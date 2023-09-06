ВСУ готовятся уничтожить Крымский мост по тактике НАТО: эксперт назвал признаки

ВСУ при подготовке к "нейтрализации" Керченского моста используют тактику НАТО. Эксперт объяснил, в чем она состоит.

Украинские военные уже готовятся полностью уничтожить незаконный Крымский мост.

Такое мнение высказал военный аналитик Дмитрий Снегирев в интервью ТСН.ua.

"Происходящее — это отражение событий первого этапа подготовки контрнаступления в Херсонской области. То есть Вооруженные силы Украины сейчас сосредоточены на уничтожении систем ПВО, которые прикрывают Крымский мост", — сказал он.

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Так, эксперт вспомнил успешные атаки украинской стороны по системам ПВО оккупантов в Крыму, в частности уничтожение батареи С-400. Кроме того, ВСУ сейчас активно атакуют военную инфраструктуру россиян и прежде всего – аэродромы.

"То есть те места расположения авиасоединений оккупантов, которые прикрывают непосредственно Керченский мост... Создаются предпосылки для нейтрализации систем ПВО, систем радио-электронной борьбы, которые делают невозможным успешный характер нанесения ударов непосредственно по самому Керченскому мосту", — сказал Дмитрий Снегирев.

Он добавил, что Украина готовится к "последнему удару", который собирается нанести по тактике НАТО.

"Вооруженные силы Украины в момент нейтрализации Керченского моста используют тактику НАТО – каскадный характер планирования операций. Поэтому все основания для сдержанного оптимизма есть", — сказал военный аналитик.

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Напомним, из-за атак беспилотников россияне изменили тактику охраны Крымского моста. В частности, оккупанты увеличили количество судов пограничной службы федеральной службы безопасности РФ.

Кроме того, в панике после последних атак на незаконный Крымский мост россияне установили вблизи постройки баржи для защиты от украинских морских дронов. Их вроде бы не полностью затопили, а только закрепили якорями на одном месте. В Сети показали спутниковые снимки.

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