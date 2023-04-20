ВСУ могут зайти в Крым до конца весны: эксперт объяснил, почему полуостров уязвим для обороны

Главный разведчик Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ могут зайти в Крым до конца весны, если для этого сложатся все условия. Некоторые военные эксперты говорят, что Крым очень уязвим для обороны.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua военный аналитик, полковник Петр Черник рассказал, согласен ли он с таким мнением и насколько россияне уже там подготовились к встрече ВСУ.

"В стратегическом контексте я согласен, как бы это странно ни звучало. Однако деоккупировать Крым в военной части значительно легче, чем пройти линию разграничения образца 24 февраля прошлого года. Достаточно уничтожить полностью Крымский мост, взять его под огневой ракетный контроль, чтобы они не могли его отстроить. А с помощью качественной авиации, тех же F-16 закрыть небо над Крымом, а также акваторию Черного моря", — отметил он.

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Черник объяснил, что F-16 могут брать на борт две очень серьезные ракеты MGM-158, которые могут наносить удары от 360 до 910 км.

"Весь Крымский полуостров с севера на юг — чуть более 250 км, с востока на запад — чуть более 360 км. Ракета с дальностью нанесения ударов 910 км берет на мушку абсолютно все военные базы и абсолютно все потенциальные плавсредства, которые через Азовское море и Керченский пролив будут пытаться доставлять туда какие-то запасы. Буквально несколько недель такой осады и Крым падает к ногам как гнилая грушка. Для этого нужны дальнобойные ракеты и хорошая авиация", - подытожил аналитик.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина применит все незапрещенное оружие, чтобы освободить Крым.

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