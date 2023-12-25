Вступление в ЕС "частями": почему Молдова всерьез рассматривает такую возможность и как это повлияет на Украину

В Кишиневе не исключают вступление в ЕС в два этапа: сначала правый берег Днестра, а затем левый. Но это может создать опасный прецедент для Украины и дать согласие на статус кво, которого хочет Путин.

Не только с Украиной на саммите 14-15 декабря в Брюсселе ЕС начал официальные переговоры о вступлении. Аналогичное решение страны-члены приняли и по Молдове. И неудивительно, ведь наши страны уходили в одном пакете. Поэтому если бы канцлер Германии Олаф Шольц в последний момент не сказал венгерскому премьеру Виктору Орбану пойти за кофе, пока другие 26 лидеров стран-членов принимали это действительно историческое решение, то и Молдова бы не получила открытия официальных переговоров.

В воскресенье, 17 декабря, в Кишиневе, по приглашению президентки Маи Санду, обещающей вступление в ЕС уже к 2030 году, состоялась праздничная проевропейская акция, а депутаты принесли в парламент Молдовы (хотя и не все) флаги ЕС. Не радовался бывший пророссийский президент страны Игорь Додон, который является большим поклонником Путина. По его словам, решение об открытии переговоров о членстве Молдова получила "авансом", что связано с "достаточно сложной геополитической ситуацией".

Действительно, как Украине, так и Молдове еще предстоит выполнить все рекомендации Еврокомиссии (ЕК), чтобы на последнем перед выборами в Европарламент саммите ЕС в марте 2024 года страны-члены технически открыли для Украины и Молдовы эти переговоры о вступлении. Но политическое решение уже принято. К тому же, если говорить откровенно, не реформы пока ключ к двери ЕС, а победа Украины. Окончание войны и решение вопроса оккупации Россией территорий Украины и Молдовы не являются условием вступления в ЕС, например, в случае с НАТО. Однако это будет значимым фактором при принятии этого политического решения странами-членами Евросоюза.

Как Кремль отреагировал на историческое решение ЕС открыть для Украины и Молдовы переговоры о вступлении? Действительно ли в Кишиневе серьезно думают о возможности присоединения к Евросоюзу "частями", временно без оккупированного Россией Приднестровья? Как это зависит от победы Украины? ТСН . uaрасскажет в этом тексте.

Что задумал Путин: Россия может пойти войной против Молдовы

После исторического решения саммита ЕС в Брюсселе 14 декабря Москва и кремлевская пропаганда молчали почти сутки. Только после обеда, 15 декабря, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что вступление Украины и Молдовы может дестабилизировать ЕС. Более того, по его мнению, это решение страны-члены приняли, чтобы раздражать Россию. А не менее безумная пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что последствия конфронтационных решений ЕС в отношении Украины и Молдовы придется платить гражданам европейских государств, одновременно угрожая местью за присоединение Кишинева к четырем пакетам санкций ЕС против России.

По мнению помешанных кремлевских вождей, мир вращается вокруг них, поэтому любое решение, принятое ли ЕС, ли НАТО, обязательно направлено против России. Хотя досталось не только нам и Молдове. По словам Путина, до вступления в НАТО в Финляндии не было проблем с Россией, "но теперь будут", а на границе создадут новый ленинградский военный округ, где будут сконцентрированы российские подразделения.

В отличие от Украины и Финляндии, Молдова не имеет общей границы с Россией. Силы обороны Украины разрушили планы Путина захватить Одесскую область и пробить коридор в оккупированное Россией же Приднестровье с последующей оккупацией Молдовы. Но это не значит, что в Кремле похоронили эту идею. По словам главкома армии Бельгии Мишеля Хофмана, следующими целями Москвы могут стать именно Молдова и страны Балтии. К тому же, в оккупированном Приднестровье до сих пор дислоцируется оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1000 человек – наследница советской 14-й армии – и 500 российских "миротворцев", которые, по версии Кремля, просто охраняют состав из более 20 тыс. человек. тонн боеприпасов в селе Кобасная в 2 км от границы с Украиной.

