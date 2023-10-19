ВСУ один раз уничтожали Путина, 52 раза – Медведева и 14 раз Лаврова: что известно о потерях россиян на фронте

Украинские военные и другие Силы обороны с начала полномасштабного вторжения уничтожили более 290 тыс. оккупантов. О таком количестве в своей сегодняшней сводке сообщил Генштаб ВСУ. Если такая динамика будет продолжаться, то уже через несколько дней количество уничтоженного вражеского личного состава достигнет 300 тыс.

Большие потери окупантов: эксперт объяснил, остановит ли это Россию

Как известно, еще в мае 2023 года военные сообщали, что на поле боя было уничтожено 200 тыс. врагов, то есть за полгода на тот свет были отправлены дополнительные 100 тысяч захватчиков, которые вторглись на украинские земли и убивали мирных жителей.

Потери окупантов будут расти / Фото: Associated Press

Если такая динамика сохранится и война будет продолжаться, то через год, в октябре 2024 года россияне недосчитаются уже полмиллиона своих воинов.

"Я считаю, что для россиян не существует предела в вопросе личного состава, - рассказал в комментарии для ТСН.ua военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. - Для них предел - не потери личного состава, который они так или иначе могут компенсировать, а потери техники. Чем меньше они могут ее восстановить, тем больше растут потери личного состава. Технику они не могут так восстанавливать как личный состав. Потери личного состава россиян не поспособствуют протестам в России. Не надо ожидать от россиян реакции, например, на полмиллиона или миллион погибших оккупантов. Реакции не будет и все".

Эксперт считает, что важно качество подготовки окупантов

По словам Коваленко, Украина сейчас должна обращать больше внимания на то, выросло ли качество российского личного состава в зоне боевых действий или нет, какая у них система обеспечения.

"Эти показатели сейчас демонстрируют, что они у них идут в минус", – говорит Коваленко.

Уничтоженные тезки Путина и компании

В то же время интернет-ресурс, который был в апреле запущен МВД Украины "Потерь нет", информирует, что список погибших оккупантов пополнился известными в России фамилиями.

Ликвидированный в Украине тезка Путина. Фото: https://poternet.site

Среди тех, кто мечтал "взять Киев за три дня", но уже погиб, есть такие фамилии окупантов, которые идентичны фамилиям Путин, Песков и Нарышкин. Таких в списке по одному человеку. Чуть больше среди уничтоженных окупантов тезок главы российского МИД Лаврова – их сейчас 14.

Ликвидированный в Украине тезка Нарышкина. Фото: https://poternet.site

Ликвидированный в Украине тезка Пескова. Фото: https://poternet.site

Ликвидированные в Украине тезки Лаврова. Фото: https://poternet.site

Больше всего среди носителей известных фамилий среди оккупантов погибло Медведевых. По состоянию на сегодняшний день таких насчитывается 52 уже отвоевавшихся.

Ликвидированные в Украине тезки Медведева. Фото: https://poternet.site

Напомним, по состоянию на 18 октября 2023 года ВСУ уничтожили 290 680 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 630 военных. Данные уточняются.

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