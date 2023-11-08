Вступление Украины в ЕС: Брюссель открывает для Украины официальные переговоры, но не все так просто

Еврокомиссия рекомендует открыть официальные переговоры о вступлении в ЕС для Украины и Молдовы на саммите в декабре. Но технически процесс запустится только после выполнения Киевом всех рекомендаций.

В среду, 8 ноября, Еврокомиссия (ЕК) в своем ежегодном отчете о расширении предоставит зеленый свет для Украины и Молдовы о начале официальных переговоров о вступлении в ЕС. Это вторая большая ступенька на пути к нашему членству. Первая была преодолена 23 июня 2022, когда Украина и Молдова получили статус кандидата на вступление в ЕС.

Окончательно решение по открытию официальных переговоров о вступлении Украины и Молдовы ЕС примет на своем саммите 14-15 декабря. А вот технически, по сообщениям европейских СМИ, они будут открыты в марте 2024 года. Однако только после выполнения Украиной еще трех из семи рекомендаций ЕК по антикоррупции, деолигархизации и внесению изменений в законодательство о нацменьшинствах. Хотя, как отмечают эксперты, если будет политическая воля стран-членов, Брюссель может начать официальные переговоры о вступлении даже в случае частичного выполнения этих рекомендаций.

Однако, конечно, если какая-нибудь страна, например Будапешт, не заблокирует это политическое решение. А венгерский премьер Виктор Орбан это уже пообещал сделать. Может ли Украина стать заложницей торгов внутри ЕС? Что значит для нас решение Брюсселя об открытии официальных переговоров о вступлении? Но как далеко Украина от фактического вступления в ЕС? Об этом ТСН.ua расспросил экспертов на Украинском Центрально-Европейском Форуме (UCEF) во Львове, организованном Советом внешней политики "Украинская призма".

Ничего плохого не произошло: Украине еще нужно работать над реформами

Решение ЕК, ожидаемое в ежегодном отчете о расширении, можно действительно назвать историческим. Еще в октябре ТСН.ua сообщал, что это решение политическое, и ЕС его уже принял. Собственно, об этом и был знаковый визит президентки ЕК Урсулы фон дер Ляен 5 ноября в Киев. Однако Украине еще предстоит хорошо поработать. Ибо, как накануне сообщил Bloomberg, официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС откроются только после выполнения всех рекомендаций ЕК.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина также накануне предупредила, что формулировки относительно прогресса Украины в ежегодном отчете ЕК, вокруг которого слишком много эмоций, будут сдержанными.

"И в этом контексте отмечу три вещи: 1) Украина является частью более широкого политического пазла расширения, и отчет будет именно об этом; 2) реформы должны продолжаться, исчерпывающего списка задач не будет; 3) отчет ЕК – это лишь основа, решение об открытии переговоры будут приниматься лидерами ЕС в декабре (на саммите ЕС 14-15 декабря — ред.) Нам может это не нравиться, мы можем с этим не соглашаться, и даже считать несправедливым, но, что важно, мы, Украина, уже подняли чрезвычайно высоко планку для всех стран расширения", – дописала в Facebook Ольга Стефанишина, добавив, что реформы продолжатся и дальше, потому что это марафон.

Также читайте Стало известно, сколько критериев выполнила Украина для начала переговоров по вступлению в ЕС

В комментарии ТСН.ua исполнительный директор Совета внешней политики "Украинская призма" Геннадий Максак отметил, что в таком решении ЕК нет большого сюрприза, потому что об этом говорилось еще во время переговоров между странами-членами. То есть Украине было обещано открытие официальных переговоров о вступлении в ЕС, но с дополнительными квалификационными требованиями. Поэтому это было прогнозируемо.

"И, понимая позицию отдельных стран, таких как, например, Венгрия, это действительно предполагалось. Главный момент, о котором мы говорили с нашими европейскими коллегами, что этим отчетом не завершится наша работа над выполнением этих семи рекомендаций. Поэтому еще как минимум до Декабря у нас есть лаг, чтобы это сделать, потому что главное — это политическое решение, да, мы не выполнили все семь рекомендаций, но на самом деле все их выполнить невозможно, в частности по олигархам в условиях войны. это был сигнал, что политически все хорошо", – объяснил Геннадий Максак.

Также эксперт добавил, что Киев не до конца понимает, что может укладываться в термин "полностью выполнено" или "частично выполнено". Это уже остается на усмотрение собственно самого ЕС. Однако, по словам Геннадия Максака, по каждому из направлений Украина демонстрирует не только сам законопроект или какое-либо решение, а полную дорожную карту на ее выполнение. Хотя это может быть не самой большой проблемой и головной болью Украины.

Позиция Венгрии: может ли Орбан заблокировать нашу евроинтеграцию

Венгерский премьер Виктор Орбан в недавнем очередном интервью пообещал блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, пока Киев не выполнит требования Будапешта по языку образования. Венгрия требует увеличить преподавание в школах на венгерском языке.

"Мы будем блокировать до тех пор, пока проблема не будет решена. Новые законы сделали жизнь венгров в Украине невыносимой", — отметил Виктор Орбан.

Находясь в Брюсселе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заочно ответил венгерскому премьеру, что "особая" позиция Будапешта вряд ли влияет на решение ЕК об открытии для Украины официальных переговоров о вступлении. К тому же, по словам министра, ни для кого не секрет, что вопрос нацменьшинств принципиально продвигается в Будапеште, и именно в венгерском видении.

"Но решаем проблемы по мере их поступления. Я еще раз подчеркиваю, что мы видим, что выходим на декабрь на решение Европейского совета об открытии переговоров относительно членства Украины в ЕС", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

В комментарии ТСН.ua заместитель исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук сказал, что венгры, как и словаки, используют "украинскую карту", чтобы получить больше бонусов со стороны Брюсселя.

"По большому счету у меня нет ощущения, что Венгрия или Словакия будут блокировать членство Украины в ЕС до последнего. Но есть ощущение, что они хотят получить как можно больше бенефитов для себя в переговорном процессе со стороны Брюсселя. Конечно, все это накладывается на двусторонние отношения. Здесь с Венгрией у нас просто тупик, и я пока не вижу, как мы можем его решить. И здесь только посредничество Брюсселя и возможно давление со стороны США могут как-то повлиять на их политику", — подытожил эксперт.