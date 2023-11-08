Вступление Украины в ЕС: что известно об историческом решении Еврокомиссии и чего ждать дальше

Еврокомиссия скорее всего будет рекомендовать странам-членам ЕС начать с Украиной переговоры о ее присоединении к ЕС. Об этом сообщают западные СМИ. Оценку выполнения критериев, сопровождавших предоставление Украине статуса кандидата, официально обнародуют сегодня.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки "Радио Свобода" Зоряны Степаненко для ТСН.

Украина выполнила четыре из семи шагов

Четыре шага из семи, сопровождавших статус кандидата Украины на вступление в ЕС, выполнены полностью. Это следует из проекта отчета Еврокомиссии, который оказался в распоряжении "Радио Свобода".

Завершенными считают: реформы в судебной сфере, борьбу с отмыванием денег, медиареформу. Возле остальных трех критериев есть приписки с объяснениями, что же именно мешает Еврокомиссии назвать их полностью выполненными.

Ожидают, в частности, дальнейшего усиления борьбы с коррупцией, принятия закона о лоббировании по европейским стандартам (это в рамках ограничения чрезмерного влияния олигархов), и полного выполнения рекомендаций Венецианской комиссии по законодательству о нацменьшинствах. Его уже совершенствовали, но замечания у комиссии еще остаются. Среди них, в частности - продление ограничения на использование русского языка на "слишком долгий период".

"Еврокомиссия не мыслит такими категориями - один из семи, два из семи, три из семи, четыре, пять. Суть вообще не в этом, суть в конечном результате. И когда мы концентрируемся на том, сколько рекомендаций выполнила Украина, мы уводим дискуссию от главного - есть результат или нет результата? Я имею основания полагать, что результат будет", - отмечает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба / Фото: Associated Press

Статус кандидата Украина получила авансом, и чтобы перейти на следующий этап переговоров должна была выполнить семь критериев. Оценить прогресс предстояло Еврокомиссии.

Сегодня Еврокомиссия объявит историческое решение по Украине: что дальше

Официального обнародования этого заключения, а вместе с ним - рекомендаций, начинать ли переговоры, ждем сегодня. Это произойдет сегодня.

Результат, как знаем благодаря источникам "Радио Свобода" в дипломатических кругах ЕС, будет положительным. Приступить к переговорам с Украиной Комиссия будет рекомендовать. Однако - при определенных условиях, а каких именно - их перечень и оформление еврокомиссарам еще предстоит согласовать. Это тоже сделают сегодня.

Ряд западных медиа ранее сообщали, что условия могут касаться борьбы с коррупцией и прав нацменьшинств. Политический старт переговорам о вступлении - должны дать лидеры стран-членов. Этот вопрос рассмотрят на своем декабрьском саммите.

Впрочем, их начало уже пригрозила блокировать Венгрия - все из-за закона, обязывающего нацменьшинства в Украине получать не менее 70 процентов образования на украинском языке. Пока он существует - о евроинтеграции Украины не может идти речи, заявили у Виктора Орбана. Глава украинского МИД на это ответил, что проблемы следует решать по мере их появления.

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Напомним, Кулеба заявил, что Украине нужно привыкать к тому, что Евросоюз будет выдвигать постоянные требования, поскольку уровень отношений уже достиг высокого уровня.

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