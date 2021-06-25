Вступительная кампания 2021: как подать документы, главные даты и новации для бакалавров и магистров

Вступительная кампания для будущих магистров начнется в мае, а для будущих бакалавров — в июле.

В Минобразования обещали, что карантин не повлияет ни на проведение внешнего независимого оценивания, ни на вступительную кампанию 2021 в Украине. Тестирование прошло в запланированные даты, а поэтому сейчас абитуриенты ждут его результатов.

ТСН.ua собрал все, что нужно знать о вступительной кампании 2021 в Украине.

Новации вступительной кампании для бакалавров

В этом году для конкурса на бюджетное место поступающие могут подать максимум пять заявлений на пять специальностей, говорится в приказе МОН. В этом году количество заявлений для поступления на контракт ограничивается до 30 Абитуриенты также могут подавать сертификаты ВНО 2018, 2019, 2020 и 2021 в любых комбинациях на выбор.

Новвоведеннием вступительной кампании 2021 в Украине стало ВНО по украинскому языку и литературе и только по украинскому языку. Для тех, кто поступает на специальности гуманитарного и социального направления, обязательным останется ВНО по украинскому языку и литературе. В частности, это педагогика, культура, искусство, журналистика, право, международные отношения, архитектура. Для поступления на другие специальности можно составить тестирования только по украинскому языку.

Чтобы принять участие в конкурсном отборе на специальности "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", нужно иметь не менее 150 баллов из второго и третьего конкурсных предметов. Обязательными предметы для поступления на эти специальности: украинский язык и математика, а третий — предмет по выбору: биология, химия или физика.

Новации вступительной кампании для магистров

В 2021 году Единственный вступительный экзамен по иностранному языку в магистратуру будет обязательным для всех специальностей. Единственное вступительное испытание в формате ВНО остается для юридических специальностей.

Для пущей важности вступительные экзамены введен весовые коэффициенты. Учебное заведение сможет увеличить вес балла по профессиональное испытание, оставив на экзамен по иностранному языку не менее 25%.

В новом году поступающие в магистратуру смогут использовать результаты ЕВИ 2020 году и 2021 года. Но результаты единого вступительного испытания (ЕФВВ) — только 2021 года.

Даты вступительной кампании

Чтобы онлайн подавать документы во время вступительной кампании 2021 в высшие учебные заведения, нужно создать электронный кабинет: скачать к нему все необходимые документы и пройти процедуру рестрации. Для этого необходимо иметь хоть один сертификат ВНО и документ о полном среднем образовании.

МОН планирует, что в этом году абитуриенты смогут подавать документы на зачисление дистанционно: непосредственно через электронный кабинет с использованием электронной подписи.

Основной этап вступительной кампании 2021 в Украине на бакалавриат начнется в июле, когда в университеты нужно подать заявления, сдать вступительные экзамены или пройти собеседование, а также самое главное — подать заявления в вузы.

В этом году вступление на бакалавриат продлится с 1 июля, когда стартует создания Е-кабинетов, и до 30 сентября — конечная дата зачисления на обучение контрактников.

После обнародования рейтинговых списков происходит зачисление на бюджет: поступающие должны подать документы не позднее 18:00 2 августа. Зачисление поступающих проводится 9 августа. Зачисление на контрактную форму обучения продлится с 11 августа до 30 сентября.

Вступительная кампания 2021 в Украине для магистров начнется в мае, когда они должны зарегистрироваться для сдачи единого вступительного экзамена по иностранному языку и единого вступительного испытания.

ТСН.ua

Рекомендации для зачисления на бюджет предоставляются не позднее 2 августа. Приказ о зачислении представляется 12 августа. Зачисление на контракт продлится до 30 сентября.

Поступление абитуриентов из Донбасса и Крыма

Абитуриенты с временно оккупированных территорий, как и в прошлом году, будут поступать в украинские университетов по упрощенной процедуре: квоте и имеют 10% мест от общего количества бюджетных мест на специальности. По результатам экзаменов по украинскому языку, истории Украины и вступительного испытания в вузе, эти абитуриенты имеют отдельный конкурс на свои бюджетные места в пределах квоты.

Для поступающих с 7 июня заработают образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". Они будут работать до 24 сентября.

Документы для поступления на бакалавра за средства государственного бюджета от этих абитуриентов, предварительно, будут принимать до 19 июля.

Вступительная кампания 2021 в Украине начнется сразу после проведения ВНО и получения первых его результатов. К слову, в этом году внешнее независимое оценивание состоится в запланированные сроки, обещают в МОН — с 21 мая по 15 июня, а потому подготовка к ВНО выходит на финишную прямую. ТСН.ua собрал для поступающих интересные сайты порталы, на которых можно подтянуть свои знания по различным предметам.

Новости Украины: по каким правилам состоится ВНО в этом году

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