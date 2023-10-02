ВСУ обстреляли окупантов нетипичными снарядами: "Это — акция милосердия"

Бойцы 24-й бригады имени короля Даниила обстреляли российских оккупантов агитационными снарядами, в которых были открытки с призывами к россиянам сдаваться в плен.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ивана Петричака.

Украинские бойцы по случаю Дня защитника и защитницы Украины запустили по позициям окупантов агитационные материалы с предложением сдаваться в плен.

"Это у нас 122-миллиметровый агитационный снаряд. В настоящее время — 400 листовок", — говорит боец ВСУ.

Это совместная работа бойцов 24 бригады имени короля Даниила вместе с военной контрразведкой СБУ. В снарядах были открытки на русском языке с предложением сдаться в плен.

Открыток сразу несколько видов. Есть номера телефонов и целая инструкция как правильно сдаться в плен. Указаны сроки заключения: до 1-го года тюрьмы – если никого не убивал, три года – если стрелял по приказу и амнистия для окупантов, если сдаваться в плен решит вместе с техникой. В таком случае еще и финансовое вознаграждение.

Агитационная открытка

"Это акция милосердия наших воинов к оккупантам. В честь Дня защитников и защитниц Украины. Этими открытками наши воины дают оккупантам шанс остаться в живых", — говорит Иван Петричак.

Снаряды с агитационными открытками прилетели в Горловку Донецкой области. Уже через несколько минут местные гауляйтеры в соцсетях выражали свое негодование.

"Проведение таких операций направлено не только на захватчиков, которые воюют против украинского народа, но и на то население, которое остается на неподконтрольной территории. Сообщить жителей неподконтрольных территорий, что ВСУ — наступают. Их территории скоро будут освобождены и им остается лишь немного подождать", – говорит украинский защитник.

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Напомним, спецназначенцами 5-го отряда Центра "Омега" Национальной гвардии Украины уничтожен блиндаж российских военных из одного выстрела.

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