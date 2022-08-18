Встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерреша во Львове: все, что известно о переговорах

В четверг, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел во Львове встречу со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом и генеральным секретарем ООНАнтониу Гутеррешем.

Все детали переговоров собрал ТСН.ua.

Переговоры с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Россией возможен только после полного вывода оккупационных войск с украинской территории.

"Я сказал свое мнение президенту Турции, что нет веры РФ. Очень удивлен, что они готовы к какому-то миру. Не могут убивающие, насилующие люди, ежедневно крылатыми ракетами бьют по нашим гражданским городам, инфраструктурным объектам, хотеть мира", – отметил президент.

Тем временем Эрдоган заявил, что хочет возобновить переговоры Украины и России, как это было в марте в Стамбуле.

"Лично я верю в то, что война в конце концов закончится за столом переговоров. Собственно, Зеленский и Гутерреш согласны в этом вопросе. Все дело в том, чтобы определить кратчайший и самый справедливый путь к столу переговоров", — отметил турецкий лидер.

В то же время, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что во время встречи президентов Украины, Турции и генсека ООН Украину не склоняли к уступкам России.

Хотя ранее военный эксперт Олег Жданов предполагал, что Эрдоган и Гутерреш все же будут склонять Зеленского к мирным переговорам с Россией.

Запорожская АЭС – "новый Чернобыль"

Президент Зеленский заявил, что Россия должна немедленно вывести войска из Запорожской АЭС и прекратить провокации и нападения.

По его словам, если Путин не допустит МАГАТЭ на ЗАЭС, "это означает, что можно просто выбросить на помойку весь корпус международных документов по ядерной и радиационной безопасности".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш согласился, что военные РФ должны быть выведены из Запорожской АЭС.

"Здравый смысл должен возобладать, чтобы избежать любые действия, которые могут поставить под угрозу физическую целостность и безопасность атомной станции. Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции", — подчеркнул Гутерреш.

В свою очередь, Эрдоган заявил об обеспокоенности ситуацией на Запорожской АЭС и предостерег от повторения Чернобыльской катастрофы.

Политик заверил, что Турция – на стороне Украины.

"Нас волнуют стычки на АЭС. Мы не хотим пережить новый "Чернобыль", – сказал он.

Пленные

Во время встречи Гутерреш рассказал Зеленскому о миссии ООН по установлению фактов в Оленовке "где Россия совершила циничный теракт против украинских военнопленных".

Зеленский попросил Гутерреша расследовать "вопросы соблюдения российской стороной договоренностей, достигнутых в контексте вывода украинских защитников из "Азовстали".

Глава государства призвал генсека ООН задействовать все механизмы организации для возвращения домой украинских военнопленных.

В свою очередь, Гутерреш заявил, что главой миссии по установлению фактов в Оленовке будет назначен представитель Бразилии.

По его словам, сейчас ООН работает над получением безопасного доступа в район СИЗО в Оленовке.

В комментариях журналистам Эрдоган однажды упомянул Владимира Путина. " Мы обсудили вопросы обмена военнопленными и наши инициативы по этому поводу", – сказал он. " Мы продолжим говорить об этом с господином Путиным".

Зерно

В разговорах с Эрдоганом и Гутеррешом говорилось и о вывозе зерна из украинских портов.

"Конечно, говорили об экспортной зерновой инициативе. Результат есть – и не только для Украины, но и для мира, потому что чувствуется, что острота глобального продовольственного кризиса уменьшается. Поэтому очень нужно больше безопасности, больший объем экспорта, больше судов, которые могут поставлять украинское продовольствие из наших портов", — сказал Зеленский.

По его словам, в ходе переговоров с Эрдоганом стороны обсудили, в частности, усовершенствование зерновой инициативы и похищение российскими военными зерна на временно оккупированных территориях.

В свою очередь Гутерреш призвал увеличить экспорт продовольствия и удобрений из Украины и России.

Псевдореферендумы

Президент Зеленский призвал своих собеседников озвучить максимально жесткую позицию по поводу планируемых Россией псевдореферендумов на оккупированной территории.

"Любой псевдореферендум будет ударом по лицу международного сообщества ", — убежден он.

Восстановление

Президент Эрдоган заявил, что Турция готова помочь в восстановлении Украины. В частности, Анкара готова взять под патронат восстановление Харькова и Харьковской области.

Между Украиной и Турцией был подписан меморандум о взаимопонимании. Предполагается, что турецкие бизнес и государственные структуры смогут:

развивать конкретные проекты восстановления,

оказывать консультационную и техническую помощь.

Также в проекте рассматривается возможность восстановления моста в селе Романовка Киевской области, который соединяет Бучу и Ирпень со столицей.

Напомним, что во Львове завершилась трехсторонняя встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерреша.

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