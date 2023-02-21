Вступит ли Китай в войну на стороне РФ: военный эксперт – об отношениях между Пекином и Москвой

По словам эксперта, если раньше Китай и Россия были условно равноправными партнерами, то сейчас Москва все больше становится зависимой от КНР.

В Сети в последнее время появилось много информации о том, что Китай якобы сближается с Россией и близится к передаче РФ дальнобойной военной помощи.

Вступит ли Пекин в войну на стороне Путина, рассказал политолог и директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью ТСН.ua.

По его мнению, позиция и интересы Китая противоречивы в этом контексте. Экономически Китай не заинтересован в расширении масштабов войны.

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"Я думаю, что Китай не заинтересован в военном противостоянии с Западом. Во-первых, он не совсем готов к такому противостоянию, во-вторых, это ударит по экономическим позициям Китая. Китай уже стал мировой фабрикой именно из-за торговли с Западом и европейцами. Темпы стали намного меньше, но все равно экономически Китай зависим от этих рынков. Если они сами будут эти отношения разрывать, то это приведет к негативным экономическим последствиям для Китая. Даже карантин повлек за собой большие проблемы, а тут еще и война. Поэтому Китай использует миротворческую риторику, тезис о своем нейтралитете в этой войне, но есть сотрудничество с Россией", – отмечает эксперт.

В то же время, Фесенко обратил внимание и на другую сторону интересов Китая – политическое, идеологическое и даже торговое противостояние с Соединенными Штатами.

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"Есть зона риска — Тайвань, то, учитывая контексты этого противостояния, Китаю не выгодно полное поражение России. Определенное ослабление — да, Китай это использует. Если раньше Китай и Россия были условно равноправными партнерами, потому что у россиян гораздо больший ядерный потенциал, но Китай более мощный экономически. Сейчас чем дальше, тем больше Россия становится зависимой от Китая и этим пользуется, тем он покупает по большой скидке газ, нефть, другие природные ресурсы России, но все же сдавать Россию, чтобы она проиграла в этой войне и в противостоянии с США, Китаю не выгодно. Поэтому Китай сейчас балансирует. Он с Россией был в партнерстве, между ними было и военное сотрудничество. Но Китай не поддерживал захват Крыма официально, он не признавал сепаратистские республики, не признает аннексию украинских территорий .Китай не голосует вместе с Россией", — говорит политолог.

Сейчас появилось заявление Блинкена на Мюнхенской конференции о предупреждении Китая о том, что он может давать России летальное оружие. Появилась такая информация, и Штаты предупредили Китай.

"Это, думаю, в определенной степени связано с китайским мирным планом. Якобы одна из инициатив в рамках этого потенциального мирного плана, который Си Цзиньпинь должен озвучить 24 февраля, состоит в том, что Китай будет призывать к непредоставлению оружия воюющим сторонам. Возможно американцы решили усилить этот эффект и началась эта дискуссия. Американцы обвиняют Китай в том, что он может поставлять оружие России, а китайцы обвиняют Штаты в том, что они поставляют оружие Украине. Такой спор. Я думаю, что Китай будет сохранять и дальше эту двойную позицию: формально они будут сохранять нейтралитет, призывать к миру, предлагать свои мирные инициативы (прекращение огня, прекращение поставок оружия), но в этих мирных инициативах далеко не все будет отвечать нашим интересам. Это не та ситуация, которая приведет к завершению войны. Тезис о прекращении поставок оружия скорее сыграет в пользу России и против нас", — рассказал эксперт.

По мнению Фесенко, Китай будет сохранять сотрудничество с Россией, но если и помогать, то будет делать это неформально и неофициально.

"Известная китайская пословица говорит: "Не вмешивайтесь в события, ждите пока трупы ваших врагов проплывут мимо вас". Это еще один из аргументов по затягиванию войны, почему Западу это не выгодно. На самом деле Россия от этого может проиграть, а выигрывает Китай. В настоящее время главная опасность для международных отношений, для Европы — российская агрессия и имперские амбиции, но постоянно делают поправку о Китае, поэтому эта связка Китай-Россия существует и на Западе ее постоянно отрабатывают. Нам тоже нужно делать поправку, но на прямую поддержку России Китай не пойдет", — подытожил украинский политолог.