Встреча Зеленского, Трампа и Макрона в Париже: о чем говорили и каких договоренностей достигли (фото, видео)

Трехсторонняя встреча стала первым очным свиданием Зеленского и Трампа после выборов в США.
В субботу, 7 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон пригласил в Париж лидеров почти 40 стран на торжества по случаю открытия восстановленного собора Парижской Богоматери. Среди приглашенных - избранный президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский. На правах хозяина Макрон пригласил обоих лидеров на трехстороннюю встречу, ставшую первым очным свиданием Зеленского и Трампа после выборов в США.
ТСН.ua собрал все, что известно об этом историческом разговоре.
Что происходило перед встречей
В преддверии этой трехсторонней встречи Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что визит Владимира Зеленского в Париж возможен, если будут соблюдены необходимые условия безопасности.
Затем в Елисейском дворце подтвердили, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом.
"После встречи Макрона с Трампом состоится еще одна двусторонняя встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским", — говорилось в сообщении Елисейского президентского дворца, без уточнения, состоится ли впоследствии трехсторонняя встреча.
Что заявил Трамп
Незадолго до встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном вспомнил о войне в Украине в контексте ситуации в Сирии, где происходит восстание против режима президента Башара Асада, долгие годы поддерживаемого Россией.
"Россия, которая так завязана в Украине и потеряла там более 600 000 солдат, кажется, не в состоянии остановить этот буквальный марш по Сирии, стране, которую она защищала годами", — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.
При этом он подверг критике своего предшественника в Белом доме Барака Обаму за отступление от "красных линий", которые он установил для Асада во время конфликта, и позволил России вмешаться.
О чем говорили Трамп и Макрон
Французский телеканал BFMTV сообщил, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл в Елисейский дворец после 16:40 (17:40 по киевскому времени).
По прибытии Дональд Трамп обменялся теплыми объятиями и несколькими рукопожатиями с Эммануэлем Макроном на лестнице президентского дворца.
После этого лидеры сделали несколько заявлений для печати.
"Это большая честь для французского народа приветствовать вас через пять лет после того, как вы впервые были здесь", – сказал Эммануэль Макрон Дональду Трампу.
"Для меня честь быть здесь", — ответил Дональд Трамп, подчеркнув свои "прекрасные отношения" с президентом Франции.
Избранный президент США намекнул на возможную тему переговоров с французским лидером.
"Мы достигали большого успеха, работая вместе в обороне и нападении. Кажется, мир сейчас немного сходит с ума, поэтому мы будем говорить об этом", — сказал он.
Трехсторонняя встреча
Около 17:30 (18:30 по Киеву) в Елисейский дворец прибыл президент Украины Владимир Зеленский и началась трехсторонняя встреча.
Спикер украинского президента Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский, Макрон и Трамп встречались лицом к лицу, в комнате больше никого не было.
По его словам, встреча продолжалась около 35 минут.
После беседы Макрон провел Зеленского и Трампа по лестнице Елисейского дворца к их автомобилям.
Лидеры пожали друг другу руки и уехали, не предоставив комментарии прессе относительно того, как прошла встреча.
Как прокомментировал разговор Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном хорошей и продуктивной.
"Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливее", — заверил Зеленский.
По словам украинского лидера, Дональд Трамп, как всегда, настроен решительно.
"Договорились работать дальше. Мир через силу возможен", — подытожил украинский президент.
Что сказал после встречи Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон впоследствии прокомментировал трехстороннюю встречу в сообщении в сети X.
"США, Украина и Франция. Вместе в этот исторический день", — написал он.
Французский лидер призвал продолжать совместно работать над возвращением мира.
"Давайте продолжать наши совместные усилия ради мира и безопасности", — говорится в сообщении Макрона.
Начало нового формата
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что трехсторонняя встреча лидеров Украины, США и Франции может стать началом нового формата.
Об этом он сказал в комментарии журналистам в Париже.
"Мне кажется, что это может стать началом очень хорошего формата", — заметил Ермак.
Глава Офиса президента добавил, что он не присутствовал на трехсторонней встрече и еще не успел пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским о деталях переговоров, но подчеркнул, что встреча была очень конструктивной, теплой и эффективной.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский дал первые комментарии после переговоров за закрытыми дверями в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом.
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