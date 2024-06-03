ВСУ пошли в контратаку: российские оккупанты потеряли позиции в Волчанске (видео)

Какая сейчас ситуация в Харьковской области, как Запад одним решением коренным образом изменил расстановку сил на этом участке фронта и к чему стоит готовиться украинцам – в эксклюзиве TSN.ua.

ВСУ выбивают российских окупантов с Харьковщины! Захватчики стремительно теряют позиции в Волчанске – украинские защитники ушли в контратаку и отбили несколько кварталов в городе. Из-за этого у российских военкоров настоящее отчаяние! Самые смелые даже обвиняют в неудачах Путина, а еще жалуются на удары западным оружием по Белгороду! Впрочем, сам российский диктатор, похоже, отнюдь не собирается отступать, а готовит новое наступление! Эксперты уже назвали место, где совсем скоро может ударить Путин!

Какая сейчас ситуация на Харьковщине, как Запад одним решением коренным образом изменил расстановку сил на этом участке фронта и к чему следует готовиться украинцам – в эксклюзиве журналиста Артема Зябкина для TSN.ua.

ВСУ пошли в наступление!

Силы обороны Украины больше не обороняются, а наступают и выбивают врага из Харьковской области! Эпицентром боев остается Волчанск, впрочем, как пишет известный военный-обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке, ВСУ таки жарят оккупантам. Украинские бойцы начали увольнять город квартал за кварталом.

"Уже только около четверти территории города находится под однозначным российским контролем. Неделю назад это была почти половина. Кажется, украинцам удалось там продвинуться и вытеснить россиян. Россияне теряют позиции в Волчанске и все чаще прибегают к разрушению города с помощью РСЗО, тяжелой артиллерии и планирующих авиабомб, которые сбрасываются с расстояния", – отметил он.

По данным Генштаба ВСУ, на вечер 2 июня на Харьковском направлении враг почти не атаковал. За сутки произошло всего два боевых столкновения: отражены атаки противника в районах сел Липцы и Старица. Силы обороны держат там ситуацию под контролем и благодаря активным ответным действиям наносят врагу потери.

Оккупанты в отчаянии

У россиян же настоящее отчаяние. Они уже сами признают, что их "бравое" наступление на Харьковщину еще не удалось! А после снятия ограничений на удары западным оружием по Белгороду, их пыл вообще исчез, как и любовь к Путину.

"По наступлению в Харьковской области. Тут злые языки говорят, что Пыпа решил специально сдать все достижения доблестной группировки войск "Север", чтобы снизить эскалацию конфликта. Вот Запад разрешил бить своим оружием по старой территории России, а значит надо включать заднюю передачу. Другие говорят, что никто ничего сдавать не собирается и это все сказки. Проверить это можно будет легко. Если войска действительно будут отведены за границу на Волчанском направлении и на Липцах значит сдача действительно произошла чего бы там не фантазировали и мы имеем дело с очередным позорным предательством в духе предыдущей Харьковской перегруппировки. Ибо удары этим же западным оружием на других направлениях – я про ДНР и Запорожский фронт – ни к каким отступлениям не привели. Ни резервы, ни Хаймарсы, ни АТАКМС, ни эти самые Шторм ШэдОУ к перегруппировкам не привели и наше продвижение либо продолжается либо линия фронта остается стабильной. Если будет отступление от Волчанска и Липцов значит у Пыпы опять сдали нервы и он действительно прогнулся под очередной ультиматум Запада. Так вижу", – пишут российские пользователи соцсетей.

Украинские дроноводцы подловили российскую колонну

Жалуются российские оккупанты и на трэш, который устраивают их же командиры. Как они сами пишут, из-за показательной самоуверенности, а точнее тупости, в Курской области захватчики потеряли целую колонну КамАЗов.

Впоследствии, украинские бойцы из подразделений "Малибу" 53 механизированной бригады и "Крылья в ад" 103 ОбрТРО, опубликовали кадры уничтожения колонны окупантов. Стоит отметить, что колонна была длинной – аж 18 авто, а двигалась, удивительно неторопливо. Украинские же защитники воспользовались этим: как когда-то это делали на Киевщине, бойцы заблокировали технику, сжег первый и последний грузовик дронами. Оккупантам деваться было некуда, они в панике обращать КАМАЗы в поле, но тщетно. Украинские дроноводцы отловили все грузовики до последнего.

И это только начало. Ведь Украина получает все новые и новые разрешения от союзников. Уже 1 июня оккупанты начали жаловаться на постоянные удары из Хаймарсов по Белгородщине. Противник с сожалением распространяет кадры якобы использованных контейнеров от ракет Хаймарсов. А местные паблики все чаще постятся фото, как по ним летит "ответка" из Харькова. Похоже, что играть в эту игру вдвоем россиянам уже не так весело.

Есть у захватчиков в Белгородчине и первый серьезный пропущенный. РосСМИ публикуют кадры прилета по ним от 2 июня. Говорят, прилетел Himars. На фото – разбитые компоненты ЗРК с-300 или с-400 окупантов.



