Встреча Зеленского и Трампа в США: разговоры о "костюме", карты и о чем договорились мировые лидеры

Встреча в Белом доме / © White House

Путин согласился встретиться с Зеленским с глазу на глаз или при посредничестве президента США. И администрация Трампа уже взялась организовывать встречу. Таков главный итог переговоров в Белом доме накануне: там с Дональдом Трампом встречались Владимир Зеленский и лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии, Финляндии, а также НАТО и Еврокомиссии. Зеленский в результате заявил — готов говорить с Путиным, в том числе и об оккупированных землях.

Об этом говорится в материале собственного корреспондента ТСН в США Ольги Кошеленко.

Такого количества мировых топ-политиков для одновременных переговоров в Белом доме не принимали никогда. Европейские лидеры отложили свои дела, отпуска, изменили рабочие графики для того, чтобы вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским приехать на переговоры к Дональду Трампу. Ожидания были крайне напряженные: за плечами — негативный опыт переговоров Трампа и Зеленского в Белом доме в феврале этого года, а также очень позитивная встреча Трампа и Путина в прошлую пятницу на Аляске.

Худшие опасения не оправдались. Президент Трамп держался дружелюбно. Он встретил президента Зеленского на крыльце западного крыла — сам провел в Овальный кабинет, попытки журналистов задавать конфликтные вопросы гасил. Зеленский появился в гибридном варианте костюма — уже не военная форма, но и не деловой стиль. Тот самый блогер, который в прошлый раз провоцировал вопросом об одежде, получил от Зеленского реванш.

Репортер: «Во-первых, президент Зеленский, вы выглядите прекрасно в этом костюме».

Трамп: «Я сказал то же самое».

Репортер: «Вы хорошо выглядите».

Трамп: «Я сказал то же самое. Помните? Это тот, который нападал на вас в прошлый раз. Видите? Теперь он хороший парень».

Зеленский: «Я помню».

Репортер: «Я прошу прощения. Вы выглядите прекрасно. Мой первый вопрос к вам, президент Зеленский».

Зеленский: «Но вы в том самом костюме. Видите, я переоделся, а вы — нет».

Президент США пообещал установить для Украины длительный мир — не остановку на годы, после которой боевые действия возобновятся снова. Перед началом переговоров в расширенном формате во включенный микрофон случайно попал кусочек частной беседы Трампа с президентом Франции Макроном.

«Я могу позвонить Путину и договориться о трехсторонней встрече. Знаешь, я думаю, он хочет заключить сделку. Я думаю, он хочет заключить сделку со мной. Ты понимаешь это? Как бы безумно это ни звучало», — заявил он.

До начала переговоров американская сторона настаивала — обе враждующие страны должны пойти на уступки, что в случае Украины переводится как отказаться от отдельных своих территорий в пользу России. Европейские лидеры поддержали позицию Зеленского, который отказался отдавать земли оккупанту.

«Украине не должно быть навязано никаких территориальных уступок. Требование России, чтобы Киев отказался от свободных частей Донбасса, для сравнения, равноценно тому, чтобы США отказались от Флориды. Суверенное государство не может просто так решить что-то подобное. Это решение, которое Украина должна принять сама в ходе переговоров», — сказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Вопрос территорий обсуждался — в Овальном кабинете американцы даже разместили карту Украины с указанными в процентах оккупированными Россией землями. Зеленский после переговоров рассказал — привез свою карту, и впервые предметно показал президенту Трампу реальную ситуацию «на земле». В конце концов, заявил Зеленский, судьбу оккупированных территорий он готов обсуждать только с Путиным.

В перерыве во время переговоров Трамп успел позвонить Путину. В сообщении в соцсети он объявил — тот согласился на встречу с глазу на глаз с Зеленским.

Организацию переговоров президентов враждующих сторон подтвердил канцлер Германии Мерц — он говорит, это может произойти в ближайшие две недели. И президент Франции Макрон сказал, что не верит в добрые намерения Путина, поэтому запасной на случай его саботажа вариант тоже обсуждали.

«Дискуссии касались возможности того, что результат не будет достигнут, возможности того, что Россия не будет желать искренне участвовать в этом процессе. И в этот момент Трамп заявил о своей готовности и желании ввести то, что он называет первичными и вторичными пошлинами. А мы по сути — санкциями», — сказал Макрон.

Обсуждали также и гарантии безопасности для Украины: Трамп предупредил, что США готовы координировать и поддерживать, но основную ответственность должны взять на себя европейцы.

