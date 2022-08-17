Встреча Зеленского с Эрдоганом и Гутеррешем во Львове: будут ли Украину склонять к мирным переговорам с РФ

В четверг, 18 августа, во Львове запланирована трехсторонняя встреча, в которой примут участие украинский президент Владимир Зеленский, турецкий лидер Реджеп Таип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев вспомнил, что лидер Турции с начала войны уже дважды встречался с российским диктатором Владимиром Путиным. В ходе переговоров лидеры двух государств обсуждали военно-экономические вопросы.

Об этом военный эксперт рассказал в интервью ТСН.

"Эрдоган уже дважды встречался с российским диктатором и решал не только политические, но и военно-экономические вопросы. Кроме того, вопросы, позволяющие функционировать стране-оккупантке. Это собственно о реализации проекта строительства ядерной электростанции в Турции российской стороной. А еще пять турецких банков будут обслуживать карты "Мир". По оценкам самой турецкой стороны, говорилось о продаже доли турецких нефтеперерабатывающих заводов и резервуаров для перекачки нефти. То есть российский диктатор пытался с помощью Турции решать вопрос о минимизации санкций со стороны ведущих стран", — сказал он.

По словам Снегирева, Путин понимает, что и второй этап "спецоперации" провалился. Поэтому эксперт уверен, что из-за неудач на поле боя он пытается искать посредников, чтобы "сохранить лицо".

"Посмотрите на события на фронте накануне визита Эрдогана — резкое усиление военной активности кафиров на всех участках. Такого давно не было. С чем связан визит Эрдогана? Путин прекрасно понимает, что второй этап "спецоперации" фактически провалился. Если с Луганщиной ситуация поняла, Донецкая область — 45% территории контролируется ВСУ. Соответственно, стоит под вопросом политическое будущее самого Путина.Ибо дата проведения так называемого референдума на оккупированных территориях уже перенесена российской стороной.Собственно, Россия заявила о нецелесообразности проведения псевдореферендума.Политический крах. на нуле. РФ пытается искать посредников, чтобы "сохранить лицо". Хотя бы удержать те позиции, которые они сейчас держат", — отметил он.

Напомним, во Львов уже прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш. Завтра он намерен встретиться с президентами Украины и Турции. В ходе переговоров обсудятся темы безопасной транспортировки украинского зерна и убийства оккупантами украинских военнопленных в Оленовке.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить возможные шаги по прекращению войны России против Украины дипломатическим путем. Эту тему турецкий лидер планирует поднять во время визита во Львов на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

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