Как пишет BBC, 2 июня Франция, вслед за Британией, дала "зеленый свет" ВСУ на использование дальнобойных ракет Storm Shadow/Scalp Eg по военным аэродромам РФ в Курской и Белгородской областях.

На болотах снова забомбило:

Звучит как будто чистая вода говорит со мной.

В Белгородской области один аэродром и он в радиусе поражения боеприпасами намного проще и дешевле чем Шторм.

Во всей Курской области тоже один аэродром, до него да, долетают только БПЛА хохлов и диверсанты.

Итого целое заявление, ради того что ударят по аэродрому в Курске?

Думаю, если и ударят, то сразу по всем аэродромам, до которых Шторм может долететь, а в радиусе ~500км аэродромов у нас их тьма. Да и не только аэродромов.

Ну про ПВО понятно, в меру сил и умений будут сбивать, но это как лечить симптомы болезни, а не саму болезнь.

Оккупанты забыли за кого воюют?!

Кстати, если вы не знали, российские военкоры уже давно почти не критикуют собственную армию, ведь боятся попасть в немилость путинским чиновникам. Но некоторые делают наивные попытки перехитрить систему. Чтобы обойти статью о дескридитации русской армии, они называют свою аж армию – армией Лаоса.

Но есть еще одна новость. Спасать россиян под Волчанск поедут… кадыровцы. По крайней мере, об этом заявил чеченский вожак, которого называют возможным преемником Кадырова, Апти Алаудинов. По его словам, бойцов из подразделения "Ахмат" ждет решающий бой с врагом, а так называемая СВО закончится уже в этом году. А где эти знаменитые спецназовцы были до того? Эти снимки снимали? Этот логический вопрос возник и у самих россиян. Они смеются над ряженой спецурой и напоминают, что те в свое время собирались Киев брать.

Радоваться рано

Но радоваться неудачам окупантов пока рано! 3 июня украинский военныйкор Константин Машовец, активно освещающий события на Харьковском направлении, сообщил, что оккупанты вводят туда свои главные резервы.

"Командование российской группировки войск (ГВ) "Север" начало вводить в бой на Харьковском операционном направлении свой главный резерв - подразделения 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса (АК), уже первые пленные из состава ее 41-го мотострелкового полка ( мсп). Ранее на этом направлении действовали лишь отдельные штурмовые подразделения из ее состава", – сообщает telegram-канал Zvиздец Мангусту.

2 июня в Институте изучения войны заявили, что активность врага фиксируется на новом направлении! Похоже, Путин может попытаться расширить попытку наступления на Харьковщину – теперь еще и в другой точке северо-восточнее областного центра.

"Российские войска могут начать наступательные действия на Золочевском направлении (к северо-западу от города Харьков)", – говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

В частности, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 1 июня заявил, что украинские чиновники обеспокоены возможной активизацией российских войск на Золочевском направлении и Украина следит за поведением россиян в этом районе.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 мая заявил, что российские войска готовятся к новым наступательным действиям и сосредотачивают группировку неустановленной численности у границы с Украиной в 90 километрах северо-западнее Харькова, что может позволить российским войскам начать наступательные действия на Золочевском направлении.

"Российское сосредоточение вблизи Золочевского направления и возможные наступательные действия в этом районе, вероятно, преследуют цель дальнейшего закрепления и перетягивания украинских сил на более широкий фронт в северной части Харьковской области", — считают аналитики.

Удастся ли россиянам прорваться снова?

А уже 3 июня американские аналитики заявили, что российское наступление на Харьковщину уже вряд ли будет иметь хоть какой-то успех, ведь оккупанты потеряли преимущество. К тому же теперь должно стать спокойнее и в Харькове, поскольку Украине разрешили бить по российским самолетам, которые пускают по городу КАБы.

"Украинские официальные лица сообщили, что в феврале 2024 года украинские войска сбили ряд российских военных самолетов, многие из которых наносили планирующие бомбовые удары в направлении Авдеевки. Способность украинских войск сбивать российские военные самолеты в зоне фронта указывает на то, что украинские силы, вероятно, смогут воспроизвести тот же эффект как украинскими, так и западными системами для защиты северной части Харьковской области и города Харькова от ударов российских планерных бомб с российской стороны", – сообщает ISW.

"Зеленый свет" для F-16!

Разрешили бить по РФ и с F-16! 3 июня Нидерланды стали второй страной, давшей это важное разрешение для Украины после Дании. Напомню, что первые истребители должны быть в Украине уже летом, впрочем, от Бельгии, которая пока запретила избивать из них по РФ. В целом, в течение 2024 и 2025 годов Украина должна получить от 45 до 60 F-16 от Дании, Бельгии, Нидерландов и Норвегии, посчитали журналисты BBC.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВОТ ЭТО ПОВОРОТ! ВСУ пошли в контратаку: рашисты потеряли позиции в Волчанске!

Напомним, по данным аналитиков, российские войска продвинулись северо-восточнее Харькова на фоне позиционных боев. оккупанты достигли определенных "успехов" в пределах восточной окраины Волчанска.

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