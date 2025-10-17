Трамп и Зеленский / © скриншот с видео

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского длилась 2,5 часа и проходила в формате «ланча».

Об этом из Вашингтона сообщила собственный корреспондент ТСН Ольга Кошеленко.

Что известно о встрече Трампа и Зеленского

Корреспондент ТСН в Вашингтоне Ольга Кошеленко отметила, что встреча Зеленского и Трампа длилась 2,5 часа.

«Приехал он с небольшим опозданием, не по собственной воле. Потому что у Трампа был певец Андреа Бочелли. Настроение у президента было приподнятое», — сказала корреспондентка ТСН.

Ольга Кошеленко отметила, что встреча президентов проходила в формате «ланча» или обеда в честь президента Украины. Она отметила, что это впервые, потому что раньше лидеры встречались в формате овального кабинета.

«И если верить карточкам на столах — подавали салат, цыпленка и мороженое», — говорит корреспондентка ТСН.

Что подавали на встрече президентов

Издание Sky news опубликовало подробнее, какие блюда подавали на встрече президентов.

Издание отмечает, что согласно карточкам, которые были размещены на золотых тарелках, им подавали:

Салат с хрустящими артишоками, нарезанным фенхелем и лимонным винегретом;

Жареную курицу с картофелем-фри, фрикасе из стручкового гороха, рукколой и айоли с розмарином;

Яблоки Макинтош и карамельный шифон с мороженым из клементинов и черничным соусом.

Напомним, Зеленский после встречи с Трампом позвонил европейским лидерам