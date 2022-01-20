Встреча в Женеве: как готовятся переговоры Блинкена-Лаврова и какие предохранители выставляют обе стороны

Ожидается, что встреча начнется примерно в полдень по Киеву и продлится два часа.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, переговорив с европейскими партнерами — отправляется в Швейцарию, там в центре дипломатической столицы мира, Женевы, у него завтра встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

О чем говорили сегодня в Берлине и чего ждать от завтрашних переговоров – 20 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Одним из первых последствий переговоров госсекретаря Блинкена с европейскими чиновниками – а это впервые США обсуждают возможную угрозу российского нападения на Украину одновременно с НАТО, Евросоюзом и ОБСЕ – стал ряд громких заявлений по Украине. Чиновники буквально слово в слово повторяют для Кремля: реакция на любые попытки дальнейшей агрессии в сторону Украины будет быстрой и болезненной.

"Российские попытки разделить Европу на зоны влияния – для нас неприемлемы. Если будут новые нападения на территориальную целостность Украины – мы ответим массивными экономическими и финансовыми санкциями. ЕС – крупнейший партнер и действительно инвестор России. Да, эта торговля для нас важна, но она намного более важна для России", — отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Не сомневайтесь, если Россия каким-либо образом вторгнется в Украину, это будет катастрофа не только для Украины, но и для России, для всего мира", — уверен премьер Британии Борис Джонсон.

Это сигнал, которым европейцы отдельно, Байден из Соединенных Штатов отдельно готовят основу для завтрашних переговоров Блинкена с Лавровым. Блинкен не будет говорить за спиной у Европы о Европе так же, как не будет за спиной Украины без Украины, этому принципу Соединенные Штаты неоднократно обещали следовать. Сразу после пресс-конференции Блинкен — в прямом эфире из посольства — называет вероятное нападение на Украину — конфликтом с глобальными последствиями и напоминает главный принцип западной политики: ни одно государство не имеет права нарушать границы другого, указывать другому, с кем ему иметь партнерские отношения. И напоминает всем — в частности немцам — о времени, когда Берлин во времена Холодной войны делили на восточный и западный стеной.

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"Разрешить России пренебрегать этими принципами, значит вернуться к более нестабильному и более опасному времени, когда этот континент — и этот город — были разделены на две вражеские части, и угроза войны всех со всеми висела над головами", — отметил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Сейчас в Женеве находится уже немало иностранных журналистов, все знакомятся с отелем President Wilson – завтра именно здесь состоится встреча, это одна из уже привычных площадок для российско-американских переговоров. Ожидается, что встреча начнется примерно в полдень по Киеву и продлится два часа, а затем — скорее всего, Лавров отдельно, Блинкен отдельно, поделятся впечатлениями от переговоров с журналистами.

Блинкен отправляется в Швейцарию на встречу с министром иностранных дел России | Новости мира

Напомним:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов к трехсторонней встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, если российская сторона на нее согласится.

Президент Владимир Зеленский заявил, что надеется на переговорах с Россией договориться о деэскалации на украинской границе и получить от Кремля гарантии мира на Донбассе.

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