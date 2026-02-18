ВСУ пошли в наступление на двух участках фронта: военные откровенно рассказали о ситуации

Артиллерия на фронте / © ТСН

Силы обороны проводят штурмовые действия на Запорожском и Александровском направлениях. Об этом официально заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Хотя деталей операции не раскрывают, движение вперед ощутимо по интенсивности работы нашей артиллерии.

Специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко отправилась в «красную зону» в Запорожье, чтобы увидеть, как наши войска меняют ситуацию на фронте.

Дорога в «красную зону»: небо заполнено «глазами» врага

Поездка на передовую сейчас требует не только смелости, но и специальных гаджетов. Небо над Запорожьем «грязное» от вражеских беспилотников.

Водитель Виктор максимально сосредоточен. Постоянно приходят оповещения о дронах в секторе.

Цезарь на фронте

Главная цель вражеских беспилотников — самоходная артиллерийская установка Caesar. Эта французская САУ калибра 155 мм была одной из первых, которые передали партнеры еще в 2022 году. Командир под псевдонимом «Дема» осваивал ее еще во Франции.

«Дема», командир САУ: «Она довольно неплохо себя показала».

Сейчас этот Caesar помогает Силам обороны менять ситуацию под Запорожьем. Последнюю неделю военные обозреватели активно обсуждают контрнаступление на этом направлении. Хотя в ВСУ официально не комментируют детали, в Центре противодействия дезинформации уже заявили об освобождении поселка Терноватое.

«Дема»: «Больше выезжаем. Больше стреляем. Больше целей. Больше уничтожаем врага».

Риск для артиллерии на фронте

Работа артиллерии — это всегда риск стать целью для ударных дронов. После очередного залпа группе приходится срочно прятаться.

Юлия Кириенко: «К сожалению, мы не успели, как обычно, после работы самоходки поехать с точки выстрела. Потому что российский дрон „Молния“ уже в небе и есть вероятность, что он засек нашу работу. Мы сейчас вынуждены прятаться под деревьями и пережидать. И надеяться, что он нас не заметит».

На этот раз обошлось — взрыв слышно на горизонте, целью стал не Caesar. Военные говорят, что дрон исчез с радаров после работы средств РЭБ.

Война изменилась

Пока машина в укрытии, расчет приводит ее в порядок. Номер обслуги Сергей, который раньше работал с 82-миллиметровыми минометами, говорит, что война дронов заставляет менять тактику.

Сергей признается — всегда мечтал о большом калибре:

«Здесь много датчиков и надо, чтобы они были в чистоте. Я всегда мечтал о больших калибрах. Так шоб влупил, так влупил. Видели, аж хвои трясутся».

Выстрелы «Цезарей» на Запорожье звучат все чаще, намекая — украинские войска продолжают движение вперед.

