ВСУ отбили у россиян "Берлин" в Харьковской области: сидели на позициях по 2 месяца

ВСУ отбили стратегически важный массив в Харьковской области

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Реального прекращения огня со стороны России не было ни дня этой недели. Еще 8 мая, когда Путин помпезно объявил, что обстрелов не будет три дня, Россия массово атаковала Украину «Шахедами», крылатыми и баллистическими ракетами. Били по объектам энергетики и снова по мирным людям: школам, стадионам, жилым домам.

Не стихали атаки — и по всей линии фронта Они наоборот усилились, говорят аналитики ресурса DeepState. Они собрали информацию о штурмовых действиях россиян во время так называемого «прекращения огня» с 8 по 10 мая. И картина — вот такая.

8 мая — 193 штурма.

9 мая — 196.

10 — 161 штурм.

Для сравнения — в апреле было в среднем 155 атак в сутки.

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Но при этом наши защитники смогли даже отбить часть территорий. Корреспондент ТСН.Недели Александр Загородний побывал в бригаде «Хартия». И узнал — как украинцам удалось освободить «Берлин»! Именно так символически россияне назвали стратегически важный массив на Харьковщине: за который шли тяжелые бои целых полгода.

Подземный пункт управления бригады «Хартия». Глубоко под землей в пункте управления командир бригады Хартия собирает командиров. Торжественное мгновение. После тяжелых боев бойцы впервые получают как награду — береты. Теперь они, как и десантники и морская пехота, имеют право носить их постоянно. Комбриг собственными руками смачивает каждый берет и одевает подчиненного. После того как высохнет, навсегда сохранит эту форму.

Эти береты бойцы получают за наступательную операцию, длившуюся почти полгода. Село Липцы, Харьковское направление. Именно здесь украинским бойцам удалось отвергнуть превосходящие силы врага и освободить высоты и 200 гектаров леса.

«С целью отбросить противника от определенных высот, из которых в 22 году применяли артиллерии и РСЗО они наносили удары по городу Харьков. Работала не сама, а с главным управлением разведки и 92 бригады», — говорит полковник Игорь Оболенский, командир бригады «Хартия».

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Сложность операции заключалась в том, что наступать приходилось на позиции врага, у которого и солдат и артиллерии было на голову больше. За координацию всего наступления отвечал этот молодой комбат на псевдо «Француз».

«Нужно было синхронизировать 3 батальона одновременно и очень сложные действия не только пехотные, но и применение бронетехники с высадкой десанта с прикрытием. Было лишь несколько логистических путей, куда мы могли зайти… Реально это была очень тяжелая операция», — рассказывает «Француз».

После неожиданного наступления россияне начали собирать дополнительные силы, чтобы вернуть себе утраченное. Самым неприятным усилением врага стало мощное подразделение ФПВидронов на оптоволокне. Но наши закрепились, «Француз» уверен — Харьков теперь в большей безопасности.

«Через высоты, которые имеет населенный пункт Липцы, позволяет отсюда выставить ствольную артиллерию и РСЗО, которые будут дотягиваться до Салтовки как в прошлый раз, то есть если бы условно противник зашел на эти высоты, то Харьков был бы под угрозой артиллерийских обстрелов», — объясняет командир.

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Теперь «Французу» нужно разобраться с главной проблемой наших позиций — оптоволоконными дронами. Новое вражеское подразделение беспилотников привезло с собой под Липцы и новую коварную тактику — дроновую засаду. В 92-й бригаде считают это серьезной проблемой. Потому что дрон не летит, не шумит, а значит незаметно ждет цель.

«ФПВи ждут, дежурят, не тратят заряд батареи, просто ждут обочины. И когда какой-то потенциальный пикап или броневик проезжает, они поднимаются и догоняют, и это сейчас большая проблема, и мы тоже с ней боремся», — говорит «Соловий», военнослужащий отдельной штурмовой бригады.

Дрон на оптоволокне — на него не действует ни один РЭБ, он прячется в траве у дороги. или на крышу соседнего дома, откуда все видно. И таких засад враг создает сколько угодно. Теперь самая большая опасность не столько на передовой, сколько по дороге туда или обратно. Боец на псевдо «Прокурор» — водитель, и именно его профессия стала едва ли не самой рискованной в такой войне. ФПВи дрон уже гнался за ним по полевой дороге, спас товарищ.

Из-за этих дронов засады бойцы вынуждены неделями безвылазно сидеть на передовой без ротации. Когда мы в тылу ждем хорошей погоды, то на фронте просят ливни, мощный ветер, туман. В это время можно доехать, вывезти, заменить.

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«Прокурор» дольше всего находился на передовой безвылазно аж 2 месяца.

А пока бойцам вместе со штурмовыми винтовками выдают помповые охотничьи ружья. Минобороны недавно приняли несколько типов помповиков на штатное вооружение. Потому что ФПО-дрон на оптоволокне летает медленнее и он не так маневрен, сбить его шанс все-таки есть.

После того, как «Хартия», 92 бригада с другими подразделениями оттеснили врага от Липцев, россияне начали забрасывать ближайшие села авиабомбами, ракетами и Шахедами. Но что прилетело вот сюда, не знают даже военные с опытом.

Это несчастные Циркуны, когда-то богатое село, буквально в нескольких километрах от Харькова. В начале войны оно было в оккупации, а теперь его беспощадно обстреливают. К примеру, эти дома разрушают по второму разу. 4 дома просто рассыпались на щебень, 6 — разрушены. Взрыв был такой силы, что березы у дороги сломало как траву.

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Этот мужчина пытается что-то собрать у своего разбитого дома, хотя и говорит, что второй раз восстанавливать дом не будет — устал.

Враг очень близок от Харькова. Он продолжает бить из всего, что у него есть, но не продвигается вперед, а наоборот отступает. Очень медленно, но движение началось.

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Это напишут в КНИГАХ! ВСУ отбили у россиян «БЕРЛИН» на ХАРЬКОВЩИНЕ: сидели на позициях ПО 2 МЕСЯЦА

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Дата публикации 21:06, 11.05.25 Количество просмотров 21 Это звучит впервые! ВСУ отбили у россиян «Берлин» на Харьковщине: сидели на позициях по 2 месяца