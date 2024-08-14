ВСУ контролируют российскую Суджу: что происходит в городе – эксклюзивный репортаж ТСН

В городе остаются люди, живущие в подвалах.
Украинские защитники сняли российский триколор с одного из админпостроек в городе Суджа Курской области, расположенного примерно в 10 км от границы с Сумской областью.
Съемочной группе ТСН. Марафон Єдині новини удалось попасть на Курщину и увидеть, как там живут люди — детали на сайте ТСН.ua.
На въезде в город осталась сожженная колонна техники армии РФ, имеющая русские номерные знаки и специфические отметки врага. Эта техника двигалась в сторону украинской границы.
Сам город Суджа не сильно разрушен. Большинство повреждений от авиабомб, которые бросают сами же россияне. В подвалах домов находятся люди. Сейчас украинские военные берут их под свою опеку. В частности, привезли им гуманитарную помощь.
Оставшиеся в городе местные жители жалуются, что их не просто не вывезли, а вообще — не сообщали об эвакуации. Некоторые из них неделю находятся в подвалах, откуда почти невозможно выйти из-за авиабомб. Люди говорят, что у них осталось критически мало еды.
Сейчас известно около 100 человек, оставшихся в Судже. Кроме взрослых там есть и дети. Местные жители благодарят ВСУ за помощь и считают, что диктатор Владимир Путин не осознает ситуацию в Курской области.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПЕРВЫЕ! ТСН НАЖИВО ИЗ СУДЖИ! Украинские журналисты вышли в прямой эфир из КУРЩИНЫ
Фото с Суджи
Как сообщалось, ТСН побывала в Курской области. Это первый репортаж украинских СМИ с территории РФ.