Встреча Зеленского и Байдена затянулась, а началась с ливня и посиделок на камеру

Встреча Зеленского и Байдена затянулась, а началась с ливня и посиделок на камеру

Рукопожатий ка камеру президенты решили не устраивать.

Встреча по Киеву началась ровно в 21 часов, все по графике. На протокольной съемке, куда пускают журналистов и операторов и позволяют им снять видео, Зеленский и Байден сидели. Американский глава был в маске, украинский — без. Еще одна деталь — как правило, во время таких съемок, в присутствии журналистов, собеседники не переговариваются и просто позируют. Сегодня же можно было услышать начало разговора. По протоколу, на встречах высокого уровня работают переводчики, следовательно, Зеленский говорил на украинском.

Об этом из Вашингтона сообщает корреспондент ТСН Ольга Кошеленко в спецвыпуске к встрече президентов.

Также читайте Домашнее задание для Украины: стал известен полный текст совместного заявления Зеленского и Байдена

Но перед началом встречи президентов начался настоящий ливень, поэтому журналисты ждали приезда президента в таких экстремальных условиях под стеной воды. Машина, на которой приехал Владимир Зеленский остановилась у входа в овального кабинета, его провели внутрь — в рабочий кабинет президента Соединенных Штатов. И когда туда завели журналистов, украинских, кстати, было значительно меньше, президенты уже были там. Они сидели в креслах у камина, поэтому никаких протокольных рукопожатий и поздравлений на камеры не было. С президентами были личные переводчики, который в соответствии переводили каждого из них.

Президент Джо Байден начал с того, что он поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее евроатлантические стремления. А также заявил о том, что Соединенные Штаты оказывают 60 миллионов дополнительной военной помощи Украине.

Владимир Зеленский в свою очередь поблагодарил за встречу, выразил соболезнования президенту Байдену в связи с гибелью американских военных в Афганистане. Говоря о темах, о которых он хотел бы обсудить, сказал, мол, не знает, хватит времени обсудить их все. Он вспомнил «Северный поток-2» и войну.

Протокольные съемки и первые заявления: как началась встреча Зеленского и Байдена

После этих вступительных слов американские журналисты начали выкрикивать свои вопросы, а сотрудники овального кабинета их перекрикивать. И собственно, на этом открытая для прессы часть завершилась.

После этого президенты успели пообщаться с глазу на глаз и с участием своих команд. Переговоры продолжаются до сих пор, хотя должны были закончиться еще час назад.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку