Встреча Трампа с Путиным: что президенту США важно учесть до и во время переговоров с Россией по Украине

Что следует помнить Трампу и принять во внимание к и во время переговоров с Путиным? Почему скорая сделка с Кремлем невозможна, несмотря на упорное желание 47-го президента США? Об этом в традиционном опросе Центра "Новая Европа".

Новый президент США Дональд Трамп определил одним из приоритетов своей внешней политики прекращение российской войны против Украины. По его заявлениям ясно, что переговоры американских посредников с представителями страны-агрессорки уже начались. Мир в ожидании прямых переговоров американского лидера с российским руководителем. Центр "Новая Европа" решил обратиться к опытным дипломатам, аналитикам, которые разбираются в российских методах ведения переговоров, с вопросом:

"Что важно было бы учесть президенту США перед началом (и во время) переговоров с Путиным по Украине?". Ответы публикуем в рамках традиционной рубрики на ТСН.ua – "Новая Европа интересуется".

Ключевые рекомендации на основе полученных ответов:

1. Первые переговоры – с партнерами. Не начинать переговоры с российской стороной без серьезной подготовки. Перед переговорами с россиянами президент США должен провести консультации с коллегами Украины, ключевыми европейскими лидерами.

2. Умная команда. Трампу нужно собрать квалифицированную команду, доверить ей выполнение сложной работы – в частности, эта команда должна информировать президента США о доказательствах лжи и фальсификациях Путина.

3. Пределы гибкости и гарантии безопасности. Президент Трамп должен понимать перед переговорами пределы потенциальной гибкости Киева, а также то, какие обязательства по безопасности могут взять на себя западные партнеры перед Украиной.

4. Не рассчитывать на скорейшее решение. Трампу следует противостоять искушению считать быстрое, но временное решение, значительным достижением.

5. Россия – слабая. Как бы Путин ни пытался это скрыть, но Россия вступает в переговоры с крайне слабыми позициями и острой потребностью в облегчении катастрофического ущерба, который она сама нанесла войной.

6. Играть в длинную. У Путина есть основания полагать, что время на его стороне, но это преимущество теряет смысл, если Запад продолжит поддерживать Украину и усиливать давление на Россию.

7. Внедрение концепции "мир через силу". Чтобы усилить рычаги влияния на Кремль, США должны принять решение о предоставлении масштабной долгосрочной военной помощи, сотрудничать с G7 для перечисления замороженных активов России, усилить экономические санкции против РФ. Важно также выполнение обещания относительно вступления Украины в НАТО.

8. Геймченджер – европейские войска. Хотя это и наиболее проблематичное решение, но именно оно может стать потенциальным геймченджером – США и страны Европы должны быть готовы отправить войска в Украину для поддержки перемирия.

9. План по привлечению Украины, ключевых стран Европы к переговорам. У Трампа должен быть план привлечения Украины, других важных стейкхолдеров Европы к обсуждению. Переговоры только между США и РФ не принесут постоянного завершения войны.

10. Никакой потаенности. Потаенность приведет к собственной трактовке российской стороной каждого вопроса и даже повестки дня.

11. Постоянные переговорщики. Один и тот же человек должен вести переговоры на протяжении всего переговорного процесса и по всему перечню вопросов. Иначе переговоры будут напоминать "день сурка".

12. Избегать временных ограничений. Важно избегать утверждения регламентных процедур для переговорного процесса или тайминговых ограничений.

13. Все под запись. Диалог должен стенографироваться и записываться в видео и аудиорежимах. Это позволит избежать извращения слов и позиций.

14. Избегать общих прессрелизов, заявлений, приглашений, неформальных встреч. Переговоры всегда будут сопровождаться провокациями российской стороны.

15. Проверка фактов. Нужно проверять все заявления, факты россиян: отвлечение на манипулятивную полуправду – инструмент дезориентации участников переговоров.

Стивен Пайфер, внештатный старший научный сотрудник Brookings Institution, посол США в Украине в 1998-2000 годах

Президент Трамп не должен начинать обсуждение российско-украинской войны с российской стороной без серьезной подготовки. Это касается, в частности, консультаций с президентом Зеленским и ключевыми европейскими лидерами, а также усиления американских рычагов влияния.

Трамп должен поговорить с Зеленским, чтобы понять потенциальную гибкость позиции Киева, что будет неприемлемым. В прошлом году Зеленский предложил гибкость в вопросе территорий, но, очевидно, связал его с четкими гарантиями безопасности, в идеале, с членством в НАТО. Президент США должен знать украинскую позицию до того, как станет говорить с Путиным.

Трамп также должен проконсультироваться с европейскими лидерами, учитывая военную и финансовую помощь, которую Европа оказывает Украине, и их прямую заинтересованность в том, как война должна завершиться. Ключевым вопросом будут обязательства безопасности Киева: членство в НАТО, двусторонние гарантии или что-то другое.