"Даже если силы Москвы пока кажутся ослабленными из-за их войны против Украины, эта слабость является временной. Если Россия выиграет, она возродит военную машину и перестроит свои вооруженные силы. Россия уже перешла на военные рельсы. Поэтому Европа должна срочно подготовиться и дать понять, что может защищаться и контратаковать, если будет необходимо", – считает Мишель Хофман.

От первоочередных целей в войне против Украины Путин не отказался. Во время первой с начала полномасштабного вторжения в Украину прямой линии и пресс-конференции 14 декабря, кремлевский "фюрер" снова упомянул о денацификации и демилитаризации. А у русской пропаганды вообще появилась новая методика. Украинцев и россиян теперь называют "разделенным народом", сравнивая с Северной и Южной Кореей, и в свое время Западной и Восточной Германией. И ничто не помешает Путину завтра сказать то же о Молдове или странах Балтии.

Российские пропагандисты уже давно не скрывают истинных намерений Кремля по Молдове. Еще больше риторика Москвы обострилась после закрытия там российских телеканалов, выдворения из страны руководителя молдавского филиала российского госинформагентства Sputnik, запретив ему въезд на 10 лет, блокировку сайтов российских СМИ и заявлений о выходе Молдовы из СНГ до конца 2024 года. По мнению президентки Маи Санду, Москва продолжит попытки дестабилизации страны изнутри перед президентскими выборами осенью 2024 года.

В преддверии местных выборов в Молдове в ноябре этого года, Майя Санду заявляла, что с помощью "вагнеровцев" Россия хотела устроить в стране госпереворот. Позже глава Службы информации и безопасности Александр Мустяце добавил, что в том числе и на это Москва потратила более $55 млн. Однако наивно полагать, что Кремль на этом остановится. Ведь еще в феврале этого года президент Зеленский предупреждал попытки России устроить госпереворот в Молдове. А позже премьер страны Дорин Речан пошел даже дальше, заявив, что Россия планировала захватить аэропорт в Кишиневе.

По словам Маи Санду, Россия продолжит свои гибридные атаки и влияние, используя поставки газа, в частности, к непризнанному Приднестровью. Кстати, именно об этом и говорил Путин во время недавней пресс-конференции, объединенной с прямой линией: "Ну, если самая бедная страна Европы, которая получает энергоносители по достаточно низким ценам, хочет последовать примеру Германии, которая сейчас получает энергоносители из США на 30% дороже, чем раньше с РФ, пожалуйста.Если у них есть лишние деньги, пусть делают так.Так же и по другим направлениям.Скажем, российский рынок с/х продукции, достаточно активно используемый молдавскими производителями. нужно".

Но есть один важный нюанс: с декабря 2022 Молдова не покупает газ у "Газпрома", будучи технически и коммерчески интегрированной в европейскую энергетическую сеть. Однако российский газ получает Молдавская ГРЭС в Приднестровье, где Молдова покупает электроэнергию, которую в Кремле относят к мифическому долгу Кишинева перед "Газпромом" за якобы потребленный газ.

Вступление в ЕС: реформы, оружие и противодействие оккупационным намерениям Путина

Президент Мая Санду надеется, что к вступлению в ЕС Молдова будет готова уже к 2030 году. Но это конечный дедлайн, и, по ее словам, хорошо, если это произойдет синхронно с Украиной. Конечно, Молдове, как и Украине, еще предстоит пройти сложный путь реформ и адаптации к европейскому законодательству, нормам и стандартам. Собственно, в выводах Совета ЕС по Молдове отмечается, что страна должна продолжить реформу судов, борьбу с коррупцией и деолигархизацию. В принципе, все то, что должна сделать и Украина на евроинтеграционном пути.

