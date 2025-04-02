Вступление Украины в ЕС: когда это возможно и какая страна тормозит процесс

Украина в 2030 году может стать членом ЕС / © Associated Press

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Литва, Дания и Швеция помогут Украине со вступлением в ЕС. Представители этих трех стран предоставили проект, по которому фактически возьмут под свой патронаж весь процесс вступления. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис накануне в очередной раз очертил дедлайн членства Украины в ЕС — это 1 января 2030 года.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Оксаны Ткаченко.

Литва, Дания и Швеция помогут Киеву как можно быстрее привести законодательство в соответствие с европейским и будут поддерживать на всех уровнях на пути к членству. Слоган проекта — «Украина в ЕС не если, а когда».

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Глава департамента по вопросам расширения и восточного соседства Герт Ян Купман напоминает — ЕС это не только доступ к благам, которыми пользуется каждый его житель, но и немалый список правил. И каждый гражданин Украины должен быть готов их выполнять.

«Не забывайте, что переговоры о вступлении на самом деле не совсем являются переговорами о вступлении. Вы вступаете в клуб. И нужно принять правила этого клуба», — говорит Герт Ян Купман, генеральный директор Европейской комиссии по вопросам расширения и восточного соседства.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис делится своим опытом вступления в ЕС. Рассказывает как трудно давался бывшей постсоветской стране этот процесс, который иногда напоминал принятие горькой пилюли. Но потом все эти усилия вернулись сторицей.

«За 20 с лишним лет литовская экономика выросла в 5 раз. 5, 6 если будет точным. Доходы выросли в 5 раз. Это просто чудо, в 2004 году, когда мы стали членом, я даже не мог этого представить, что мы будем почти на таком же уровне как другие европейские столицы. И это доказательство того, что вы можете так же. И так же будет с пенсиями. Наши пенсионеры, вы будете удивлены, но они сейчас имеют в 5 раз выше пенсии, чем это было 20 лет назад», — говорит Кястутис Будрис, министр иностранных дел.

Будрис повторяет тезис своего президента Гитанаса Науседы о четком дедлайне вступления в ЕС. Украина должна присоединиться к европейской семье не позднее 1 января 2030 года. И этот вопрос неразрывно связан с безопасностью всей Европы. Сейчас продолжается активный скрининг законодательства Украины. Все законы условно разбили на 6 групп или кластеров, чтобы проще было сверять по европейскому образцу. В этом году при президентстве Польши и Дании в совете ЕС Украина ставит амбициозную цель — открыть если не все, то хотя бы 3 из 6 таких кластеров. Заместитель руководителя офиса президента Игорь Жовква признается — свою домашнюю работу в этом вопросе Украина уже выполнила, а забуксовывают весь процесс теперь в Брюсселе.

«Да, иногда нам надо ускорять ЕС и некоторые страны-члены. Премьер-министр упомянул сегодня три кластера, которые уже прошли процедуру скрининга. Еще раз напомню — это кластер основ, внутренний рынок и внешние отношения. Три кластера, которые уже выполнила Украина», — говорит он.

Эту проблему во время общения с ТСН признает и госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

«Сейчас мы находимся в процессе поиска консенсуса среди 27 государств-членов, чтобы сделать следующий шаг и начать переговоры. Я думаю, что в этом году мы будем на пути открытия всех кластеров», — говорит она.

Дата публикации 08:45, 02.04.25 Количество просмотров 7 Еще 4 года — и в ЕС?! Три страны возьмут под патронаж весь процесс вступления Украины

Присутствующие в зале не скрывают, что виновники этой задержки венгерская сторона. Кроме того, Будапешт категорически отказывается оказывать Киеву военную помощь и выступает за налаживание отношений с Москвой, с каждым разом там придумывают все новые и новые претензии к украинцам перед вступлением. Виктор Орбан даже объявил проведение референдума среди граждан, чтобы те сказали, хотят ли они видеть Украину в ЕС. Правда, опрос был сформулирован со спекулятивным текстом. К примеру, вместо преимуществ присоединения к ЕС Украины Будапешт предлагает своим гражданам ознакомиться с «7 рисками», которые якобы несет будущее членство Украины. Западные издания со ссылкой на анонимных европейских чиновников пишут, что поведение венгерской стороны многим обрывает терпение. Так что в Брюсселе уже ищут пути как это обойти.

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