Путин сделал ставку на максималистскую позицию и попытается манипулировать Трампом во время двусторонней беседы. Президент США должен быстро предпринять эти шаги, чтобы максимально усилить рычаги влияния на Кремль:

обратиться в Конгресс, чтобы он принял решение о предоставлении $40-50 млрд военной помощи Украине;

сотрудничать со странами G7 для ареста замороженных активов российского Центробанка и перечислить их в фонд для Украины;

и ужесточить экономические санкции против РФ.

Эти шаги станут четким сигналом Путину, что военная и экономическая цена его агрессивной войны будет расти, если он не будет готов ослабить свои требования и честно вести переговоры. Поэтому у Трампа должен быть план, как быстро ввести украинцев и европейцев в обсуждение. Переговоры только между США и РФ не принесут постоянного завершения войны. Такой процесс требует подготовки и терпения. Возможно, Трамп не славится этими характеристиками, но они ему необходимы, если он хочет добиться успеха в этом напряженном переговорном процессе.

Роман Бессмертный, представитель Украины в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины в 2015-2016 годах, а также в 2019 году

Российская сторона всегда рассматривала и будет рассматривать какие-либо переговоры как продолжение войны, а не инструмент декларируемого мира. Российская сторона не оперирует принципиально понятием компромисс, а ставит целью продолжение войны другим способом. Любая формулировка, которая будет озвучиваться сторонами как компромисс, будет иметь российскую трактовку исключительно в интересах РФ.

При ведении переговоров недопустимо прибегать к их закрытости, узкому кругу участников, выделению части вопросов для разговора отдельным группам или переговорщикам. Такой шаг всегда приведет к конфликту между группами или переговорщиками, который будет трактоваться РФ как умышленные действия другой переговорной стороны с целью срыва переговоров.

Втайне приведет вскоре к собственной трактовке российской стороной каждого вопроса и даже повестки дня. Если вести переговоры, то лишь одним и тем же лицом в течение всего переговорного процесса и по всему перечню вопросов. Иначе это будет сплошной "день сурка".

Решения должны приниматься по переговорным позициям исключительно на самом высоком уровне. Ни в коем случае недопустимо поручение или полномочия по принятию решений. Важно избегать утверждения регламентных процедур для переговорного процесса или тайминговых ограничений. Российская сторона всегда паразитирует на подобных вещах, пытаясь создать цейтнот для участников переговоров, что ставит в условия принятия скорых, неподготовленных, непродуманных решений и даже комментариев.

Диалог должен стенографироваться и записываться в видео- и аудиорежимах. Участники переговоров должны избегать общих прессрелизов, заявлений, приглашений на разного рода вечеринки, неформальные встречи. Где бы ни происходили переговоры, они всегда будут сопровождаться провокациями со стороны российской стороны. Любое предложение российской стороны следует воспринимать как ловушку.

Недопустимо при выработке решений передоверять редактирование окончательных текстов посторонним лицам, особенно когда будет применяться двойной или тройной перевод. Нужно отдавать себе отчет, что все участники переговоров будут подвергаться постоянному информационно-психологическому воздействию, силовому давлению. Для этого РФ использует манипулятивные информационные шаги в ходе переговоров. Отвлечение на манипулятивную полуправду – инструмент дезориентации участников переговоров. Факты и информация должны проверяться, ничего не принимать за правду.

Дэниел Фрид, бывший посол США в Польше и почетный сотрудник Atlantic Council семьи Вайзер (США)

Как отмечал Джордж Кеннан почти 80 лет назад, Кремль остается "неподвластным здравому смыслу, но очень чувствительным к логике силы" (Джордж Кеннан "Долгая телеграмма", 1946 год, послана из посольства США в Москве).

США не стоит ожидать доброй воли или поиска общих интересов с президентом России Владимиром Путиным в каких-либо переговорах по Украине. Задекларированные цели российской войны включают уничтожение украинского суверенитета, подчинение Украины контролю Кремля и, хотя это и не прямо отмечается, уничтожение национальной и культурной идентичности Украины. Россия склонна нарушать условия любого достигнутого соглашения. Она также склонна избегать каких-либо переговоров, настаивая на предыдущих условиях, как, например, фактическая капитуляция Украины, признание Украиной и Западом аннексии украинских территорий Россией, "гарантии", что Украина никогда не сможет вступить в НАТО и/или ЕС и схожие требования, которые привели бы к попаданию Украины под российский.

Существует мнение, что нет никакого смысла говорить с Россией по Украине, и она не лишена смысла. Но, учитывая неблагоприятное соотношение сил, как обычно говорили представители СССР, можно достичь либо формальной, либо, вероятнее всего, ad hoc договоренности с Россией, что будет предусматривать перемирие примерно по имеющейся линии столкновения. В таком случае Россия может заявить о своего рода победе. Если перемирие будет сопровождаться постоянными гарантиями безопасности (наилучшей гарантией является вступление в НАТО), то такая договоренность могла бы быть полезна неоккупированной или свободной Украине.

