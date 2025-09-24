Встреча Трампа и Зеленского: сенсационные заявления лидера США и чего ожидать дальше

Трамп и Зеленский / © ТСН

Президент США Дональд Трамп заявил, что российская экономика падает, а Украина имеет величественный дух, становится только лучше и может вернуть себе все территории.

Президент Украины говорит — в их отношениях с американским лидером есть положительная динамика, доверия больше.

Об этом говорится в материале собственного корреспондента ТСН в Соединенных Штатах Ольги Кошеленко.

Трамп назвал Зеленского храбрым человеком и сказал, что восхищается борьбой Украины. И попросил поделиться информацией о ситуации на поле боя. Президент Украины ответил, что приехал с хорошими новостями — за месяц деоккупировано 360 квадратных километров территории, тысяча россиян попала в окружение.

Зеленский поддержал идею Трампа остановить продажу российских энергоносителей, рассказал о хорошем разговоре с премьер-министром Словакии по этому поводу, и пожаловался на венгерского премьера, который хочет покупать у Путина. Трамп пообещал повлиять и переговорить со своим другом Орбаном, предположив, что тот его послушается.

Далее, отвечая на вопрос, президент США сказал, что страны НАТО могут сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве, и Америка будет поддерживать их в зависимости от обстоятельств, хотя госсекретарь Марко Рубио накануне утверждал обратное. А также констатировал, что российская экономика падает.



«Самый большой прогресс в том, что российская экономика в ужасном состоянии, как вам известно, она приходит в упадок. И откровенно Украина очень хорошо справляется и останавливает очень большую армию. Это чрезвычайно!», — заявил Трамп.



Когда встреча президентов завершилась, на странице Трампа в «Трус соушл» появилось сообщение, подписанное лично президентом — это обычно свидетельствует, что писал он сам. И в это трудно поверить — Трамп пишет, что Украина сможет отвоевать все свои территории обратно, хотя ранее говорил, что, например, о Крыме надо забыть.

На брифинге журналисты попросили президента Украины прокомментировать это сообщение Трампа. Президент заверил — теперь лидер Соединенных Штатов доверяет ему больше, в отношениях произошло важное изменение. Но деталей не раскрывает.

Говорили также о конкретных системах противовоздушной обороны, рассказал Зеленский. Украина ожидает и санкций против России, которые Штаты могут принять даже без Европы.



«Мы уже не раз видели, как после положительных месседжей Трамп возвращался на свои старые позиции. В конце концов, и на этот раз, когда его спросили, доверяет ли Путину, пообещал ответить через месяц», — говорится в материале ТСН.

