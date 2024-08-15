ВСУ дали жару под Курском: Россия внезапно обратилась к Украине

Украинские военные продолжают продвигаться наа Курщине. В плену уже сотни россиян, а по Сети разлетаются видео, как пленные просят обменять их на бойцов "Азова". Между тем, западные СМИ выпустили новую статью, где размышляют, что задумал Зеленский, а страны мира просят своих граждан немедленно уехать из Курщины. В то же время сами россияне откровенно рассказали, как их власть сбежала, а Россия внезапно обратилась к Украине.

Подробности – в эксклюзиве Виктории Гнатюк для TSN.ua.

Что происходит в Курской области?

Наступление Украины на Курщину шокировало весь мир: впервые со времен Второй мировой на территорию РФ кто-то решился зайти, и не просто решился, а успешно продвигается. Каждый день становится известно о новых селах и городках, над которыми потеряла контроль Россия. И хотя РФ до сих пор не признает весь масштаб наступления, нам есть, что рассказать.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 августа обнародовал очередной разговор с главкомом Александром Сырским, где тот сообщает, что украинские войска только за утро 14 августа продвинулись на 1-2 км на разных участках фронта. Он также сообщил о захвате более 100 российских военнопленных за этот же период.

Что известно о взятых под контроль населенных пунктах Курщины?

По состоянию на 14 августа, по словам Зеленского, под контролем Украины находились 74 населенных пункта Курской области. Эта информация была озвучена после его разговора с Сырским. Но уже, может быть, и больше. О некоторых населенных пунктах можно поговорить больше. О Судже вы уже явно слышали, ведь наши коллеги первыми смогли там побывать и "разнести" пропаганду РФ о том, что ВСУ не контролируют этот город. Журналистка ТСН Наталья Нагорная показала, как наши военные сбрасывают российский триколор из одного из админзданий.

ВСУ заботятся о гражданских россиянах

Кроме того, сейчас рассматривается решение открыть на подконтрольных Украине территориях военные комендатуры, и сейчас украинские бойцы делают все, чтобы оставшиеся там люди были на попечении Украины. Детали об этом рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" омбудсман Дмитрий Лубинец.

РФ сбрасывает авиабомбы на свои же города: какие населенные пункты захвачены?

РФ же свой город пытается стереть авиабомбами, чем загоняет местных по подвалам – да, тех самых, которых они бросили и не эвакуировали. Следующий населенный пункт Любимовка – это село, где украинские военные даже сменили название на указателе.

"Любимовка свободна! Видео после зачистки населенного пункта от российских солдат", – говорится в подписи к ролику, который опубликовало подразделение украинских войск.

Что дают Украине захваченные населенные пункты Курщины?

По информации DeepState, Силы обороны Украины контролируют не только Суджу и Любимовку, но и Гончаровку, Лебедевку, Куриловку и другие населенные пункты. Также 14 августа ВСУ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Плехово. Кроме того, недавно взяли под контроль и Заолешенку. А чуть раньше военный обозреватель Юлиан Репке сообщил, что ВСУ удалось выбить российские подразделения из села Ольговка Курской области:

"Украинская армия захватила Ольговку и продолжает наступать на Коренево с востока".

По его словам, в 30 км к северу ВСУ ведут наступление на Коренево и пытаются расширить свой плацдарм. На кадрах, опубликованных ВС РФ, видно, как российские беспилотники атакуют украинские механизированные части к югу и востоку от поселка:

"По меньшей мере, один украинский БТР-4 уничтожен, еще один захвачен российскими войсками (по неподтвержденным российским данным, за последние сутки уничтожены или захвачены 10 бронетранспортеров ВСУ). Украинские БТР также заметили на дороге на село Гирьи восточнее Суджи".

Что известно о продвижении ВСУ на Курщине?

По информации Репке, украинские войска продвинулись дальше севернее Суджи. Обозреватель просмотрел видеозаписи, публикуемые обеими сторонами, и заключил, что тяжелые бои идут примерно в 20 км к югу от Суджи и к востоку. Там российские подразделения пока не продвинулись к городу ближе, чем на 6 км. В этих боях принимают участие отряды "Ахмат", говорит эксперт:

"Если Украине удастся занять эти населенные пункты, это станет ужасным провалом Владимира Путина".

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Сколько осталось до Курской АЭС?

И еще больше резонанса несколькими днями ранее наделала информация о возможном взятии под контроль города Льгов, а он, на минуточку, расположен всего в 15 км от Курской АЭС. Эта новость вызвала беспокойство с российской стороны.

Также в Сети демонстрируют карту приблизительных боев с разной степенью контроля территории Курской области по состоянию на вечер 14 августа.

Белый цвет – это с 6 по 13 августа. Желтый цвет – район боев за 14 августа, а красные точки – это боевые столкновения за 13 августа.

