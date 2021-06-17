Встреча в Женеве: Путин подарил Байдену хохлому, а Байден Путину — солнечные очки и статуэтку

Встреча лидеров двух стран продолжалась около четырех часов.

В Женеве вчера, 16 июня, состоялась долгожданная историческая встреча американского президента Джо Байдена и российского — Владимира Путина. Лидеры стран обменялись подарками.

Произойдут ли реальные сдвиги после встречи лидеров стран и можно ли доверять Путину, по прогнозам Байдена, станет понятно за полгода-год. Больше о саммите в Женеве — в сюжете ТСН.Ранок 17 июня.

С виллы Ла Гранж американский президент Джо Байден вышел первым. Сразу становится понятно: саммит завершился. На вопрос журналистов, как все прошло, Байден одобрительно поднимает большой палец и уезжает, оставив площадка для Путина.

Российский президент к прессе вышел первым. Он демонстрировал хорошее настроение, охотно говорил в течение почти часа. По его словам, об Украине вспоминали вскользь. Путин упрекнул Киеву в нежелании выполнять Минские договоренности, Соединенные Штаты ругал за поддержку Революции достоинства. "Насколько я понял президентов Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на востоке Украины должны лежать Минские соглашения. По поводу вступления в НАТО — эту тему обсудили "мазком". Здесь даже обсуждать нечего", — сказал глава Кремля.

Новости мира: Байден заявил, что последующие месяцы покажут, можно ли доверять Путину

Кардинальные разногласия между Москвой и Вашингтоном никуда не делись — об этом журналистам говорил уже Джо Байден. По его словам, США будут стоять на защите украинских целостности и суверенитета. "Я подтвердил Путину несокрушимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы продолжаем прилагать усилия в дипломатии по Минских соглашениям", — подчеркнул президент США.

Не помогли найти общий язык и взаимные подарки, как пишет приближенная пресса. Отмечается, Путин на встрече подарил Байдену письменный набор с хохломской узором — это роспись родом из одноименного села Нижегородской области России. Байден привез для Путина очки-авиаторы, изготовленные на американском заводе Randolph USA, а также хрустальную статуэтку бизона нью-йоркской компании Steuben Glass.

Открытая и конструктивный разговор — это, пожалуй, единственный общий итог, к которому пришли президенты. Переговоры продолжались неполных четыри и ожидаемо не дали прорыва: в украинском вопросе стороны сохранили статус-кво. Впрочем, зрители оценивают встреча положительно. По крайней мере Байден и Путин договорились восстановить работу дипломатических представительств и согласовали совместные действия по разоружению и кибербезопасности. Даст ли это результаты, станет ясно в течение следующих месяцев. К слову, повторить личной встрече президентов США и России не договаривались.

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