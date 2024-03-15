Встреча трех: лидеры Германии, Франции и Польши обсудят Украину

Встреча трех – поддержку Украины сегодня обсудят лидеры Германии, Франции и Польши. Совместная встреча состоится в Берлине. Какая программа мероприятия и что будут говорить, об этом говорится в ТСН.

Помирит ли Польша Францию и Германию по вопросу Украины. Этот вопрос обсуждают немецкие СМИ перед встречей трех лидеров, которая состоится сегодня в Берлине. Канцлер Германии Олаф Шольц будет принимать у себя президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Польши Дональда Туска.

Такой трехсторонний формат называется "Веймарский треугольник", однако за последние годы он почти не работал, а теперь стал очень актуальным из-за необходимости согласовывать европейскую позицию в контексте российско-украинской войны.

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Приблизительно после обеда в ведомстве канцлера ждут Эмануэля Макрона и сначала это будет двусторонняя встреча немецкого и французского лидеров. Позже к ним присоединится премьер Польши Дональд Туск, который прибудет прямо из Вашингтона и разговоров в Белом доме. Три лидера дадут совместную пресс-конференцию и уже после нее проведут переговоры.

Атмосфера в преддверии встречи довольно напряженная. Берлин и Париж почти откровенно ссорятся из-за позиции по Украине. Ранее Эммануэль Макрон говорил явно в сторону немецкого канцлера, что в своих решениях не нужно постоянно руководствоваться страхом. Зато Берлин обвиняет Париж, что Франция пропорционально меньше Германии помогает Украине финансово.

В то же время, Макрон продолжает повторять, что для безопасности Франции нужно поражение России и нельзя обещать поддержку Украины. А немецкий канцлер в очередной раз настаивает на своем отказе предоставить Украине дальнобойные ракеты TAURUS. Такие разногласия двух мощных европейских государств ослабляют и Украину, и Европу. Встреча лидеров Германии, Франции и Польши сегодня – шанс эти позиции сблизить.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Новости ТСН онлайн 12:00 15 марта. Активные боевые действия уже в России! Встреча троих.

Напомним, президент Франции Макрон заявлял, что отправка военных в Украину вероятно в случае возможного прорыва оккупантов в Киев или Одессу.