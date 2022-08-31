Вступление в НАТО без ПДЧ или другой формат: Подоляк рассказал, в каком альянсе должна быть Украина

Это может быть вступление в НАТО без ПДЧ или новый альянс безопасности.

Об этом в эфире ТСН заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Мы должны быть в каком-то альянсе, потому что это — единственный формат безопасности Европы. Консолидированный, коллективный формат. Мы об этом постоянно говорили, но наши партнеры тоже не понимали, что такое РФ. Это сегодня все понимают, они увидели, какова Россия. А до этого момента они все хотели либо зарабатывать из РФ, потому что это много "серого кэша", либо хотели получать какие-то возможности, чтобы продвигать свои политические карьеры за "серые" деньги, которые можно было тратить на политические партии или на себя, или боялись, или доверяли концепции 1997 года, когда считали, что РФ может быть элементом безопасности Европы и партнером НАТО. Эти проблемы привели сегодня к этой войне. Поэтому партнеры всегда искали поводы, что Украина еще не готова идти в НАТО. Но выяснилось, что и ПДЧ не нужно, как мы видим на примерах Швеции и Финляндии", — подчеркнул Подоляк.

Советник главы Офиса президента добавил, что ВСУ доказали, что они сильнее любой армии в Европе.

"А сегодня для Украины армия — это и есть ПДЧ. Наша армия доказала, что она сильнее любой армии в Европе. Потому что выдержать войну против орды с таким количеством оружия — ни одна армия не выдержит. А потому, чтобы не было спекуляции, мы хотим, чтобы была изменена система глобальной безопасности. Мы хотим, чтобы такие страны, как Россия больше не могли претендовать на другие суверенные территории. Не только Украина — Грузия, Молдова, страны Балтии. Об этом же РФ сегодня заявляет. Поэтому мы говорим: формат европейской глобальной безопасности должен быть изменен. Второе — а давайте изменим роль Украины в этой европейской глобальной безопасности. И может быть два варианта: может быть переформирование блока НАТО и Украина станет членом Альянса, или другой формат безопасности. Украина может быть инициатором этой другой системы европейской безопасности", – пояснил Подоляк.

Напомним, Подоляк рассказал о продвижении россиян и почему ВСУ иногда отступают.

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