ВСУ остановили оккупантов и перешли к фазе контрнаступления: военный эксперт — о 6 месяцах войны

Также ВСУ переходят к контрнаступлению на отдельных участках фронта.

Об этом в комментарии ТСН.ua объяснил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"По моему убеждению, главное достижение шести месяцев войны – остановка продвижения российского агрессора и переход к фазе частичного контрнаступления Вооруженных сил. Напомню, что западные партнеры давали Украине максимум неделю противостояния перед тотальной капитуляцией, но наша страна устояла и на сегодняшний день ВСУ удерживают под контролем более 80% территории", – пояснил эксперт.

Дмитрий Снегирев подчеркнул, что нынешнюю военную кампанию можно условно разделить на три этапа.

"Первый этап, это пассивная оборона – с февраля по март, второй этап – активная оборона – с апреля по июль, и третий этап – это нынешнее частичное контрнаступление ВСУ. Нам хоть и медленно, но уже удается освобождать оккупированные территории. Кроме того, провалились планы второго этапа "спецоперации" России — выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, который еще 27 апреля анонсировал министр обороны России Шойгу", — пояснил военный эксперт.

Снегирев считает, что вторым достижением шести месяцев войны можно назвать консолидацию мирового сообщества в противостоянии российской агрессии.

"Если до начала широкомасштабного наступления позиции стран Запада по поддержке Украины и вообще отношений с РФ были неоднородными, то сегодня наблюдается слаженная реакция цивилизованного мира против агрессивного вторжения. Третьим достижением полугодового сопротивления Украины является тот факт, что российским спецслужбам не удалось расколоть украинское общество по языковым, религиозным и политическим признакам – наш народ фактически единогласно, несмотря на все противоречия, выступил единственной силой против захватчиков. Четвертое достижение шести месяцев войны – это преодоление недоверия стран Запада относительно передачи Украине новейших образцов технологического вооружения. После Дебальцевской операции 2015 года в руки российских оккупантов попали современные контрбатарейные радары производства США. С тех пор США фактически поставили "на паузу" дальнейшую передачу Украине новейших технологий и современного вооружения. Сегодня Украина получает новейшие образцы американских вооружений и передовых стран мира, что позволяет эффективно противостоять российской агрессии", — подчеркнул военный.

Также Дмитрий Снегирев считает достижением и то, что украинская экономика не ушла в зону турбулентности, а все же устояла в условиях войны.

"И последним, пятым достижением является недопущение режима "турбулентности" украинской экономики и частичное решение вопроса финансовой помощи со стороны стран Запада. В этом контексте рассматривается вопрос предоставления Украине макроэкономической поддержки на общую сумму $10 миллиардов. По официальной статистике, за последние несколько месяцев наша страна получила американское оружие на общую сумму примерно 13 миллиардов долларов. Это – солидная сумма, поскольку предыдущая администрация США передала нам оружие всего на 2,8 млрд", — пояснил военный.

Напомним, США могут засекретить новые поставки оружия Украине.

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