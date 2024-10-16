Вступление КНДР в войну в Украине: полковник из США оценил, как это повлияет на фронт

Россия может получить до 3000 северокорейских солдат, которые будут воевать пехотой в Украине.

Еще в начале октября стало известно о гибели шести северокорейских офицеров из рядов инженерных войск КНДР. Еще трое были ранены, их отправили на лечение в Москву.

Пока, по словам главы МИД Финляндии Элины Валтонен, на Западе все больше ощущается усталость от войны России против Украины, в частности, по дальнейшей помощи Киеву, а в Минобороны Германии, по информации BILD, больше не верят в способность ВСУ отвоевать оккупированные Россией территории, эта война приобретает еще более глобальные масштабы.

В понедельник, 14 октября, Владимир Зеленский сообщил о фактическом вступлении Северной Кореи в войну против Украины на стороне России. Неделей ранее министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен сообщал, что КНДР могла направить своих военных на оккупированные Россией украинские территории.

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Уже более двух недель известны факты о прямом привлечении северокорейских военных к войне России против Украины. Однако жесткой реакции Запада до сих пор нет. И все это происходит на фоне визита во вторник, 15 октября, министра обороны РФ Андрея Белоусова в Пекин, где он встретился с вице-главой центральной военной комиссии КНР Чжан Юся. Стороны заявили о существенных оборонных и военных переговорах по укреплению связей, расширению военных отношений и их повышению до самого высокого уровня за всю историю.

Также во вторник, 15 октября, стало известно, что Северная Корея взорвала со своей стороны части дорог к северу от демаркационной линии с Южной Кореей, которая ответила выстрелами. Но это уже не первые провокационные действия Пхеньяна. В январе этого года КНДР обстреляла "границу".

О том, как привлечение северокорейских военных к войне России против Украины повлияет на фронт, как это связано с действиями Китая, и ждать ли обострения между двумя Кореями, ТСН.ua расспросил у полковника США в отставке (служил в Саудовской Аравии, Ираке, Германии, Беларуси, Катаре, Афганистане и других странах), руководителя Евразийской программы в Foreign Policy Research Institute (США, Филадельфия) Роберта Гамильтона.

По его словам, очевидно, что северокорейские солдаты уже воюют на стороне России, о чем свидетельствует гибель минимум шести из них во время недавнего украинского удара (ВСУ — ред.) в Донецке.

"На данный момент похоже, что северокорейский военный контингент в Украине в основном состоит из инженеров и техников, управляющих системой баллистических ракет малой дальности, предоставленной КНДР России для использования в Украине. Но ходят постоянные слухи, что Россия получит до 3 тыс. северокорейских солдат, которые будут воевать пехотой в Украине", — заметил Роберт Гамильтон.

Вместе с тем полковник США в отставке не считает, что для этого Северной Корее потребовалось согласие Китая.

"Это соглашение, безусловно, было заключено на двусторонней основе между Россией и Северной Кореей. Один или оба могли сообщить Китаю, но ни один не спрашивал бы его согласия", — считает профессор Гамильтон.

А вот подрыв Северной Кореей со своей стороны части дорог к северу от демаркационной линии с Южной Кореей, по мнению Роберта Гамильтона, может быть попыткой отвлечь внимание от воюющих в Украине северокорейских солдат.

"Эта акция была скорее демонстративной или перформативной (попыткой отвлечь внимание — ред.), чем признаком подготовки к войне. Северная Корея регулярно усиливает напряженность в отношениях с Южной Кореей или США, когда чего-то добивается. В этом случае взрывы дорог могут быть попыткой отвлечь внимание от историй северокорейских солдат, воюющих в Украине", — подытожил руководитель Евразийской программы в Foreign Policy Research Institute.

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