Однако вступление в ЕС – это не только о реформах. По словам высокого представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, Путин не откажется от войны, не согласится "удовлетвориться куском Украины" и позволить остальной стране вступить в ЕС. Поэтому, по его мнению, Европа должна готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени. А, по словам главы польского МИД Радослава Сикорского, Европа должна перевести свою оборонную промышленность на "кризисные (военные – ред.) рельсы".

Так, решением об открытии для Украины и Молдовы официальных переговоров о вступлении, ЕС показал свою стратегическую силу, когда ставки сверхвысокие, США переживают свой политический предвыборный кризис, а Путин только и ждет, пока "Рамштайн" даст трещину из-за нехватки американского лидерства. И хотя лидеры-страны членов повторяют, что ЕС – это прежде всего политический и экономический союз, именно последующая военная помощь союзников существенно приблизит как Украину, так и Молдову к вступлению. Еще весной этого года ЕС положил начало Миссии партнерства в Молдове для повышения устойчивости сектора безопасности страны к гибридным угрозам и иностранному вмешательству, прежде всего российскому. Однако это не о передаче Молдове оружия, которое к тому же является нейтральным государством.

"Если Кремль решит на нас напасть, что мы будем делать?", — заявил премьер Дорин Речан сразу после одобрения новой безопасности Молдовы, добавив, что его страна нуждается в модернизированной системе ПВО.

К тому же, не следует забывать, что Москва не оставляет попыток дестабилизировать Молдову изнутри, чтобы замедлить ее евроинтеграционное движение. По словам президентки Ассоциации экспертов по безопасности и глобальным вопросам (ESGA, Румыния) Анжелы Грамады, в Кишиневе раздаются голоса, утверждающие, что действующая власть хочет вступления страны в войну (это Игорь Додон и не только). По ее словам, Кремль и в дальнейшем будет поддерживать пророссийские партии в Молдове, имеющие достаточно финансовых ресурсов. Они имеют свои платформы для продвижения пропаганды и дезинформации: веб-сайты, телевидение и локальные сети влияния. Пропагандируемые ими сообщения адаптируются к новым реалиям: рост цен, все более сложная ситуация с поставками газа (что Молдова не обойдется без российского топлива) и т.д.

"Хотя партия "Шор" (Илана Шора, уже несколько лет живущая в Израиле и на российские деньги организовывавшая антиправительственные протесты в Молдове – ред.) и была официально запрещена, ее лидеры перегруппировались и взяли под контроль другие политсилы. Падение популярности партии власти – слабые результаты "Действия и Солидарности" — на местных выборах уже используют для объяснения эрозии доверия к этой политсиле.

Временно без Приднестровья: почему это опасный прецедент для Украины

Однако, наверное, больше всего вопросов вызвали заявления действующей власти Молдовы о возможном вступлении в ЕС в два этапа: сначала правый берег Днестра, а затем левый. По словам министра иностранных дел Республики Молдова Нику Попеску, со стороны Брюсселя есть четкий сигнал, что нерешенный конфликт (имеется в виду Приднестровье – ред.) не создает препятствий для вступления страны в ЕС: "Мы надеемся, что нам удастся регламентировать этот конфликт до момента вступления. Если это будет невозможно, потребуются определенные уточнения этого статуса, как будет функционировать вся Республика Молдова в рамках ЕС".

Понятно, что, в отличие от Украины, у Молдовы нет мощной армии и современного оружия, чтобы решить вопрос деоккупации Приднестровья силой. К тому же, Майя Санду неоднократно отмечала мирное разрешение конфликта. А президент Зеленский заявлял, что действия украинской армии в Приднестровье возможны только с согласия Кишинева, но такого запроса не было. Да и Жозеп Боррель заявлял, что, несмотря на оккупацию северной части Турцией, Кипр в 2004 году присоединился к ЕС, поэтому Молдова может сделать то же самое.

