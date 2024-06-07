Вступление в Евросоюз: одна из стран выступает против членства Украины и выдвинула свои требования

Сказать “да” для начала переговоров должны все государства-члены.

Еврокомиссия рекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС.

Домашнее задание, необходимое для прогресса, со стороны Киева выполнено. Впрочем, иначе считает Венгрия, чей лидер является последовательным противником членства Украины в Евросоюзе.

Об этом говорится в материале корреспондента «Радио Свобода» в Брюсселе Зоряны Степаненко.

Оценка Еврокомиссии, которую сегодня озвучили послам стран-членов, положительная. Замечания к Украине оставались в антикоррупционной отрасли, контроля за политическим лоббизмом, прозрачности состояния чиновников и соблюдения прав национальных меньшинств. Сейчас же считается, что домашнее задание Украина выполнила - Еврокомиссия отчиталась дипломатам о завершении всех четырех шагов, чтобы оставались, и рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Киевом.

"Теперь дело за государствами-членами. Именно им предстоит принять переговорную рамку. Когда этот шаг будет сделан, прерогатива страны, председательствующей в Совете ЕС, - созвать межправительственную конференцию, чтобы формально начать переговоры", - говорит Ана Пизонеро.

Сказать «да» началу переговоров должны все государства-члены. И одно из них возражает. Венгрия считает, что в защите нацменьшинств - Украина не продемонстрировала достаточный прогресс. Представитель Венгрии напомнил сегодня на закрытой встрече послов об 11 пунктах, в которых Будапешт изложил ожидания от Украины. Речь идет - о возвращении венгерским нацменьшинствам прав, которые они имели до 2015 года. Это, в частности, возможность сдавать на венгерском языке экзамены и получать на нем высшее образование. В украинском правительстве сообщили, что политический диалог с венгерской стороной продолжается и что Киев готов идти навстречу.

ЕС / Фото: Associated Press

Другие страны Евросоюза сегодня поддержали заключение Еврокомиссии и отказались обновлять список требований к Украине. Считается, что Брюссель должен созвать межправительственную конференцию. Ее стремятся провести 25 июня, пока в Совете ЕС председательствует Бельгия. С июля – эстафету у нее перенимает Венгрия. Будапешт сможет влиять на формирование повестки дня, и в ЕС опасаются, что он будет тормозить движение Украины в Евросоюз.

Венгерский представитель, озвучив в Киев замечания, сегодня призвал к прогрессу, в частности, с Сербией и Албанией — они кандидаты на вступление в ЕС с 2009-го. Очередная попытка послов стран-членов преодолеть венгерские возражения и договориться о старте переговоров с Украиной – на следующей неделе.

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