Для достижения такого результата США и Европа должны усилить давление на Россию, например путем санкций и других мер по ограничению российских доходов от экспорта нефти и газа. Также из-за увеличения поставок вооружения в Украину, и хотя это и наиболее проблематичное решение, но именно оно может стать потенциальным геймченджером — быть готовыми отправить войска и военных подрядчиков в Украину для поддержки перемирия и даже до его начала. Войска будут европейскими, но должны получить американскую поддержку, в частности в небе.

Путин вряд ли согласится на договоренность, что усилит безопасность Украины. США и Европа должны приготовиться действовать в любом случае: демонстрация решительности может убедить Путина говорить всерьез, исходя из понимания того, что он не победит ни сейчас, ни в будущем.

Саймон Смит, посол Соединенного Королевства в Украине в 2012-2015 годах

Дональд Трамп действует очень персоналистски. Он легко убеждает себя в том, что его личная харизма (или способность запугивать) будет иметь решающее влияние. Детали и сложные вопросы его мало интересуют.

Россияне будут действовать противоположным образом. С самого Путина и вниз по иерархии они будут подходить к переговорам, подробно прорабатывая все вопросы.

Трампу нужно собрать разумную команду, доверить ей выполнение сложной работы и, что особенно важно, доверять ей, пока она покажет доказательства лжи и фальсификаций Путина. Когда команда будет напоминать ему, что успеха невозможно добиться быстро и без упорной работы, ему понадобятся терпение и решительность, чтобы это осознать.

Россияне будут чрезвычайно сложными и часто изнурительными переговорщиками. Те, кто ведет с ними переговоры, часто ошибочно воспринимают такую манеру как признак силы России. В то же время США или любому другому переговорщику не следует пренебрежительно относиться к российской стороне. Однако следует помнить, что, как бы Путин ни пытался это скрыть, Россия вступает в переговоры с крайне слабыми позициями и острой потребностью в облегчении последствий катастрофического ущерба, который он сам нанес вторжением в Украину.

Трампу придется противостоять соблазну считать быстрое, но временное решение (например, немедленное прекращение огня, чтобы выиграть время для согласования долгосрочного соглашения), значительным достижением. Он должен осознавать риск того, что временное прекращение огня легко может превратиться в постоянный факт (в 2025 году перемирию в Корейской войне исполнится 73 года). Успех США в переговорах с Россией не будет зависеть от личной химии между Трампом и Путиным. Он потребует создания значительного давления на российскую сторону. Несмотря на свою слабость, россияне могут избежать этого давления, но США должны быть готовы четко заявить: "Если вы отвлечетесь от прагматичного и реалистического решения, мы удвоим нашу поддержку Украины в ее борьбе за сопротивление и отпор вашему вторжению".

Эрик Грин, научный сотрудник Carnegie Endowment for International Peace, бывший спецпомощник президента Байдена и старший директор по России и Центральной Азии в Совете нацбезопасности

Играть в длинную. У Путина есть основания полагать, что время сейчас на его стороне: Россия захватывает территории и, похоже, имеет большие резервы живой силы, вооружений и финансов, чем Украина. Но это преимущество теряет смысл, если Запад продолжит поддерживать Украину и усиливать давление на Россию.

Совокупный ВВП стран НАТО примерно в 25 раз превышает российский. За стоимость нескольких чашек кофе в месяц каждого гражданина Запад может обеспечить Украину необходимым оружием и экономической поддержкой для обороны. Использование $300 млрд замороженных российских активов для финансирования Украины еще больше докажет, что Путин не сможет нас пережить. Ужесточение санкций и экспортного контроля подорвет финансовый запас прочности Кремля и обострит проблемы его экономики, в том числе высокую инфляцию, нехватку рабочей силы, отток мозгов и чрезмерную зависимость бюджета от военных расходов.

Однако экономическое давление – не главный фактор. Путин начнет серьезно рассматривать переговоры только тогда, когда увидит, что его войска зашли в тупик или потерпят поражение.

Президент Трамп снова озвучил лозунг Рейгана "мир через силу", и нет лучшего способа продемонстрировать могущество Америки, чем помочь Украине завершить эту войну на выгодных для США условиях. На поле боя это означает ускорение интеграции Украины с НАТО через промышленное сотрудничество, совместные тренировки и развертывание оборонных систем для защиты гражданского населения. На дипломатическом уровне концепция "мир через силу" предполагает выполнение обещания НАТО по вступлению Украины в Альянс после завершения войны. Это позволит Украине продолжать развитие современной армии и станет гарантией будущей агрессии со стороны России.

Подготовлен при поддержке Международного фонда "Возрождение". Материал отображает позицию авторов и необязательно совпадает с позицией Международного фонда "Возрождение".