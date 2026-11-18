Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин

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Президенты США, России, Китая — Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут 19 ноября трехстороннюю встречу в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Сейчас известно, что Путин 18 ноября уже провел переговоры с Си. Лидеры этих и других государств сделали совместное фото на церемонии открытия саммита АТЭС.

Все, что известно о встрече Путина, Трампа и Си, читайте на ТСН.ua.

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Трехсторонняя встреча Трампа, Путина и Си — какие темы затронут

Накануне заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Уэльс сообщила, что Трамп во время трехсторонней встречи планирует поднять вопрос сокращения ядерных вооружений, а также возможное обсуждение войны в Иране и ситуации вокруг Северной Кореи.

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Несмотря на то, что Путин инициировал эти переговоры для обсуждения завершения войны в Украине и Трамп ранее допускал такой формат, Белый дом пока не подтверждал наличие украинского вопроса в повестке дня.

Относительно формата встречи и ее повестки появилась противоречивая информация. Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что повестка дня уже согласована, однако часть вопросов еще будут «уточняться по ходу». В то же время, помощник кремлевского диктатора Юрий Ушаков утверждал, что Россия и Китай предложили свои варианты текста итогового заявления и ожидают ответа от США.

По информации издания Financial Times, лидеры трех государств так и не утвердили окончательный список вопросов. Следовательно, саммит может состояться без предварительно согласованной повестки дня.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский и Еврокомиссия подчеркнули, что какие-либо решения относительно будущего государства не могут приниматься без его участия и должны уважать его территориальную целостность.

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К слову, как сообщил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не примут участие в трехсторонних переговорах.

«Они заняты вопросами урегулирования в Украине», — сказал Дмитриев.

Встреча Путина и Си — о чем говорили

На полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 18 ноября уже состоялась более чем двухчасовая встреча Путина и Си. В ходе переговоров китайский лидер назвал отношения между Пекином и Москвой «моделью нового типа взаимоотношений» и призвал к углублению сотрудничества по продвижению многополярного мира, а российский диктатор заявил о подъеме двустороннего взаимодействия.

Заметим, что перед переговорами Путин обвинил Евросоюз в потере промышленного потенциала из-за отказа от российских энергоресурсов.

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По словам Пескова, лидеры также обсудили войну в Украине, в частности Путин упомянул о своих контактах в Москве с Уиткоффом и Кушнером. Диктатор также проинформировал президента Китая о положении дел на фронте.

Глава Кремля назвал лидера КНР «другом», заявил о совместной работе «спина к спине» и отметил рост турпотока между странами на 43% после введения безвизового режима с Китаем.

Кроме того, Путин заявил об ожиданиях «пользы» от трехсторонней встречи с Трампом и Си, отметив важность партнерства вместо изоляции.

«Я ожидаю большой потенциальной пользы от предстоящей трехсторонней встречи между лидерами России, Китая и Соединенных Штатов», — заявил российский диктатор.

Си назвал отношения Пекина и Москвы «устойчивыми» и независимыми от меняющейся геополитической ситуации, отметив «ответственность больших держав» за демократизацию международных отношений.

Переговоры Путина и Сии 18 ноября / © Associated Press

Визит Трампа в Китай — что известно

Трамп 18 ноября прибыл в Шэньчжэнь на саммит АТЭС. Его в аэропорту лично встретил Си (Путина он не встречал). Лидеры обнялись у президентского самолета Air Force One.

Отметим, что дипломатические правила Китая не предусматривают, чтобы глава государства лично отправлялся в аэропорт и участвовал в церемонии встречи иностранного лидера. В то же время Си, очевидно, сделал исключение для Трампа. Такой шаг может свидетельствовать об особом значении, которое Пекин придает двусторонним отношениям с Вашингтоном.

Встреча Трампа и Си 18 ноября / © Getty Images

Будет ли встреча Путина с Трампом

Ушаков сообщил, что вечером 18 ноября у Трампа может состояться встреча с Путиным во время торжественного обеда. У лидеров также будет полноценный разговор на саммите АТЭС, вне зависимости от формата встречи.

В то же время Песков заявил, что время двусторонних переговоров президентов США и РФ до сих пор не согласовано.

«Вряд ли есть возможность провести полноформатные переговоры Путина и Трампа», — сказал Песков.

Он предположил, что первый контакт между лидерами может состояться в ходе торжественного приема.

Спикер российского диктатора также назвал возможные темы разговора. По его словам, Путин и Трамп планируют обсудить текущие вопросы, войну в Украине и, возможно, Иран. Кроме того, президент РФ может поднять вопрос своего приглашения на саммит G20, который должен состояться в Майами в середине декабря.

Первая встреча Трампа, Путина и Си на саммите АТЭС

Путин и Трамп пожали друг другу руки в присутствии Си и обменялись репликами перед церемонией фотографирования лидеров АТЭС. Затем троица позировала для группового фото с другими лидерами.

Примечательно, что Си пригласил Путина занять место рядом со своей женой, а Трампа пригласил позировать рядом с собой.

Дата публикации 14:17, 18.11.26 Количество просмотров 58 Первая встреча Си, Трампа и Путин

Трамп, Путин и Си перед совместным фото на саммите АТЭС 18 ноября / © Getty Images

Президенты России, США и Китая прибыли на банкет. Кстати, российские средства массовой пропаганды сообщили, что гостям торжественного приема от имени китайского лидера для участников саммита АТЭС предлагают три вида вин и черную икру. Каждый стол украшен композицией из розовых роз.

Приветственный банкет по случаю встречи лидеров экономик АТЭС 18 ноября / © Associated Press

Будут ли говорить об Украине Трамп, Путин и Си

По словам пресс-секретаря МИД Китая Го Цзякуня, во время трехсторонней встречи 19 ноября Трамп, Путин и Си проведут углубленный обмен мнениями по вопросам мирового мира, но подробности переговоров раскроют только после их завершения.

Ушаков добавил, что окончательная повестка дня и итоговый документ встречи еще согласовываются, однако лидеры точно сосредоточатся на обострении международных конфликтов и вряд ли минуют вопросы войны в Украине.

Ожидание Украины от встречи лидеров США, России и Китая

Украина рассчитывает, что во время встречи с Путиным Трамп и Си используют свое определяющее влияние, чтобы усилить давление на Россию и добиться прекращения войны.

По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги на пресс-конференции 18 ноября, Киев уже довел до партнеров свою позицию относительно гарантий безопасности и отмечает, что никакие решения в отношении государства не могут приниматься без его участия.

Министр также подчеркнул, что эти переговоры не должны создать у Путина иллюзию возвращения к распределению сфер влияния.

«Важно, чтобы этой встречей два глобальных лидера не дали Путину ошибочного представления о возвращении к периоду распределения сфер влияния. Тональность должна быть другая — давление на Путина, а у них есть это давление, чтобы эта война закончилась», — отметил Сибига.

Дата публикации 15:20, 18.11.26 Количество просмотров 6 Сибига назвал ожидания Украины от саммита Си, Трампа и Путина

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