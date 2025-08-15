Встречи Трампа и Путина: почему американский лидер симпатизирует главе Кремля и когда не пожал ему руку

Трамп и Путин / © Reuters

Последним из американских президентов с Путиным встречался Джо Байден. Это было четыре года назад, когда Россия уже была под санкциями за аннексию Крыма и войну на Донбассе. Но еще только готовила свое полномасштабное вторжение. Тогда американского руководителя критиковали за эту встречу.

За время своего правления, Путин встречался с 5 американскими президентами. И теперь будет иметь уже по меньшей мере шестую встречу с Дональдом Трампом

Какими были предыдущие, чем запомнились, и обнародование каких подробностей о встречах с Путиным успели разозлить Трампа — в материале корреспондента ТСН Екатерины Федорченко.

Встреча Трампа и Путина в 2017 году

Июль 2017 г. Полгода как Трамп принял свою первую присягу президента и отправляется в Гамбург на саммит «Большой двадцатки», где должен встретиться с Путиным. До этого они только говорили по телефону. А еще заочно делали друг другу комплименты, критиковали и прошли сквозь скандал по подозрению во вмешательстве Москвы через российских хакеров в американские выборы.

Сначала короткая встреча в кулуарах. Они жмут руки и Трамп хлопает Путина по спине. Затем начинаются переговоры. В течение двух часов они говорят преимущественно о возможном вмешательстве Москвы в американские выборы.

Связанных с Россией хакеров обвиняют, что те взломали компьютерные сети демократов и обнародовали информацию из них, чтобы дискредитировать соперницу Трампа Хиллари Клинтон. В то же время, в американских соцсетях появились тысячи фейковых аккаунтов, которые распространяли дезинформацию в пользу Трампа.

После встречи тот заявляет — Путин уверял, что не вмешивался в выборы и он ему верит. В этот же день они встречаются еще раз — на торжественном ужине. Трамп подходит к Путину. Они говорят еще час — несмотря на все протоколы и в присутствии только российского переводчика. Детали того разговора не известны до сих пор.

Ноябрь 2017 года. Саммит Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества во Вьетнаме. В США набирает обороты расследование спецпрокурора Мюллера, который выдвинул обвинения бывшему руководителю кампании Трампа и экс-пиарщику Януковича Полу Манафорту. На фоне этих обвинений Конгресс США напоминает Москве об аннексии Крыма, нарушении прав человека и киберугрозах и усиливает санкции специальным законом. Трамп вынужден его подписать. Москва в ответ высылает американских дипломатов. На фоне всех этих обстоятельств во Вьетнаме официальную встречу не планируют. Они общаются в кулуарах и даже делают совместное заявление по сирийскому вопросу, что «Вашингтон и Москва призывают к деэскалации».

Встреча Трампа и Путина в 2018 году

Июль 2018 г. Хельсинки. Отношения США и России продолжают быть напряженными. Конгресс США усиливает санкционную политику из-за скандала с отравлением экс-разведчика Скрипаля в британском Солсбери, после которого Запад скоординированно высылает российских дипломатов.

Но встречу Путина и Трампа все же планируют. И вот как готовились к ней — вспоминает бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, который ездил в Москву согласовывать детали.

«Я информировал Трампа во время подготовки ко многим встречам. В 2018 году, когда мы летели в Финляндию на последний саммит с Путиным, я информировал его о переговорах по стратегическим ядерным вооружениям, пока мы оба смотрели матч чемпионата мира по футболу на его телевизоре», — вспоминает Болтон.

В Хельсинки они снова говорят о вмешательстве России в американские выборы, а еще об Украине, Сирии и строительстве газопровода «Северный поток». После вместе выходят к прессе. Путин говорит о Крыме: «Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом и Уставом ООН. Для нас этот вопрос закрыт. Позиция президента Трампа по Крыму хорошо известна, и он ее придерживается. Он говорит о незаконном присоединении Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения».

Дональд Трамп говорит о вмешательстве Москвы в американские выборы. Точнее публично отрицает выводы своей, американской разведки в пользу КГБ-шника Путина.

После этого, дома, американского президента встречают протестами и критикуют не только конкуренты-демократы, но и сторонники его родной Республиканской партии.

Через несколько месяцев, в ноябре 2018-го, Трамп уже не пожмет руку Путину. На саммите той же «Большой двадцатки» в Аргентине — американский президент российского избегает. Двусторонние переговоры отменяют — потому что Россия именно тогда захватила в плен украинских моряков в Керченском проливе. Но даже в этой ситуации Трамп особо Москву не критикует — разве что называет ее действия «неприемлемыми».

Встреча 2019 года

Последний раз они встречались летом 2019 г. На полях саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке. У них было всего восемьдесят минут. Больше всего запомнилась манера общения в протокольной части встречи. Трамп с улыбкой просит Путина не вмешиваться в следующие американские выборы, кремлевский диктатор — тоже улыбается.

После этой встречи, журналисты будут писать контраст между проблемами в отношениях Вашингтона и Москвы — и немалой приверженностью Трампа к личному общению с Путиным и хорошие, по словам американского президента, отношения с ним.

Джон Болтон, с которым Трамп при первой своей каденции, много советовался, сейчас американского президента раздражает. В последние дни, перед встречей на Аляске, Болтон дал несколько комментариев относительно общения Трампа с Путиным.

На что хозяин Белого дома удивляется, почему его цитируют и обзывает своего бывшего советника — «тупым» и «уволенным неудачником». Как будто подтверждая слова Болтона, что политика для Трампа — это личное.

