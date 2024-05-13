ВСУ готовятся уничтожить Крымский мост: Путин уже пошел на крайние меры

Подготовка к уничтожению Крымского моста идет полным ходом. В ВСУ уже даже знают, в какую именно точку этого гигантского 18-километрового моста будут бить.

Чего же ожидают Силы обороны, почему Крым — главная цель ВСУ, как и чем можно уничтожить Крымский мост и что об этом думают эксперты? Подробности рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Россия больше не использует Крымский мост для обеспечения войск?

Эта новость сбила с толку не только обычных украинцев, но даже военных экспертов. 7 мая издание The Independent шокировало мир громким заголовком — российская армия больше не использует Крымский мост для обеспечения и опрокидывания войск на фронт в Украину. А написали они такое, ссылаясь на данные крупнейшего украинского частного разведывательного агентства Molfar. Журналисты утверждают, что по Крымскому мосту почти не осуществляются грузовые перевозки. Такой вывод аналитики сделали, опираясь на якобы серию снимков со спутника.

Москва перешла на использование сухопутных маршрутов в аннексированной восточной Украине для поставки своей линии фронта после неоднократных атак Украины на Керченский мост, соединяющий материковую Россию с Крымом.

Анализ спутниковых снимков показывает, что на мосту, который Россия построила после аннексии Крыма в 2014 году, практически отсутствует движение транспорта, и поэтому оно больше не может быть эффективной военной мишенью для ограниченных боеприпасами украинских войск, считают аналитики Molfar, крупнейшего украинского частного разведывательного агентства.

Изображения, сделанные со спутника Maxar, проанализированные разведчиками из Molfar и присланные The Independent, показывают, что почти ни один военный грузовой поезд не курсировал по железнодорожной линии моста в течение трех месяцев.

В этот период 29 февраля по мосту был замечен только один российский грузовой поезд, перевозивший около 55 вагонов горючего.

Никакого движения с участием российских военных сил на мосту в марте или апреле, по словам Molfar, не было. Агентство, расположенное в Днепре, использовало для анализа комбинацию изображений со спутника Maxar, подсчеты вагонов и идентификацию груза», — говорится в материале The Independent.

Журналисты добавили, что военный трафик на мосту умер сразу после 17 июля 2023 года, когда один из пролетов путинского сооружения уничтожили и изуродовали железнодорожную ветвь морские дроны СБУ. По словам главы Службы безопасности, которые приводит The Independent, к удару с моря Россия ежедневно перевозила по Крымскому мосту до 40 вагонов с оружием и техникой. К тому же, по данным СМИ, РФ активно строит новую железнодорожную ветку из Ростова в Крым оккупированными юго-восточными территориями Украины. Именно это сообщение якобы и должно было решить проблему с мостом.

Эксперт "разнес" выводы аналитиков

С выводами OSINTеров многие не согласились, в том числе и известный украинский военный эксперт Александр Коваленко. Он достаточно справедливо указал и привел некоторые доказательства. Во-первых, какую бы инфраструктуру враг не строил, те объемы снаряжения, техники, топлива и людей по одной железной дороге вдоль Азовского моря не перевезти. Во-вторых, известные всем партизаны движения АТЕШ и проукраинские крымские паблики постоянно публикуют фото на видео эшелонов российской техники в Крыму. Она туда не с неба упала. Коваленко считает, что мост все еще "в строю".

“Честно говоря, был крайне удивлен такой информацией, от, казалось бы, OSINTеров, которые по степени аналитики должны быть немного выше среднестатистического потребителя информации. Поскольку перевозка по железнодорожной ветке Керченского моста техники, боеприпасов и другого МТЗ РОВ как продолжалась, так и продолжается. В Керчь регулярно прибывают составы с этой компонентой и местные мониторинговые каналы, такие как "Крымский ветер", "АРК" и другие, постоянно этот процесс фиксируют и сообщают о нем.

Кроме того, перевозка цистерн с нефтепродуктами — это горюче-смазочные материалы для оккупантов, а пассажирские вагоны — это перевозка личного состава…

Что автомобильная железнодорожная ветвь продолжают активно использоваться, а Крым играть роль транзитного, логистического узла, заменить который ни одной дорогой через Мариуполь и Бердянск невозможно. И ни одна новая логистическая ветвь не сможет обеспечить полностью, в режиме 24/7-нон-стоп, южную группировку РОВ, численностью почти 200 тысяч тел.

А потому, крайне диссонирующие выводы, с учетом, буквально, привлеченного за уши нарратива, что «Керченский мост не нужно атаковать»... Серьезно?”, — написал Коваленко на своей странице в Facebook.

Частично согласен с Коваленко и другой военный обозреватель Александр Мусиенко.



«Некоторые заявляют, что движение через этот мост уменьшилось, следовательно, оно уже все, не представляет угрозы. Это не так, если смотреть на ситуацию стратегически. Ведь когда мы говорим, что РФ активна на востоке, им сейчас мост не нужен. Но если через некоторое время они преследуют цель усилить активность на юге, например, на левобережье Херсонщины. Им нужен мост”, – заявил Мусиенко.

