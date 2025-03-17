ВСУ показали уникальный наземный дрон, который на фронте может заменить трех военных: фото, видео

На оснащении 65 бригады "Великий луг" появился еще один наземный дрон. В противовес логистическим и эвакуационным машинам, это дрон-убийца "Гном-2". Оснащенный пулеметом и двумя гранатометами он будет уничтожать оккупантов. Военные уже протестировали машину на полигоне.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Киры Овес.

"Последние настройки - воины прочно крепят пулемет и гранатометы и "Гном-2" готов к первым огневым тестированиям. Система управления этим роботом не отличается от воздушных FPV. На дрон установлены камеры, чтобы военный видел, куда едет и свою мишень. Все отображается на экране пульта, отсюда же подаются команды", - говорит корреспондентка ТСН.

Военные снаряжают наземный дрон

Юрий - родом из Вольнянска в Запорожье, добровольно присоединился к Вооруженным силам пять месяцев назад. В гражданской жизни автоэлектрик, эти навыки понадобились и в армии, ведь именно он совершенствовал дрон.

"Делал систему, чтобы он более компактный был, чтобы влез куда угодно, чтобы можно было переместиться из точки А в точку Б, делали еще систему спуска чтобы лучше она работала", - говорит Юрий.

Дроны различной модификации пока незаменимы на фронте, они облегчают тяжелую ежедневную работу военных, ведь он может заменить трех человек на фронте.

"Война меняется очень стремительно и дроны сегодня в приоритете, дроны - это жизнь, дроны - это наши большие помощники", - говорит военный „Одесса“.

Из-за активности вражеских «глаз» в воздухе, опасных оптоволоконных FPV-дронов нашим воинам все сложнее уберечься. Поэтому нужны беспилотники и как можно больше, чтобы военные могли работать и уничтожать врага из укрытий.

"На самом деле сейчас в украинской армии большой запрос на роботизированные системы, которые будут немножечко заменять людей, потому что на Запорожье вы, пожалуй, знаете ситуация самая тяжелая с тем, чтобы дойти до позиций и выйти", - говорит начальник отделения коммуникаций 66 ОМБР „Великий Луг“ Сергей Скибчик.

Российские захватчики не оставляют попыток хотя бы на сантиметр продвинуться на Запорожском направлении, говорят защитники. Чтобы останавливать врага нашим воинам нужна помощь - кроме техники еще и люди, которые будут ею управлять.

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