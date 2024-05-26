ВСУ готовы уничтожить установки, которыми РФ бьет по Харькову: военный объяснил, что мешает

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко рассказал, что ВСУ готовы уничтожить установки, которыми оккупационная армия России бьет по Харькову. Однако есть один очень существенный вопрос. Он связан с тем, что наши партнеры, в частности, США, запрещают Украине применять ряд огневых средств по территории Российской Федерации.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

"То есть мы не можем уничтожать противника в районах его центров, где он концентрирует легкобронированную и бронированную технику, определенные артиллерийские средства и, что основное, это средства противовоздушной обороны и системы С-300, С-400, которыми ежедневно разрушает Харьков. То есть Силы обороны знают, где они стоят, мы можем их уничтожить. У нас есть чем уничтожить, но есть запрет на применение этих средств", - пояснил он.

Юрий Федоренко добавил, что украинские дипломаты работают над решением этого вопроса сейчас.

"Я думаю, что 3-4 недели, и мы добьемся того, что эти огневые средства дадут возможность применить (по территории России – ред.)", - резюмировал военный.

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Напомним, военный рассказал, как чуть не подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен.

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