Эксперт по вопросам евроинтеграции и двусторонних отношений Украина-ЕС Мария Голуб отмечает, что нет положений, которые обязывали бы Украину завершить войну (или Молдову урегулировать вопрос Приднестровья – ред.) до фактического вступления в ЕС. В соглашениях об этом не сказано, потому что когда они готовились, не было таких прецедентов. По мнению Марии Голуб, это точно интересно изучать на примере Западных Балкан, которым пока далеко до полноценного членства, и там нерешены территориальные вопросы друг на друге. Однако в нашем случае лучше смотреть на вступительный процесс Кипра. Турция оккупирует северную часть Кипра с 1974 года, до сих пор этот вопрос не урегулирован. Но это никак не помешало Кипру в 2004 году вступить в ЕС.

"Есть еще один момент, который нужно учитывать — февраль 2022 года. После начала полномасштабной агрессии все коренным образом изменилось, в первую очередь в позиционировании ЕС, как геополитического и военного игрока. Они сейчас вполне сознательно переосмысливают свою роль, способность ЕС защищаться и защищать, движутся в чем-то к созданию оборонного союза, хотя это большая дискуссия, они будут точно пересматривать свою общую политику безопасности в сторону усиления.В краткосрочной перспективе все понимают, что НАТО – это ключевой альянс. возможные вызовы самостоятельно", — комментирует ТСН.ua Мария Голуб.

По словам эксперта, здесь для нас есть хорошая и плохая новость.

Во-первых, Украина воспринимается уже не серой зоной, а частью этого будущего оборонного союза. Плюс у всех есть понимание, что украинская армия – сильнейшая в ЕС с реальным боевым опытом.

Однако во-вторых, они боятся, что, двигаясь в ЕС, Украина будет фактически двигаться и в направлении этого возможного совместного оборонного союза, общей системы европейской безопасности. А Россия это, по их мнению, может как-то не так интерпретировать. У них все еще есть подход: давайте думать, что может быть красной линией для Путина?

Поэтому действительно мы видим, что поэтапная евроинтеграция возможна. Но выгодна ли она Украине, Молдове и прежде всего самому ЕС? С одной стороны, это шанс для страны-кандидатки не тратить попусту время и вступить в блок, не имея пока сил и средств деоккупировать и реинтегрировать свои территории. С другой стороны, это, как и в случае с НАТО, означает согласиться со статусом-кво, навязываемым Путиным.

"НАТО для Украины – самый мощный вариант. Нас не приглашают в НАТО. И сигналы относительно частичного участия – это, честно говоря, бред. Мы ни разу не получали приглашения от одного из партнеров. И мне сложно представить, как это может быть", — сказал президент Зеленский во время итоговой пресс-конференции на прошлой неделе, отвечая на вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО частями временно без ныне оккупированных Россией территорий.

В таком случае, если ЕС уже движется в сторону создания совместного оборонного союза, следует бросить все силы на помощь как Украине, так и Молдове, вступить в ЕС в международно-признанных границах. Ведь, как справедливо напоминает Анжела Грамада, в Молдове еще есть фактор Гагаузии, где Россия тоже может очень легко дестабилизировать ситуацию. По словам бывшего румынского дипломата Себастиана Славитеску, перспектива вступления Молдовы в ЕС – возможность блока расширить свое влияние в Восточной Европе.

"Другой важный аспект — это расположение Молдовы, граничащей с Украиной и находящейся вблизи восточной границы ЕС, в стратегически важном месте. Этот регион исторически был склонен к конфликтам и внешнему влиянию, особенно со стороны России. Нерешен вопрос Приднестровья, поддерживаемый Россией, усиливает обеспокоенность ЕС относительно региональной безопасности. Интеграция в ЕС будет означать обязательство поддерживать Молдову в разрешении таких конфликтов и защите ее границ, что будет способствовать более широкой европейской безопасности", — подытожил Себастиан Славитеску.