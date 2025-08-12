Встреча Трампа и Путина: о чем заявил президент США и почему снова набросился на Зеленского

Трамп и Путин / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трампнакануне дважды оговорился, заявив, что в пятницу едет в Россию. В Белом доме оперативно объяснили — ошибся, встреча состоится, как и планировалось, на Аляске.

Об этом говорится в материале собственного корреспондента ТСН в США Ольги Кошеленко.

Накануне Трамп заявил, что едет в Россию, чтобы встретиться с Путиным. Однако впоследствии это опровергли: встреча состоится на Аляске. И Трамп окончательно дал понять — ни Зеленского, ни лидеров ЕС он не приглашает. Мол, хочет сам все понять о Путине, и за первые две минуты разговора определит его намерения. Хотя известно, что сам Путин не хочет встречаться ни с Зеленским, ни с европейскими лидерами. Но президент США обещает — позже организует встречу Зеленского и Путина, при своем участии или без. И сразу после переговоров в пятницу проведет переговоры

Трамп продолжает настаивать, что видит в перспективе какой-то территориальный размен, когда определенные территории должны вернуться в Украину, но другими придется пожертвовать. Здесь два обстоятельства — первое: ни один источник среди участников переговоров не дает даже намека, что Путин собирается отпустить какие-то оккупированные украинские земли, наоборот, он хочет, чтобы Украина без боя отдала ему весь Донбасс. Второе — Зеленский отказался от территориальных уступок оккупанту, аргументируя это не просто своими эмоциями — Конституцией, которая не предусматривает таких разменов. И это

«Меня немного смутило то, что Зеленский сказал: „Ну, мне нужно получить конституционное одобрение“. То есть, у него есть одобрение, чтобы вступать в войну, убивать всех, но ему нужно разрешение на обмен территориями, потому что там будет определенный обмен территориями. Я знаю это от России и из разговоров со всеми. На благо Украины. Хорошие вещи, не плохие. Но также и плохие — для обоих», — заявил Трамп.

Оценивая шансы, насколько результативной будет их встреча с Путиным, Трамп заключил: думаю, она будет хорошей, но может быть плохой.

