, другие будут обменяны. И президенту Украины, мол, следует подготовиться к тому, что придется что-то подписать. Владимир Зеленский ответил — на это можно не рассчитывать, никаких территориальных подарков оккупанту не будет.

Но интрига, что именно имел в виду Трамп, осталась. The Wall Street Journal пишет: испорченный телефон устроил главный переговорщик с Путиным Стив Уиткофф. Он во время группового звонка рассказал европейским лидерам: Россия хочет, чтобы украинские военные полностью вышли из Донецкой и Луганской областей. После этого Путин якобы готов заморозить фронт. А вот относительно кремлевских аппетитов на Запорожье и Херсонщину Виткофф совсем запутал коллег, в результате чего некоторые из них подумали, что Россия готова вернуть Украине контроль над Запорожьем и Херсонщиной.

«Официальные лица, которых администрация Трампа информировала по телефону в среду и четверг, остались с противоположными впечатлениями относительно того, намерен ли Путин заморозить текущую линию фронта или полностью выйти из этих регионов. Американский чиновник сказал, что Путин призывает к остановке войны на текущих линиях фронта в обоих регионах. А потом Россия будет вести переговоры с Украиной об обмене территориями, стремясь к полному контролю Москвы над Запорожьем и Херсонщиной. Не понятно, какие территории Украина должна была бы получить взамен», — говорится в сюжете ТСН.

После того, как Зеленский повторил, что не подарит оккупантам ничего, вопрос о территориальных разменах как основу переговоров Трампа и Путина кажется неактуальным. Европейские лидеры также подписали публичное заявление, в котором говорится — государственные границы не должны меняться силой, а путь к миру нельзя определять без Украины.

Но вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в воскресном интервью продолжил настаивать — во время встречи на Аляске будут приняты какие-то решения, которые не сделают счастливыми ни Россию, ни Украину, но позволят им жить в относительном мире. Участие Зеленского в пятничной встрече Вэнс назвал нецелесообразным, несмотря на то, что ряд американских СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили: такую возможность все еще рассматривают. Вице-президент заявил, что США уже работают над организацией трехсторонних переговоров Трампа, Зеленского и Путина.

О том, что будет гарантировать длительный мир, если он таки будет установлен, речь пока не идет. Комический факт приводит The Wall Street Journal — Путин якобы пообещал Виткоффу, что Россия примет какой-то документ, где возьмет на себя обязательства не нападать больше на Украину или Европу, к чему европейские лидеры отнеслись с большим скепсисом. Генсек НАТО Марк Рютте в воскресенье заявил — Россия остается для них долгосрочной угрозой. А встречу Трампа с Путиным советует воспринимать как своеобразное испытание.

Президент Зеленский в коммуникациях со Штатами пытается пройти по тонкому: с одной стороны неутомимо благодарит Трампа за вовлеченность, с другой говорит — Путин его обманывает.

