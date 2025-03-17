Встретились на Майдане 11 лет назад: невероятная история двух воинов, защищающих Украину

Боец "Азова" с позывным "Яр" на Майдане был 18-летним юношей. На многочисленных видео нашел свой спор с неизвестным из-за щита. В эфире ТСН к годовщине Майдана озвучил свою мечту найти мужчину. И вот встреча двух участников Революции Достоинства состоялась в Прикарпатье.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Аллы Пасс.

Мужчины виделись лишь раз и то мельком - 20 февраля 2014 года, когда Майдан уже пылал. На встречу Владимир приносит куртку, в которую был одет во время их встречи На исторических кадрах Владимир в этой самой синей куртке и оранжевой каске. Ссорится с худеньким юношей, который оказался в самом эпицентре расстрелов. Этот юноша сейчас - воин "Азова" с позывным "Яр". Именно он инициировал эту встречу. Владимира разыскал с помощью ТСН.

Что его ищут в ТСН - Владимир узнал от друзей, которые после эфира оборвали ему телефон. Не колеблясь, согласился на встречу, ведь говорит - те майдановские дни ему еще долго снились. Помнит каждую минуту. Тогда, вспоминает Владимир, приехал в Киев, потому что не мог оставаться в стороне. Когда 20 февраля начался ад - был возле гостиницы "Украина".

"Яр" и Владимир

"Я еще такого не видел, чтобы ребята падали - мы наступали без ничего, а нас стреляли, как зайцев. Но мы шли и не отступали - это я помню каждый момент", - говорит Владимир Данилов.

Раненых носил в гостиницу "Украина". Именно ради этого и забрал у "Яра" его щит - вместо носилок. Надеялся, без него парень не сунется туда, где стреляли.

"Парень молодой стоит, потому что мне уже было 40 лет", - вспоминает Владимир.

"Яру" же тогда было 18 лет. Он приехал с друзьями из Львова и когда утром 20 февраля оказался под пулями - даже не мог осознать что происходит. Вместо отступить выбрал помогать раненым. То, что произошло дальше помнит отрывками.

А после Революции Достоинства началась война, которая затянула в водоворот обоих майдановцев. Владимир пошел в АТО. В составе 72 механизированной бригады имени Черных Запорожцев защищал Донбасс и получил ранение в районе Гранитного. «Яр» поехал на фронт в 19, закончив обучение. Вместе с "Азовом" воевал на самых горячих направлениях, а как боевые действия немного утихли, начал ветеранский бизнес - открыл кофейню. Но в 2022 году оба - и "Яр", и Владимир, который скрыл 2 группу инвалидности, снова оказываются на фронте.



"У меня 2 детей маленьких, 2 парня, жена. И я сказал, что я иду воевать", - говорит Владимир.

"Яр" вернулся на самые горячие направления с "Азовом", уже как артиллерист. А Владимир стал огнеметчиком 63 механизированной бригады - защищал белорусскую границу, Николаев, Херсон и Бахмут. Именно там напомнило о себе старое ранение и мужчина вынужденно вернулся в тыл - служил в ТЦК, а сейчас волонтерит

Уже прощаясь, спрашиваем Владимира, кого он, так же как и Яр, хотел бы найти с помощью ТСН. Отвечает без сомнений.

"У меня очень много ребят попали без вести, не могут их найти. Но есть надежда, что они в плену, что они живы - вот это надежда", - говорит Владимир Данилов.

После съемок ребята остались наедине - и еще долго разговаривали о Майдане и войне. Владимир не исключает, что снова вернется на фронт, если только здоровье позволит. И кто знает - может снова окажется рядом с "Яром", как и 11 лет назад.

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Напомним, Игорь Флерко – боец "Азова", артиллерист и имеет псевдо "Яр". Он был одним из 18-летних, которые оказались в момент расстрелов на Институтской. Этих ребят потом окрестили Ангелами Институтской. Каждый год в дни, когда вспоминают события Майдана, он пытается восстановить свои воспоминания и найти мужчину, с которым тогда делили щит.

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