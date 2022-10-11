ВСУ продолжают освобождать от оккупантов Луганщину — Гайдай

Вооруженные силы Украины продолжают освобождать от оккупантов агрессора России населенные пункты в Луганской области.

Об этом в эфире теламарафона сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.

Впрочем, подчеркнул руководитель ОВА, стоит дождаться официальной информации от Генерального штаба, чтобы "не помешать нашим защитникам". Зато россиянам на фронте "не поздоровится".

"Они (ВСУ — Ред.) в дальнейшем продвигаются вперед. Вчерашний террор, состоявшийся по всей стране, еще больше мотивирует наших защитников. Ребята, которые воюют, наиболее мотивированные военные в мире потому, что защищают свои семьи, свои дома, своих детей, родителей. И здесь, когда они на фронте, по их населенным пунктам наносят ракетные удары. Это еще больше побуждает, чтобы зачистить оккупантов", — говорит Сергей Гайдай.

Деоккупация Луганской области

После контрнаступления в Харьковской области Вооруженные силы Украины начали освобождать временно оккупированные населенные пункты Луганской области. По состоянию на 9 октября официально известно об увольнении семи населенных пунктов в регионе. Речь идет о селах в Сватовском районе.

Тем временем российские оккупанты готовят оборону в Луганской области : стягивают туда технику, осуществляют минирование территории и сооружений. Россияне готовятся обороняться в Кременной и Сватово.

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