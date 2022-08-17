ВСУ держат интригу, а оккупанты не желают признать поражение: военный эксперт о беспомощности РФ

Тарас Жовтенко объяснил, почему Минобороны и Генштаб никак не объясняют "хлопок" в Крыму.

Взрывы в оккупированном Крыму показали беспомощность военно-политического руководства РФ.

Об этом заявил военный эксперт Тарас Жовтенко в выпуске ТСН в 19.30 за 16 августа 2022 года.

"Достаточно правильной информационной стратегией с украинской стороны является то, что официально и Вооруженные силы Украины, и Министерство обороны, и Генштаб держат интригу, потому что мы таким образом дополнительно сеем панику и среди российских оккупантов, и их приспешников", — отметил эксперт.

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Жовтенко добавил, что таким образом Украина дает возможность российской пропаганде показать свое настоящее лицо, начиная от растерянности и заканчивая полным хаосом идей, мыслей в головах российских пропагандистов.

"Ну, и в конце концов, мы показываем беспомощность российских оккупационных властей на временно оккупированных территориях, и в принципе, российского военно-политического руководства, которое с одной стороны рассказывает, что "все идет по плану и цели будут выполнены", а с другой стороны происходят такие непонятные и необъяснимые официально вещи", — подытожил он.

Напомним, во вторник, 16 августа, на военной авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма раздавались взрывы.

Отметим, что утром во вторник, 16 августа, в оккупированном Крыму уже раздавались взрывы: вблизи поселка Азовское Джанкойского района горела российская военная часть и склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

Затем в Минобороны РФ эти взрывы назвали диверсией.

Напомним, тысячи граждан России двинулись в сторону моста через Керченский пролив. Паника у оккупантов поднялась после утренней атаки по воинской части.

9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов. Тогда российско-оккупацина "власть" сообщила о пострадавших и по меньшей мере одной жертве.

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