"Россияне боятся, что мост не выдержит"

Но уже 7 мая в Силах обороны Юга наконец-то прояснили ситуацию. Как сказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, россияне действительно не нагружают мост специально. Почему? Боятся, что не выдержит.

“Все, что он [враг] чувствует, это волнение, что мост может банально не выдержать. Иногда эту информацию подтверждают их паблики”, — отметил Плетенчук.

Но оружие все равно мостом перевозят, хоть и не в тех объемах, как когда-то, так что если Украина хочет приблизиться к освобождению правобережья Херсонщины, а значит и Крыма — мост надо класть на дно и как можно быстрее.



“Когда Украина будет проводить действия по плану увольнения, например, левобережья Херсонщины, то моста не должно быть. Ведь это главная логистическая артерия, которая идет в оккупированный Крым. И из Крыма идет обеспечение группировки российских войск в Херсонской области. Этот мост потерял свое значение только временно”, — добавил Поэтенчук.

Уничтожение моста — публичная цель Украины на 2024 год

На самом же деле уничтожение Крымского моста — это уже публичная цель Украины на 2024 год. Ранее о таких планах ГУР со ссылкой на анонимные источники в управлении, сообщало британское издание The Guardian. Там утверждают, что мост снесут к середине 2024 года и якобы у Буданова все необходимое для этого уже есть. А потом в апреле о ней заговорил Зеленский, сам Буданов и вот теперь об этом говорят все.

Как можно уничтожить мост

Но как Украине уничтожить 18-километровое мегасооружение в сотне километров от фронта, которое еще и защищает российское ПВО? Давайте разберем все по порядку.



И действительно, мост настолько огромен, что разрушить его весь — задача со звездочкой. Но действительно стоит понимать, что задача в ВСУ — не превратить мост в труху или груду бетона, а вывести его из строя на долгое время. По мнению аналитиков, для этого потребуется завалить не просто пролет или кусок дорожного полотна, как это делали в СБУ уже два раза, а снести одну из его опор. На смену одной в РФ уйдут месяцы, а может и год. Издание "Важные истории" написало об этом более подробно.



Чтобы полностью вывести мост из строя, необходимо нанести существенные повреждения либо нескольким сопротивлениям в восточной или центральной части, либо одной из опор, поддерживающих арочный проход в западной части, писал американский журнал Foreign Affairs. По оценкам авторов, чтобы повредить одну опору, требуется несколько точных попаданий ракет, например ATACMS с одиночной боевой частью. С ними согласен российский военный эксперт Кирилл Михайлов: "Нужно несколько попаданий ATACMS или Storm Shadow в одну точку, причем желательно, чтобы это была опора моста, а не дорожное полотно".

Самое уязвимое место – там, где бетонная опора соединяется с горизонтальной металлической основой полотна железнодорожной или автомобильной дороги, пишет Foreign Affairs. Сложность состоит в том, что даже для ATACMS – это небольшая цель. Для ударов по военным объектам эти ракеты высокоточны, однако гарантировать несколько подряд попаданий в такие маленькие цели, как уязвимые части Крымского моста, нельзя», — пишет издание «Важные истории».

Шпионский скандал в Бундесвере

Сомневались о том, можно ли разрушить мост ракетами своего времени и немецкие офицеры, тайный разговор которых зимой слила российская пропагандистка Маргарита Симоньян. В Бундесвере утечку подтвердили, так что этот разговор можно считать откровенной правдой — немцы не знают, как уничтожить мост своими высокоточными и мощными ракетами Taurus по Storm Shadow.

“Германия так и не передала Украине Taurus, хотя, как отмечает Foreign Affairs, для удара по опорам Крымского моста они могли бы быть эффективнее ATACMS. Taurus несет два заряда: первый взрывается, устраняя препятствие на пути к главной цели и активируя второй заряд, затем происходит второй взрыв. В случае моста это может сработать, например, так: первый заряд пробивает дорожное полотно над опорой, второй разрушает опору”, — говорится в материале издания “Важные истории”.

Это не мечта, а задача для ВСУ

Как это сделать британские ракеты? "Адский дождь из ракет Storm Shadow "! Только это в сочетании с морскими дронами и искусными маневрами авиации может раз и навсегда разрушить Крымский мост. Брайан Кларк, военный эксперт Института Гудзона, предположил, какой именно будет выглядеть атака. Чтобы разрушить "скрепу" Путина, Украине придется приложить немало усилий. Во-первых, должны улететь десятки ракет Storm Shadow.

“Сначала, считает Кларк, необходимо атаковать сильно укрепленную верхнюю часть конструкций моста – дорожное полотно на берегу и настил моста.

