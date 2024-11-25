На фронт для ВСУ поставили бракованные мины: воины рассказали громкие подробности скандала

В Украине распространяется скандал вокруг боеприпасов калибра 120-миллиметров, которые не взрываются и не долетают до вражеских позиций. Видео с бракованными минами ТСН предоставили армейцы. Количество таких боеприпасов не разглашается. Но то, что эта проблема касается разных участков фронта – от Курщины до окрестностей Курахово свидетельствует о том, что это тысячи мин производства Укроборонпрома.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

ТСН за последнюю неделю получила с десяток таких видео. Их бойцы сопровождали комментариями, о некачественных минах калибра 120-миллиметров. Впервые жаловаться на бракованные мины начали в начале ноября. Когда поняли, что это не редкие случаи, а целые партии — решили об этом заявить публично.

Военные заявили о некачественных минах

Мины не разрываются после выстрела. Застревают в стволе миномета. Или падают прямо рядом с ним. И это каждая 10-я, приехавшая на фронт, говорят бойцы.

Воины называют несколько проблем с этими минами. Первая – не срабатывает взрыватель, не дающий мини разорваться. И она падает прямо у миномета. Вторая причина – некачественный вышибный. Он существует для того, чтобы дать силу мини вылететь из ствола. Но этого не делает. Третья проблема: влажный прах. Таким его доставляют в подразделения, говорят воины.

Серд проблем – это влажный прах

Кто ответит за бракованные мины украинского производства — этот вопрос бойцов ТСН переадресовывает Минобороны и ждем ответа на запрос. Эксперты заявляют, что ответственность за это должны разделить — производители и поставщики.

Из собственных источников на фроте ТСН стало известно, что некоторые командиры запретили использовать мины из этой партии. И не только потому, что они не долетают до враждебных позиций и не могут прикрыть пехоту. А из-за риска для жизни самих минометчиков.

К счастью, дефицитная 120-ка украинского производства не единственная, чем пользуются бойцы на фронте. Наши пехоты от штурмов до сих пор прикрывают мины десятка наименований от частных производителей и иностранных партнеров. Почему нехватку снарядов, от которой давно страдающие на фронте заменили бракованные боеприпасы, в Вооруженных силах не понимают.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Одесса после УДАРА БАЛИСТИКОЙ НАЖИВО! Генетическая аномалия! ТСН Новости 14:00 25 ноября

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