Карта приблизительных боев с разной степенью контроля территории Курской области по состоянию на вечер 14 августа

Впрочем, стоит отметить, что данные о количестве населенных пунктов, контролируемых Украиной, могут различаться в зависимости от источника информации. К примеру, Институт изучения войны в своем отчете отметил, что по их подсчетам, по состоянию на 13 августа украинские войска контролировали примерно 41 населенный пункт. Это расхождение аналитики объясняют наличием в Курской области многих очень малых населенных пунктов, а также возможностью того, что некоторые из них не были учтены в подсчете аналитиков.

Украинское командование, напомним, 14 августа заявило, что украинские военные контролируют 74 населенных пункта, но отметили, что во всех освобожденных населенных пунктах проводятся проверки и стабилизационные мероприятия.

Гуманитарка для россиян!

Также идет разработка гуманитарных решений для этих территорий, что свидетельствует о намерении Украины обеспечить нормальное функционирование гражданской инфраструктуры на контролируемых территориях. Кстати, то, как раздают гуманитарную помощь местным, показывала наша коллега корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.

Кроме того, корреспондентка пообщалась с брошенными на произвол судьбы жителями Суджи, и вот послушайте, что они говорят.

Страны призывают своих граждан покинуть Россию

Просыпаться начинают и страны, чьи жители поселились когда-то на Курщине. К примеру, Индия призвала своих граждан выезжать из Курской, Белгородской и Брянской областей. Дипломатическое ведомство Индии в Москве обнародовало на сайте соответствующие официальные рекомендации для своих граждан:

"Учитывая последние инциденты безопасности в Брянском, Белгородском, Курском регионах, гражданам Индии рекомендуется принять необходимые меры предосторожности и временно переселиться за пределы этих областей".

Интересно звучит "инциденты", правда?

Замысел Зеленского

Тем временем у The Times вышла новая статья о курском позоре. Там пишут, что курская операция построена так, чтобы сыграть на сильных сторонах ВСУ: мобильность, импровизация, скорость принятия решений. По словам издания, Зеленский хочет таким образом заставить Путина перебросить войска с оккупированных территорий Украины для защиты Курской области. И предполагают, что, возможно, Кремлю придется увеличить численность войск, проведя еще одну мобилизацию. Эта непопулярная мера может возродить антивоенное движение в РФ. Более того, это может привести к расколу в армии.

Это наступление показало миру, что Путина пора прекратить бояться. О том, что "красных линий" не существует, заявил и Бен Ходжес. Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе прокомментировал события на Курщине во время интервью Deutsche Welle:

"Это опровергает страх, что Путин пойдет на эскалацию и использует ядерное оружие. Худшее, что он сделал, это обстрелял ракетами очередной супермаркет в Украине. Мы сдерживали себя слишком долго ... Украинцы дали нам урок — даже в условиях тотального распространения дронов можно готовить операции такого масштаба".

Сколько россиян сдалось в плен?

А Зеленский отметил, что продвижение украинских войск на Курщине продолжается и "обменный фонд для нашего государства пополняется", намекая на возможность использования захваченных территорий в качестве козыря в будущих переговорах.

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А теперь по обменному фонду. Он, скажем так, уже богат. Несколько дней назад военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коаваленко заявил, что цифры новых пленных – просто безумные. По неофициальным данным, они колеблются от 300 до 1000 оккупантов. Коваленко отметил, что количественно российских войск в Курской области было чуть больше 10 тыс. человек. И если данные о тысяче пленных подтвердятся, то это означает, что только за неделю российские оккупанты потеряли в Курской области десятую часть своей группировки.

Ну а еще в Сети просто полно видео с пленными россиянами. Вот, например, срочники жалуются, что их все бросили.

Самое массовое взятие врага в плен!

Утром 15 августа в Сети появилось новое видео пленных, на котором добрая пачка россиян один за другим идут туда, куда им говорят спецназовцы СБУ. Говорят, что это самое массовое взятие врага в плен, которое удалось провести за один раз. Речь идет якобы о 102 россиянах.

Россияне просят обменять их на "азовцев"

Более того, за эти дни появилось масса видео, где российские пленные просят свое руководство обменять их на бойцов "Азова", которых Россия вообще отказывается отдавать, и уже третий год держит в заложниках и пытает наших ребят.

Россия вышла на связь с Украиной

И о чудо. После курского прорыва Россия впервые с начала полномасштабной войны обратилась к Украине и инициировала разговор по обмену пленными. Об этом в эфире телемарафона сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Эту информацию подтвердил и глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко:

"В плен попадают ФСБшники, кадыровцы, срочники – те, которые так или иначе резонируют в российском обществе. Их ценность как пленных растет в разы. Сколько реально попало в плен агентов ФСБ, ГРУ – думаю, цифра там в разы больше. Конечно, то ли попадает в плен заключенный, или кадыровец, или офицер ФСБ – обмен будет совсем другой. Мы не знаем точной картины по трофеям, мы не знаем реального количества захваченных пленных, их качественный и количественный состав. Но мы видим и слышим, что РФ впервые на третьем году войны сама запросила переговоры об обмене пленными. И это понятно почему – потому что совершенно другой состав пленных".

Поэтому Путину пора задуматься, к чему может все это привести.

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