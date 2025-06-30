Вступительная кампания, выплаты по-новому и техосмотр: какие изменения будут в Украине с 1 июля

Какие изменения будут в Украине с 1 июля

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В Украине с 1 июля меняются соцвыплаты, техосмотр и есть новый стандарт напряжения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Социальные выплаты

Завтра стартует эксперимент под названием «базовая социальная помощь». Согласно ей — малообеспеченные семьи, одинокие матери, многодетные семьи и дети, которые не получают алименты, смогут податься на единую выплату. Размер соцпомощи — индивидуальный, но составляет не менее четырех с половиной тысяч гривен. Заявление можно подать в отделениях пенсионного фонда, или в приложении «Дія». Эксперимент продлится год.

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В то же время Кабмин ограничит выплаты переселенцам. Теперь Министерство финансов ежемесячно будет проверять — было ли внутренне перемещенное лицо за границей в течение 90 дней подряд. Если да — справку ВПЛ могут аннулировать, а заодно и выплаты. Для остальных все остается без изменений. А размер помощи составляет 2 тысячи гривен для взрослых и три — для детей и лиц с инвалидностью.

Новые правила техосмотра

С первого июля действуют новые правила техосмотра. Не удивляйтесь, если увидите на станциях видеокамеры и фотофиксацию. Это требование Евросоюза, которое должно уменьшить количество фиктивных техосмотров. Теперь на каждой техстанции будут установлены минимум две камеры, которые будут фиксировать весь процесс осмотра. За эксплуатацию авто без техосмотра предусмотрен штраф в 340 гривен.

Новый стандарт напряжения

Изменение стандарта в электросети. Привычный вольтаж в 220 в розетке повышается до 230. Это шаг к синхронизации украинской и европейской энергосистемы. На работу техники он не будет влиять, поскольку она как раз и рассчитана на этот диапазон напряжения.

Вступительная кампания

Старт вступительной кампании в вузы стартует завтра. Абитуриенты смогут зарегистрировать электронный кабинет, куда впоследствии будут подавать заявления и документы. Этот этап начнется 19 июля.

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Максимально можно подать 15 заявлений, в том числе 5 на бюджетное обучение.

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 12:00 30 июня. ВЗРЫВЫ в Кривом Роге. Страшная СПЕКА сунет в Украину