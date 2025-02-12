Встреча Трампа и Зеленского: новые подробности контактов США с Россией и что ждет Украину

В июне 2022 года Фогеля, преподававшего историю преимущественно детям дипломатов в Москве, приговорили к 14-й колонии строгого режима. Отбыв 3,5 года за решеткой, Путин его помиловал. Хотя российские СМИ и называют американского учителя "сотрудником посольства США в РФ", этот обмен (но пока неизвестно, что должны сделать США со своей стороны) стал первым результатом закрытых переговоров новой администрации США с Кремлем. Трамп, принимая уволенного Фогеля в Белом доме во вторник вечером, 11 февраля, заявил, что "это может быть важной частью завершения войны (России – Ред.) с Украиной".

Забрать уволенного Марка Фогеля в Москву лично приезжал спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Виткофф — миллиардер и близкий друг президента США. Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц назвал это "жестом доброй воли со стороны россиян и признаком, что мы двигаемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасной войне в Украине". По информации The New York Times, несколько недель назад Трамп тайно расширил полномочия Стивена Виткоффа по открытию переговорного канала с россиянами для достижения соглашения об окончании войны против Украины.

Однако, как только самолет Виткоффа вместе с освобожденным Фогелем приземлился в Вашингтоне, как Россия ударила баллистикой по Киеву и Кривому Рогу, наглядно продемонстрировав, как хочет договариваться о мире. У Виткоффа уже были определенные контакты относительно Украины в Катаре и Саудовской Аравии, которые традиционно помогают, например, в вопросе освобождения пленных. По словам ведущего Fox News Шона Ханнити, в Москве Стивен Виткофф также имел 3,5-часовой разговор с Путиным. И это накануне визита министра финансов США Скотта Бессента в Киев и встречи вице-президента США Джей Ди Венса с Владимиром Зеленским на площадке Мюнхенской конференции безопасности, которые должны заложить фундамент для первых основательных телефонных переговоров или даже встречи украинского президента с Дональдом Трампом.

Итак, о чем свидетельствуют новые каналы коммуникации и переговорщики команды Трампа с Кремлем? Что уже известно об условиях новой администрации США по поводу старта переговоров с Россией? На чем будет настаивать Трамп и что об этом говорят в Кремле? Читайте в материале ТСН.ua.

Последние заявления Трампа: разговоры с РФ об Украине без Украины

За последнюю неделю Дональд Трамп уже дважды заявил, что планирует поговорить с Владимиром Зеленским. Будет ли это телефонный разговор или личная встреча, пока неизвестно. Но вряд ли это произойдет до визита министра финансов США Скотта Бессента в Киев, который, по информации американских СМИ, обсудит с украинским руководством соглашение о доступе США к украинским полезным ископаемым (учитывая редкоземельные минералы) в обмен на дальнейшую американскую помощь. Однако, судя по последним заявлениям Трампа, речь идет не только об этом.

"Вони (українці – Ред.) мають надзвичайно цінні землі з точки зору корисних копалин, нафти й газу, та інших речей. Я хочу, щоб наші гроші (американська допомога Україні – Ред.) були убезпечені, бо ми витрачаємо сотні мільярдів доларів. І, ви знаєте, вони можуть укласти, або не укласти угоду. Вони можуть бути росіянами одного дня, а можуть і не бути. І, я кажу, що хочу повернути це (американську допомогу, надану Україні – Ред.) назад. І я сказав їм, що хочу еквівалент рідкоземельних корисних копалин на $500 млрд. І вони, по суті, погодилися це зробити. Тож ми, принаймні, не почуваємося ошуканими. Інакше ми дурні. Я сказав їм, що ми маємо щось отримати. Ми не можемо продовжувати просто платити ці гроші", — сказав Трамп у нещодавньому інтерв'ю Fox News.

В интервью The Guardian президент Зеленский подтвердил, что сам предложил Дональду Трампу доступ США к украинским редкоземельным полезным ископаемым в обмен на безопасность и финансовые стимулы. Ведь, по его словам, у Украины самые большие в Европе запасы урана и титана, поэтому не в интересах США, чтобы эти запасы оказались в руках России, и потенциально были переданы в КНДР, Китай или Иран.

"Мы говорим не только о безопасности, но и о деньгах — ценных природных ресурсах, где мы можем предложить нашим партнерам возможности, которых раньше не было, инвестировать в них. Для нас это создаст рабочие места, для американских компаний это создаст доходы", — добавил президент Зеленский.

Пока неизвестно, что именно Трамп подразумевает под гарантированием американской помощи украинские полезные ископаемые. Ведь, во-первых, и об этом президент США сказал впервые, Украина должна гарантировать своими редкоземельными полезными ископаемыми уже оказанную нам американскую помощь. Во-вторых, в интервью Fox News, Трамп фактически выразил уныние в том, что Россия никогда не захватит Украину. А, в-третьих, мы пока не видим нового пакета военной помощи Украине, который уже должен был появиться в Конгрессе, который вскоре начнет рассмотрение закона о бюджете США на 2025 год. За который, кстати, будут изрядно ломаться копья, ведь Трамп требует повышения потолка госдолга, являющегося красной линией уже собственно для самих республиканцев.

На днях конгрессмен-республиканец Джо Уилсон внес на рассмотрение Палаты представителей законопроект о ленд-лизе для Украины (напомним, что после выборов в США 5 ноября 2024 года, республиканцы получили большинство в обеих палатах Конгресса — Ред.), которым предлагается "предоставить президенту США расширенные полномочия заключать соглашение с российского военного вторжения и для других целей.

