Встреча Зеленского, Трампа и Макрона в Париже: о чем говорили и каких договоренностей достигли (фото, видео)

Трехсторонняя встреча стала первым очным свиданием Зеленского и Трампа после выборов в США.

В субботу, 7 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон пригласил в Париж лидеров почти 40 стран на торжества по случаю открытия восстановленного собора Парижской Богоматери. Среди приглашенных - избранный президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский. На правах хозяина Макрон пригласил обоих лидеров на трехстороннюю встречу, ставшую первым очным свиданием Зеленского и Трампа после выборов в США.

ТСН.ua собрал все, что известно об этом историческом разговоре.

Что происходило перед встречей

В преддверии этой трехсторонней встречи Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что визит Владимира Зеленского в Париж возможен, если будут соблюдены необходимые условия безопасности.

Затем в Елисейском дворце подтвердили, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом.

"После встречи Макрона с Трампом состоится еще одна двусторонняя встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским", — говорилось в сообщении Елисейского президентского дворца, без уточнения, состоится ли впоследствии трехсторонняя встреча.

Что заявил Трамп

Незадолго до встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном вспомнил о войне в Украине в контексте ситуации в Сирии, где происходит восстание против режима президента Башара Асада, долгие годы поддерживаемого Россией.

"Россия, которая так завязана в Украине и потеряла там более 600 000 солдат, кажется, не в состоянии остановить этот буквальный марш по Сирии, стране, которую она защищала годами", — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.

При этом он подверг критике своего предшественника в Белом доме Барака Обаму за отступление от "красных линий", которые он установил для Асада во время конфликта, и позволил России вмешаться.

О чем говорили Трамп и Макрон

Французский телеканал BFMTV сообщил, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл в Елисейский дворец после 16:40 (17:40 по киевскому времени).

По прибытии Дональд Трамп обменялся теплыми объятиями и несколькими рукопожатиями с Эммануэлем Макроном на лестнице президентского дворца.

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп / Фото: Associated Press

После этого лидеры сделали несколько заявлений для печати.

"Это большая честь для французского народа приветствовать вас через пять лет после того, как вы впервые были здесь", – сказал Эммануэль Макрон Дональду Трампу.

"Для меня честь быть здесь", — ответил Дональд Трамп, подчеркнув свои "прекрасные отношения" с президентом Франции.

Избранный президент США намекнул на возможную тему переговоров с французским лидером.

"Мы достигали большого успеха, работая вместе в обороне и нападении. Кажется, мир сейчас немного сходит с ума, поэтому мы будем говорить об этом", — сказал он.

Трехсторонняя встреча

Около 17:30 (18:30 по Киеву) в Елисейский дворец прибыл президент Украины Владимир Зеленский и началась трехсторонняя встреча.

Трехсторонняя встреча в Париже / Фото: Офис президента Украины

Спикер украинского президента Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский, Макрон и Трамп встречались лицом к лицу, в комнате больше никого не было.

По его словам, встреча продолжалась около 35 минут.

После беседы Макрон провел Зеленского и Трампа по лестнице Елисейского дворца к их автомобилям.

Лидеры пожали друг другу руки и уехали, не предоставив комментарии прессе относительно того, как прошла встреча.

Как прокомментировал разговор Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном хорошей и продуктивной.

"Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливее", — заверил Зеленский.

По словам украинского лидера, Дональд Трамп, как всегда, настроен решительно.

Избран президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже / Фото: Офис президента Украины

"Договорились работать дальше. Мир через силу возможен", — подытожил украинский президент.

Что сказал после встречи Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон впоследствии прокомментировал трехстороннюю встречу в сообщении в сети X.

"США, Украина и Франция. Вместе в этот исторический день", — написал он.

Французский лидер призвал продолжать совместно работать над возвращением мира.

Встреча Дональда Трампа, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского 7 декабря в Париже / Фото: Associated Press

"Давайте продолжать наши совместные усилия ради мира и безопасности", — говорится в сообщении Макрона.

Начало нового формата

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что трехсторонняя встреча лидеров Украины, США и Франции может стать началом нового формата.

Об этом он сказал в комментарии журналистам в Париже.

"Мне кажется, что это может стать началом очень хорошего формата", — заметил Ермак.

Глава Офиса президента добавил, что он не присутствовал на трехсторонней встрече и еще не успел пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским о деталях переговоров, но подчеркнул, что встреча была очень конструктивной, теплой и эффективной.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский дал первые комментарии после переговоров за закрытыми дверями в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом.

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