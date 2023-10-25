Вступление Украины в ЕС: в Европе есть желание расширить блок до 2030 года, но есть условия

По информации Reuters, 8 ноября в ежегодном отчете Еврокомиссии Брюссель оценит прогресс Украины в заявке на членство.

По словам Владимира Зеленского, Украина максимально быстро выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии по открытию официальных переговоров о вступлении в ЕС в условиях полномасштабной войны. По оценке ЕС в июне этого года Украина выполнила только два из семи условий – это судебная реформа и новый закон о СМИ, в который в мае Верховная Рада внесла изменения. Другие четыре рекомендации о борьбе с коррупцией, отмывании средств, антиолигархическом законодательстве и законе о правах нацменьшинств в июне ЕС оценил как нуждающиеся в дальнейшей работе.

В сентябре Центр "Новая Европа" в партнерстве с другими украинскими аналитическими центрами и общественными организациями сделал мониторинг выполнения Украиной семи рекомендаций Еврокомиссии. Общая оценка – 8,1 из 10 баллов. Больше работы еще предстоит сделать в реформировании Конституционного суда. По словам президента Зеленского, в скором времени начнется конкурс по отбору судей Конституционного суда. Также Украина, например, уже внесла изменения в закон о нацменьшинствах, учитывая часть рекомендаций Венецианской комиссии.

"Сейчас решительный момент: либо вы выбираете сторону демократии, либо автократии. Это вы решаете сами. Именно поэтому мы сейчас хотим прислать вам решительное послание: мы хотим иметь вас вместе с нами в европейской семье", — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, говоря об Украине.

Но некоторые страны могут заблокировать решение ЕС об открытии для Украины официальных переговоров о вступлении. Речь в первую очередь о Венгрии. Хотя, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, позиция Будапешта не помешает, а публичные заявления венгерского премьера Виктора Орбана и главы МИД Петера Сиярто, — искусственно созданная нервозность".

"Венгрия преследует вполне конкретную собственную цель в этом вопросе. Она связана с известными требованиями венгерской стороны по отношению к венгерскому меньшинству – лицам, принадлежащим к венгерскому меньшинству в Украине", – отметил Кулеба.

В конце сентября Орбан заявлял, что считает нереалистическим вступление Украины в ЕС, пока идет война, и даже видит в этом проблему для открытия официальных переговоров о вступлении. Однако, по словам многих министров иностранных дел, это исключительная позиция Венгрии. Больше никто в ЕС не разделяет этого мнения, по крайней мере, для открытия официальных переговоров о вступлении. Напомним, что и о ЕС Орбан недавно очень резко высказался, сравнив членство Венгрии с годами советской оккупации. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ответил на это, что Венгрию никто не обязывает быть членом ЕС.

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, отвечая на вопросы ТСН.ua на 12-м ежегодном форуме Европейской стратегии для Дунайского региона в Словении, в Европе есть ощущение срочности момента дальнейшего расширения ЕС до 2030 года. При этом, по словам дипломата, несмотря на сопротивление стран Западных Балкан, объективно уже очень долго ожидающих вступления в Евросоюз, не совмещать их вступление с евроинтеграцией Украины и Молдовы, ЕС не будет делить страны-кандидаты на "сорты".

"Европейские столицы начали понимать, что расширение ЕС не сугубо бюрократическое мероприятие. Это самый важный геополитический инструмент, который мы имеем. И ответ очень прост, хотя мы пришли к этому трудным путем. Мы должны сделать наше соседство частью нашей общей зоны безопасности и процветания. Мы должны закрепить вас в европейской семье. Хотя очевидно, что процесс не будет легким", — ответил на вопрос ТСН.ua Александер Шалленберг.

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Принимавшая форум министерка иностранных дел Словении Таня Файон добавила, что Евросоюз больше не может позволить себе повторять одни и те же ошибки, обещая странам вступление в ЕС, не имея на это политической воли. Поэтому действительно среди стран-членов ЕС царит ощущение важности момента, который нельзя потерять, чтобы к 2030 году произошло очередное расширение блока. Однако, по-видимому, действительно речь пойдет сначала о евроинтеграции стран Западных Балкан, а затем Украине и Молдовы.

Также ТСН.ua задал министрам вопрос, будет ли связано наше вступление в ЕС с условием урегулирования войны с Россией. И вопрос здесь не только в окончании войны, что является условием нашего вступления в НАТО. Например, президент Молдовы Мая Санду не исключает поэтапного вступления в ЕС — сначала правый берег Днестра, а затем левый. То есть, сначала временно без Приднестровья. Однако, по словам европейских министров, вступление Украины и Молдовы в ЕС не будет привязано к условию окончания войны и урегулирования с Россией. Больше это привязано к реформе самого ЕС, целью которой является перейти к принятию решений внутри блока простым большинством голосов, а не единолично, когда одна страна может все заблокировать. Однако Киев также общается с партнерами, что реформа ЕС не может использоваться Брюсселем как инструмент торможения нашей евроинтеграции.