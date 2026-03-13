Встреча Зеленского и Макрона: о чем договорились президенты
Владимир Зеленский прибыл во Францию с официальным визитом. О чем договорились президенты, усиление украинского неба и новое дипломатическое давление на Кремль.
Владимир Зеленский прибыл в Париж с официальным визитом, который может стать определяющим для укрепления украинской обороны в 2026 году. На повестке дня — усиление ПВО, расширение авиационной коалиции и радикальные меры против российского «теневого флота», который продолжает финансировать агрессию.
Корреспондент ТСН Елена Гущик узнавала детали переговоров в Елисейском дворце.
Война в Украине: какое оружие пообещала передать Франция
Главным приоритетом встречи остается защита украинских городов от массированных атак. Франция, которая уже передала Украине часть своих систем SAMP/T, готова расширить поддержку. Речь идет не только о ракетах, но и о подготовке пилотов и обслуживании боевой авиации, в частности истребителей, которые уже работают в украинском небе.
Владимир Зеленский, президент Украины: «Франция — один из лидеров нашей авиационной коалиции. Каждая дополнительная система ПВО, каждый самолет — это спасенные жизни наших людей в Запорожье, Одессе и Харькове. Мы благодарны Эммануэлю за решительность».
Борьба с «теневым флотом» РФ
Впервые на таком уровне обсуждался конкретный механизм блокировки российских танкеров, которые в обход санкций перевозят нефть. Этот «теневой флот» является основным источником доходов Кремля для закупки дронов и ракет. Украина и Франция планируют совместное давление на международных партнеров, чтобы сделать пребывание этих судов в европейских водах невозможным.
Окончание войны в Украине: что сказал Макрон
Макрон и Зеленский также скоординировали позиции перед предстоящими международными саммитами. Оба лидера подчеркнули: достижение справедливого мира невозможно без постоянного военного и экономического давления на Россию.
Эммануэль Макрон, президент Франции: «Европа не устанет. Наша поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется, чтобы агрессор понял: время не на его стороне».
Эксперты отмечают, что этот визит демонстрирует: несмотря на турбулентность в мировой политике, Франция остается стабильным стратегическим партнером Киева. Новые договоренности по авиации и ПВО позволят ВСУ лучше прикрывать фронт и тыловые регионы от российских КАБов.