Возьмутся ли законодатели рассматривать этот законопроект, и обеспечат ли его выполнение доступом США к украинским редкоземельным ресурсам, сегодня сказать трудно. Это зависит от результатов договоренностей Киева и Вашингтона, а также от результатов переговоров команды Трампа с Кремлем. Следует также напомнить, что еще при администрации Байдена Конгресс уже принимал механизм ленд-лиза для Украины. Однако его так ни разу и не задействовали, пока срок действия соответствующего законопроекта не истек.

Украинская неделя в Европе: США хотят перевести ответственность

Похоже, Трамп выстраивает личные каналы диалога с Путиным. У администрации Байдена они тоже были. Стоит лишь вспомнить, сколько раз бывший советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан и директор ЦРУ Уильям Бернс встречались с россиянами, подвергаясь их ядерному шантажу, что повлекло за собой существенное ограничение объемов предоставленной военной помощи Украине.

До сих пор было известно только о назначенном спецпредставителе Трампа по Украине и России, генерале Ките Келлоге, который, судя по должности, должен общаться с россиянами. На этой неделе украинская делегация во главе с президентом Зеленским встретится с Китом Келлогом на полях Мюнхенской конференции безопасности. Также Кита Келлога ждут на следующей неделе с визитом в Киеве. О коммуникации спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стивена Виткоффа, который является близким другом Трампа с начала 1980-х годов, до сих пор ничего известно не было. Поэтому с уверенностью сказать, какое влияние он имеет в администрации Трампа на процесс принятия решений, невозможно.

В среду, 12 февраля, на заседании в формате "Рамштайн" в Брюсселе, созванном по инициативе Британии, министр обороны США Пит Гегсет подтвердил, что Дональд Трамп хочет закончить войну в Украине по дипломатическому пути, но на это нужно смотреть с реалистической перспективы.

"Мы сможем закончить эту разрушительную войну и установить длительный мир с реалистической оценкой поля боя. Возвращение к границам, которые существовали до 2014 года, является нереалистичной целью. Длительный мир для Украины должен включать надежные гарантии безопасности, чтобы убедиться, что война не начнется снова. В то же время любые гарантии безопасности должны быть подкреплены боеспособными европейскими и неевропейскими войсками", — заявил Пит Гегсет.

Также он добавил, что эти войска, в которые не будут входить американцы, должны быть развернуты как часть миссии международного надзора за линией столкновения вне НАТО, и не будут подпадать под статью 5 Альянса о коллективной обороне. В конце января Владимир Зеленский заявлял, что для обеспечения безопасности Украины после остановки боевых действий от повторной агрессии России, армия которой сейчас составляет 1,5 млн. военнослужащих, нужно по меньшей мере 200 тыс. миротворцев. Это, например, сопоставимо с численностью французской армии, и почти втрое больше, чем вся британская армия

Как пишет The New York Times, эта тема, безусловно, станет центральной на Мюнхенской конференции безопасности 14-16 февраля.

«Но без участия США в такой операции — с американским воздушным прикрытием, ПВО и разведкой, как человеческой, так и технической, — европейские войска были бы под серьезной угрозой российских атак. ческим ростом, нехваткой войск и необходимостью увеличения военных расходов для собственной защиты. И этого, скорее всего, будет недостаточно, чтобы обеспечить реалистическое сдерживание России", — пишет газета.

Многие европейские чиновники в неофициальных комментариях западной прессе выражают сомнения, что Трамп действительно имеет действенный и конкретный план урегулирования войны России против Украины. Кроме того, как отметил Пит Гегсет, США больше не могут быть мировым полицейским, поэтому Европа должна взять на себя большую часть обеспечения Украины летальной и нелетальной помощью. Это, по его словам, означает предоставление большего количества боеприпасов и оборудования, расширение оборонной промышленной базы и разъяснение своим гражданам об угрозах, стоящих перед Европой.

Вместе с тем, по информации Reuters, администрация Трампа собирается подталкивать европейских союзников покупать больше именно американского оружия для Украины, что, по мнению команды Трампа, должно улучшить переговорные позиции Киева. Однако какой смысл европейцам тратить деньги на американское оружие, если они могут вложить инвестиции в увеличение мощностей собственного ОПК? К тому же за покупку большего количества американского оружия Европа и Киев должны получить гарантии безопасности от США и, например, американских солдат в качестве миротворцев в Украине.

Не совсем понятно, как администрация Трампа собирается договариваться с Путиным об остановке войны и установлении режима прекращения огня без реальных рычагов влияния на Россию. В интервью The Guardian президент Зеленский также допустил обмен территориями с Россией: часть Курщины, контролируемая ВСУ, на украинские территории. В Кремле это уже официально отвергли. Кроме того, по словам заместителя российского министра иностранных дел Сергея Рябкова, "успех мирных переговоров невозможен без реализации заявлений Путина от июня 2024 года", когда он в очередной раз выдвинул ультиматум в канун первого Саммита мира в Швейцарии.

Напомним, что для начала мирных переговоров в июне 2024 года Путин требовал выхода украинских войск со всей территории Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей, которые кремлевский глава еще в сентябре 2022 года незаконно записал в российскую конституцию, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Сергей Рябков также добавил, что Россия не видит серьезных изменений в подходах США к урегулированию войны, хотя Трамп постоянно заявляет о достижении прогресса в переговорах с Украиной и Россией.