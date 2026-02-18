- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 165
- Время на прочтение
- 2 мин
ВСУ пошли в наступление на двух участках фронта: военные откровенно рассказали о ситуации
Силы обороны проводят штурмовые действия на Запорожском направлении. Репортаж ТСН из «красной зоны» о работе артиллерии, охоте вражеских дронов и освобождении территорий.
Силы обороны проводят штурмовые действия на Запорожском и Александровском направлениях. Об этом официально заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Хотя деталей операции не раскрывают, движение вперед ощутимо по интенсивности работы нашей артиллерии.
Специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко отправилась в «красную зону» в Запорожье, чтобы увидеть, как наши войска меняют ситуацию на фронте.
Дорога в «красную зону»: небо заполнено «глазами» врага
Поездка на передовую сейчас требует не только смелости, но и специальных гаджетов. Небо над Запорожьем «грязное» от вражеских беспилотников.
Водитель Виктор максимально сосредоточен. Постоянно приходят оповещения о дронах в секторе.
Цезарь на фронте
Главная цель вражеских беспилотников — самоходная артиллерийская установка Caesar. Эта французская САУ калибра 155 мм была одной из первых, которые передали партнеры еще в 2022 году. Командир под псевдонимом «Дема» осваивал ее еще во Франции.
«Дема», командир САУ: «Она довольно неплохо себя показала».
Сейчас этот Caesar помогает Силам обороны менять ситуацию под Запорожьем. Последнюю неделю военные обозреватели активно обсуждают контрнаступление на этом направлении. Хотя в ВСУ официально не комментируют детали, в Центре противодействия дезинформации уже заявили об освобождении поселка Терноватое.
«Дема»: «Больше выезжаем. Больше стреляем. Больше целей. Больше уничтожаем врага».
Риск для артиллерии на фронте
Работа артиллерии — это всегда риск стать целью для ударных дронов. После очередного залпа группе приходится срочно прятаться.
Юлия Кириенко: «К сожалению, мы не успели, как обычно, после работы самоходки поехать с точки выстрела. Потому что российский дрон „Молния“ уже в небе и есть вероятность, что он засек нашу работу. Мы сейчас вынуждены прятаться под деревьями и пережидать. И надеяться, что он нас не заметит».
На этот раз обошлось — взрыв слышно на горизонте, целью стал не Caesar. Военные говорят, что дрон исчез с радаров после работы средств РЭБ.
Война изменилась
Пока машина в укрытии, расчет приводит ее в порядок. Номер обслуги Сергей, который раньше работал с 82-миллиметровыми минометами, говорит, что война дронов заставляет менять тактику.
Сергей признается — всегда мечтал о большом калибре:
«Здесь много датчиков и надо, чтобы они были в чистоте. Я всегда мечтал о больших калибрах. Так шоб влупил, так влупил. Видели, аж хвои трясутся».
Выстрелы «Цезарей» на Запорожье звучат все чаще, намекая — украинские войска продолжают движение вперед.
▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 08:00 18 февраля. БАВОВНА В РОССИИ! ЗЕЛЕНСКИЙ О ВСТРЕЧЕ В ЖЕНЕВЕ