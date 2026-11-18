- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 2116
- Время на прочтение
- 5 мин
Встреча Трампа, Путина и Си в Китае: все детали переговоров — что происхит сейчас (фото, видео)
Лидеры США, России и Китая уже обменялись первыми рукопожатиями на торжественном приеме, однако окончательная повестка переговоров до сих пор не утверждена.
Президенты США, России, Китая — Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут 19 ноября трехстороннюю встречу в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Сейчас известно, что Путин 18 ноября уже провел переговоры с Си. Лидеры этих и других государств сделали совместное фото на церемонии открытия саммита АТЭС.
Все, что известно о встрече Путина, Трампа и Си, читайте на ТСН.ua.
Трехсторонняя встреча Трампа, Путина и Си — какие темы затронут
Накануне заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Уэльс сообщила, что Трамп во время трехсторонней встречи планирует поднять вопрос сокращения ядерных вооружений, а также возможное обсуждение войны в Иране и ситуации вокруг Северной Кореи.
Несмотря на то, что Путин инициировал эти переговоры для обсуждения завершения войны в Украине и Трамп ранее допускал такой формат, Белый дом пока не подтверждал наличие украинского вопроса в повестке дня.
Относительно формата встречи и ее повестки появилась противоречивая информация. Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что повестка дня уже согласована, однако часть вопросов еще будут «уточняться по ходу». В то же время, помощник кремлевского диктатора Юрий Ушаков утверждал, что Россия и Китай предложили свои варианты текста итогового заявления и ожидают ответа от США.
По информации издания Financial Times, лидеры трех государств так и не утвердили окончательный список вопросов. Следовательно, саммит может состояться без предварительно согласованной повестки дня.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский и Еврокомиссия подчеркнули, что какие-либо решения относительно будущего государства не могут приниматься без его участия и должны уважать его территориальную целостность.
К слову, как сообщил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не примут участие в трехсторонних переговорах.
«Они заняты вопросами урегулирования в Украине», — сказал Дмитриев.
Встреча Путина и Си — о чем говорили
На полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 18 ноября уже состоялась более чем двухчасовая встреча Путина и Си. В ходе переговоров китайский лидер назвал отношения между Пекином и Москвой «моделью нового типа взаимоотношений» и призвал к углублению сотрудничества по продвижению многополярного мира, а российский диктатор заявил о подъеме двустороннего взаимодействия.
Заметим, что перед переговорами Путин обвинил Евросоюз в потере промышленного потенциала из-за отказа от российских энергоресурсов.
По словам Пескова, лидеры также обсудили войну в Украине, в частности Путин упомянул о своих контактах в Москве с Уиткоффом и Кушнером. Диктатор также проинформировал президента Китая о положении дел на фронте.
Глава Кремля назвал лидера КНР «другом», заявил о совместной работе «спина к спине» и отметил рост турпотока между странами на 43% после введения безвизового режима с Китаем.
Кроме того, Путин заявил об ожиданиях «пользы» от трехсторонней встречи с Трампом и Си, отметив важность партнерства вместо изоляции.
«Я ожидаю большой потенциальной пользы от предстоящей трехсторонней встречи между лидерами России, Китая и Соединенных Штатов», — заявил российский диктатор.
Си назвал отношения Пекина и Москвы «устойчивыми» и независимыми от меняющейся геополитической ситуации, отметив «ответственность больших держав» за демократизацию международных отношений.
Визит Трампа в Китай — что известно
Трамп 18 ноября прибыл в Шэньчжэнь на саммит АТЭС. Его в аэропорту лично встретил Си (Путина он не встречал). Лидеры обнялись у президентского самолета Air Force One.
Отметим, что дипломатические правила Китая не предусматривают, чтобы глава государства лично отправлялся в аэропорт и участвовал в церемонии встречи иностранного лидера. В то же время Си, очевидно, сделал исключение для Трампа. Такой шаг может свидетельствовать об особом значении, которое Пекин придает двусторонним отношениям с Вашингтоном.
Будет ли встреча Путина с Трампом
Ушаков сообщил, что вечером 18 ноября у Трампа может состояться встреча с Путиным во время торжественного обеда. У лидеров также будет полноценный разговор на саммите АТЭС, вне зависимости от формата встречи.
В то же время Песков заявил, что время двусторонних переговоров президентов США и РФ до сих пор не согласовано.
«Вряд ли есть возможность провести полноформатные переговоры Путина и Трампа», — сказал Песков.
Он предположил, что первый контакт между лидерами может состояться в ходе торжественного приема.
Спикер российского диктатора также назвал возможные темы разговора. По его словам, Путин и Трамп планируют обсудить текущие вопросы, войну в Украине и, возможно, Иран. Кроме того, президент РФ может поднять вопрос своего приглашения на саммит G20, который должен состояться в Майами в середине декабря.
Первая встреча Трампа, Путина и Си на саммите АТЭС
Путин и Трамп пожали друг другу руки в присутствии Си и обменялись репликами перед церемонией фотографирования лидеров АТЭС. Затем троица позировала для группового фото с другими лидерами.
Примечательно, что Си пригласил Путина занять место рядом со своей женой, а Трампа пригласил позировать рядом с собой.
Президенты России, США и Китая прибыли на банкет. Кстати, российские средства массовой пропаганды сообщили, что гостям торжественного приема от имени китайского лидера для участников саммита АТЭС предлагают три вида вин и черную икру. Каждый стол украшен композицией из розовых роз.
Будут ли говорить об Украине Трамп, Путин и Си
По словам пресс-секретаря МИД Китая Го Цзякуня, во время трехсторонней встречи 19 ноября Трамп, Путин и Си проведут углубленный обмен мнениями по вопросам мирового мира, но подробности переговоров раскроют только после их завершения.
Ушаков добавил, что окончательная повестка дня и итоговый документ встречи еще согласовываются, однако лидеры точно сосредоточатся на обострении международных конфликтов и вряд ли минуют вопросы войны в Украине.
Ожидание Украины от встречи лидеров США, России и Китая
Украина рассчитывает, что во время встречи с Путиным Трамп и Си используют свое определяющее влияние, чтобы усилить давление на Россию и добиться прекращения войны.
По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги на пресс-конференции 18 ноября, Киев уже довел до партнеров свою позицию относительно гарантий безопасности и отмечает, что никакие решения в отношении государства не могут приниматься без его участия.
Министр также подчеркнул, что эти переговоры не должны создать у Путина иллюзию возвращения к распределению сфер влияния.
«Важно, чтобы этой встречей два глобальных лидера не дали Путину ошибочного представления о возвращении к периоду распределения сфер влияния. Тональность должна быть другая — давление на Путина, а у них есть это давление, чтобы эта война закончилась», — отметил Сибига.