ВСУ оригинально переделали советский "Град": как именно и почему это так раздражает оккупантов

Украинские артиллеристы приспособили систему залпового огня "Град" стрелять одиночными. Не тратя лишних боеприпасов, быстро и прицельно – наши военные жгут блиндажи. Но часто и сами попадают под удар.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ивана Петричака.

БМ 21-"Град" россияне обстреливают украинские города и села. В советское время массовые в изготовлении — есть такое оружие и у Украины.

Именно им защитники уничтожают окупантов. Экипаж боевой машины останавливается где-то посреди трассы недалеко от Донецка. Однако из 40 залпов ракет наши защитники используют только одну.

Украинский "Град" на фронте

"Вот так ребята палят оккупантам блиндаж, пугают его артиллерию или бьют по слогам. Один выстрел — одна цель. К точной, кое-где снайперской стрельбе, военные приспособили обычные приборы — с поправкой на износ стволов и качество ракет ", — говорит. Иван Петричак.

Сообщением – координаты врага приходят командиру на планшет. Но еще раз стрелять из прежнего места нельзя. Надо искать новое. А потому после выстрелов – экипаж едет с места.

Стрелять одиночными, это не только об экономии снарядов. Экипаж военного Игоря уже не раз попадал под удар.

"Думаешь, если мы перекатываемся постоянно, то нас не ловят? Да нас ловят! Где не станешь, где не приникаешь — тебя уже ищут. Очень быстро. "Ланцетами" один раз по нам работали. Пришел вперед машины, ну он в землю врезался. Контузило меня и водителя. C-300 прилетали, "Грады", "Ураганы", "Смерчи", 152-йка", — говорит военный.

Украинский "Град" после выстрела

Снарядов у россиян пока не уменьшается, а затишье ненадолго наступает только, когда наши жгут врагу склад из БК.

За день экипаж "Града" может выезжать на работу десятки раз. График изнурительный. Но устать от войны военные не позволяют себе. Как и многие другие украинцы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Приехали, отстрелялись и уехали! Арта показала, как курит вражеские блиндажи

Напомним, возле Симферополя партизаны обнаружили тайный военный состав РФ.

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