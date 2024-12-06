Вступление в НАТО: о чем говорили в штаб-квартире Альянса и какое оружие получит Украина

На этой неделе снова прозвучало заявление - Украина должна получить приглашение в НАТО, а любые соглашения по безопасности, которые являются заменителями членства в блоке, Киев отвергает. Этот почти ультиматум прозвучал накануне того, как в штаб-квартире собрался политический блок альянса.

Как отреагировали министры и что в конце концов Украина получит от НАТО, говорится в сюжете корреспондента ТСН Ирины Прокофьевой.

Генеральный секратар НАТО Марк Рютте впервые принимает у себя в штаб-квартире министров иностранных дел Альянса. Он ведет себя как доброжелательный хозяин. Однако говорить о приглашении Украины в Альянс Генсек не готов.

"Союзники соглашаются, что будущее Украины в НАТО. Но это станет постепенно, я думаю, что мы должны сконцентрироваться, что мы и сделаем в течение этих двух дней, на том, что необходимо сейчас. Это безусловно военная помощь", - сказал Марк Рютте.

Марк Рютте

Во время двухдневного визита в Брюссель министр иностранных дел Андрей Сибига ни разу на публичных встречах не упомянул о членстве.

"Сложно говорить о поддержке страны в отношении членства, когда на ее территории ведутся военные действия — это такая позиция некоторых членов. Они считают, что это может втянуть их в войну. Украина этого не стремится. Мы говорим о членстве в НАТО как стратегической цели", — говорит Андрей Сибига.

Андрей Сибига

С пустыми руками из этой встречи Украина не уехала. Генсек Марк Рютте постоянно акцентировал внимание на том, что нужно защитить украинскую энергосистему дополнительными средствами ПВО. Причем в кратчайшие сроки. Снабжение дополнительных 20 систем ПВО от стран-партнеров Украина ожидает уже до конца этого года.

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