Для этого, по его словам, необходимо от 20 до 40 единиц дальнобойного оружия с полезной нагрузкой более 500 фунтов (более 220 килограммов)».

Единственным оружием в арсенале Украины, которое отвечает этим требованиям, предоставлены Великобританией крылатые ракеты Storm Shadow и их французский эквивалент SCALP”, — пишет The Sun.

"Штормы" снесут Крымский мост?

Ракеты, по мнению аналитика, могут разрушить мост, повредив или полностью уничтожив его конструкцию на поверхности и тем самым парализовав его работу. Но здесь у Украины есть одна ощутимая проблема. Ракеты будут, их можно накопить, но чтобы запустить такое количество их за короткий промежуток времени, нужно много самолетов. Носителями Storm Shadow в ВСУ являются советские Су-24 и МиГ-29.

Устаревшая техника требует риска — для точности нужно будет подлететь поближе, а значит рискнуть потерять пилотов и большинство имеющихся самолетов. Перевернуть ситуацию могут истребители F-16. Эксперт отмечает, что они не приспособлены к ракетам Storm Shadow, но это поправимо. Украина уже переоборудовала свой советский авиапарк — придумает что-нибудь и здесь.

“Изготовленные в США F-16, присланные европейскими союзниками, должны прибыть в течение следующих двух месяцев — и аналитики считают, что лишь несколько десятков могут предпочесть в небе руки Украины.

«Несоответствие между оружием в их арсенале и самолетами, которые у них есть для его запуска» — вот это самая большая проблема, которую сейчас имеет Украина, считает эксперт», — говорится в материале The Sun.

Нужно что-то большее

Но одними "Штормами" городов не разрушишь — так его можно только повредить.

Здесь в игру вступают морские дроны. Важные истории считают, что дронами городов не разрушишь и ссылаются по мнению украинского военного эксперта Свитана.



Морские дроны для разрушения опор моста, похоже, не подходят, это показала атака на мост в июле прошлого года. В этом случае взрыв происходит на открытом пространстве, что значительно снижает его эффективность. «Тогда снесли только пролет моста. Опора не пострадала. Это значит, что нужно где-то в 2-3 раза больше взрывчатки. Но тогда это уже не будет малозаметным катером», — объяснял Свитан. Что касается опор, поддерживающих арочный проход в западной части, то к ним морские беспилотники, возможно, вообще не доберутся. Сопротивления защищены специальными конструкциями от воздействия льда и столкновения с судами», — пишет издание «Важные истории».

СБУ нашла решение

Но здесь можно кое-что не согласиться с экспертами, ведь тогда в июле 2023 года в города врезались совсем другие дроны СБУ. В Службе уже не раз заявляли, что разрабатывают все новые и новые модификации, в частности не так давно отчитывались о появлении нового "морского малыша" — Sea Baby 2024 — более мощного и дальнобойного. Он едет по морю на 1000 километров и несет тонну взрывчатки. Это, кстати, вдвое больше, чем битые по мосту в 2023-м. Первые кадры новой "грозы" Черного моря продемонстрировали еще в марте 2024 года.

Как видите, можно считать, что это условие в СБУ выполнили. Журналисты The Sun писали, чтобы пройти российскую ПВО и обмануть остатки флота, охраняющие мост, нужна именно комбинированная атака: ракетами, БПЛА и морскими дронами. Как пишут эксперты, сейчас Украина как раз экспериментирует с российским ПВО в Крыму и имеет успех. 17 апреля ГУР в сотрудничестве с ракетчиками ВСУ уничтожили 4 пусковых в российскую передовую систему С-400 и не только. Сами же российские военкоры все чаще предполагают, что Украина будет постепенно прощупывать российскую противовоздушную оборону и будет бить постепенно восточнее и восточнее, пока не решится ударить по мосту.

“Таким образом, главным остается вопрос: хватит ли у ВСУ ракет на то, чтобы, во-первых, преодолеть прикрывающие мост ПВО, а во-вторых, чтобы нанести достаточно точных ударов по опорам? «По меньшей мере, нужен залп 100 ракет, чтобы мост по-настоящему перестал работать. Потому что что-то отклонят [средства] РЭБ, а что-то могут сбить», — говорил в феврале украинский военный эксперт Петр Черник», — пишут «Важные истории».

Но все же стоит вспомнить, о чем мы уже говорили ранее: цель ВСУ – прекратить сообщение, остановить поток на мосту, сделать его непригодным для использования на максимально долгое время, а не уничтожить все в Керченском проливе. Как показали две предварительные атаки, только уничтожение пролетов и повреждение железнодорожной ветки на мосту выбивает мост на 2-3 месяца. Впрочем, безусловно, Крым был и должен оставаться главной целью Украины, ведь его увольнение даст Украине несколько козырей. Об этом, а также о других интересных деталях возможной атаки на Крым, в интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной рассказал директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСУ готовятся уничтожить КРЫМСКИЙ МОСТ: Путин уже пошел на крайние меры!

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