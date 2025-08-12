Владимир Путин, Дональд Трамп / © ТСН

В пятницу, 15 августа, в американском штате Аляска должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с главой России Владимиром Путиным. Главной темой, как ожидается, станет война в Украине.

Как встреча Трампа с Путиным может повлиять на ситуацию на фронте и обстрелы украинских городов, каких результатов можно ожидать от переговоров на Аляске — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Сейчас в Украине «затишье» от массированных российских ракетно-шахедных ударов. По мнению Олега Жданова, вероятно, оно продлится до встречи на Аляске.

«Путин просто смотрит немного дальше и ему нужно поставить Трампу определенные задачи по распределению и завоеванию нашей страны. Потому он задался не нас запугать, а отсрочить санкции. Трамп пообещал ввести их восьмого числа. И смотрите, Путину это удалось — все забыли, что их нужно было вводить 8 августа. Все готовятся к встрече. Поэтому до 15-го августа, можно сказать, что, скорее всего, обстрелов больше не будет”, — считает эксперт.

В то же время, по его словам, сегодня должны насторожить два факта в действиях России:

«Во-первых, очень экономное использование „Шахедов“ или „Гераний“ — ударных дронов. То есть они накапливают на складах — это с одной стороны. А с другой стороны, обратите внимание, что продолжается постоянное строительство площадок для запуска дронов. Даже Донецкий аэропорт уже оборудуют для запуска. Как говорят специалисты, через две-четыре недели россияне могут сделать новую площадку прямо с нуля», — говорит Олег Жданов.

Встреча на Аляске: когда и чего ждать Украине

На встрече на Аляске 15 августа, по мнению Олега Жданова, Путин поставит Трампа перед фактом: что ему нужно и когда он остановится.

«Трамп не может ничего поделать против Путина. Он постоянно его спасает, постоянно пытается его легализовать. Фактически это же человек, на которого выписан ордер на арест. Трамп его легализует — сейчас Путину расстелит красную дорожку, у него будет визит на уровне главы государства. Это легализация на международной арене», — считает эксперт.

Вероятно, после этого Трамп и Путин договорятся о предстоящей встрече в рамках переговоров о войне в Украине.

«Об этом уже говорят в Кремле, что будет следующая встреча. А я вспоминаю сразу цитату Ван И, китайского дипломата, который сказал, что главное начать переговоры, а дальше они могут продолжаться бесконечно долго. И в подтверждение моего мнения: в Белом доме уже раздаются такие высказывания, мол переговоры по урегулированию „украинского кризиса“ — они перестали уже называть войну войной — могут длиться месяцы, а может и годы», — говорит Олег Жданов.

По его мнению, Путин снова «водит Трампа за нос», а Трамп легализует Путина на международной арене:

«Он не дает повода Трампу для того, чтобы он ввел там какие-либо санкции против него. Даже настроения американского общества за то, чтобы Трамп жестче себя вел с Путиным, А что Трамп говорит? Что Путин „хитрый парень“ и все равно обойдет эти санкции. А сейчас мы готовимся к встрече. Какие санкции, о чем может идти речь?», — считает Олег Жданов.

Россия может ударить по Украине

Путин, возможно, отказался от массированного удара по Украине 8 августа, потому что у России изменились цели, говорит Олег Жданов.

«Не устрашение нас, а именно отведение США в переговорный процесс. А вот после 15 августа у Путина будут уже фактически развязаны руки. У него будет новый дедлайн, я так думаю, до следующей встречи, когда он будет должен якобы, как будет говорить Трамп, прекратить огонь. И тогда, да, мы можем ожидать удары”, — считает эксперт.

РФ давит на фронте: что задумал Путин

Несмотря на небольшое затишье с массированными обстрелами, российская армия не останавливается на фронте, отметил он.

“Это перемещение техники на Запорожское направление, этот сегодняшний прорыв на Покровском направлении. Они фактически пересекли ту линию обороны, которую мы строили в Днепропетровской области. Вот в чем огромная проблема. А сегодня выясняется, что наша разведка «проморгала» или просто не говорила нам о том, что Россия накапливала танковые подразделения, экономя бронетехнику и не снабжая ее фронт, и атакуя нас в основном «мясными» штурмами. А сейчас эшелоны с танками идут на Запорожское направление, и я думаю, что будут задействованы на Покровском», — говорит Олег Жданов.

На фронте сейчас идёт максимальное давление для создания более сильной позиции. Путин хочет показать Трампу, что он способен решить проблемы, поэтому ему нужен следующий дедлайн, считает эксперт.

«Трамп скажет, ладно, давай следующий дедлайн. Договоримся о следующей встрече, там уже будем решать какие-нибудь проблемы или какие-то вопросы. Ну как это было с этими 50 днями. Все то же», — говорит Олег Жданов.

Он объясняет: сейчас нет массированных ударов РФ, потому что в Кремле понимают, что нет смысла давать повод международному обществу для обвинения России в совершении военных преступлений.

«Зачем, чтобы кто-то говорил Трампу, ты же обещал, видишь, он убивает гражданских — вводы санкции. Потому Путин сидит тихонько. Хотя на линии фронта его пехота идет вперед и давит что есть силы. А уже после 15-го у него будет очередной дедлайн и он будет решать вопрос склонения нас к принятию тех условий, которые они выдвинут или объявят на встрече с Трампом. А то, что у нас рушится фронт, я думаю, это ответственность главнокомандующего на 100%», — считает Олег Жданов.

Россия накопила сотни «Шахедов»

Украинской противовоздушной обороне тяжело сбивать облако даже с 300 российских дронов, добавляет эксперт. В то же время Россия способна выпускать и по 500 беспилотников.

«Если мы 200 подавим и собьем с 300, то это для нас очень хорошая цифра. А они могут и по 500 запускать — этого будет достаточно для того, чтобы „проломить“ ПВО. А судя по тому, что они строят минимум две площадки, это повысит количество дронов, которые можно будет запускать. Не одновременно, а за ночь. Вспомните последние массированные налеты. Они волнами запускали, перезаряжались и запускали снова. Я так понимаю, что самая большая проблема — это их программирование на цели, разработка и закладка маршрута. Потому что каждая группа шла по своему маршруту на свою цель. Это для них самая большая трата времени и сил. А потом уже механика — заряжай и выпускай», — говорит Олег Жданова.