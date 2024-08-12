ВСУ продвигаются вглубь России: "кадыровцы" убегают, ВС РФ сдаются, россияне заговорили по-украински (видео)

Какие населенные пункты уже не контролируют РФ, что там Курская АЭС и как Путин "противостоит" войне на своей территории — в эксклюзиве TSN.ua.

Курская битва длится почти неделю. Такого развития событий не ожидал никто, даже Кремль! Эксперты теряются в прогнозах, чего ожидать дальше, западные СМИ говорят о самом рискованном решении Зеленского, а россияне бьются в истерике. Ну, а между тем ВСУ продвигаются все дальше.

Какие населенные пункты уже не контролируют РФ, что там Курская АЭС и как Путин "противостоит" войне на своей территории — в эксклюзиве журналистки Виктории Гнатюк для TSN.ua.

Нападение на Курщину застало врасплох всех!

И прежде чем начать, отметим, украинские власти официально события в Курской области не комментируют, поэтому ничего не утверждаем, главное, что на эрефии что-то творится, а рабсеянчики скулят. Так вот операция в Курской области для ВС РФ была полной неожиданностью, хотя, как утверждают западные СМИ, российская разведка знала о планах мероприятия на территорию РФ и начальник Генерального штаба вооруженных сил России Герасимов решил, что Путину об этом знать не надо. Да и Бог с ним, главное, что ВСУ невероятными темпами удалось пройти десятки км вглубь территории РФ. Ну что греха таить, Зеленский еще 11 лет назад предупреждал, что так будет.

Какие деревни уже не контролирует РФ?

На Западе это наступление назвали более успешным, чем все контрнаступление в 2023 году, ведь только за первые 48 часов удалось взять под контроль, а точнее, как любят говорить россияне – уволить – больше населенных пунктов, чем в 2023 году. Поэтому, по данным СМИ, освобождены: город Суджа, села Толстый Луг, Любимовка Николаево-Дарьино, Дарьино, Зеленый Путь, Новоивановка, Леонидово, Лебедевка, Казачья Локня, Ивашковский, Заолешенко, Гончаровка, частично Махновка, Рубанщина, Гогов. Половина Суджанского района занята украинскими войсками. Поговаривают, что и Белгородская губерния начинает понемногу падать, там тоже минус два населенных пункта в пользу ВСУ. К примеру, 10 августа утром в соцсетях распространилось видео, в котором утверждалось, что украинские военные зашли в населенный пункт Пороз Белгородской области.

Переполох на Белгородщине!

В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после встречи с заместителем руководителя Грайворонского городского округа Анатолием Бляшенко и главой села Валентиной Корневой заявил, что по ситуации в селе Пороз поступает "противоречивая информация". Также он отметил "напряженную ситуацию" в соседнем селе Дунайка. Тем временем российские провоенные телеграмм-каналы начали писать о том, что видео в Порозе сделали в "пиар-целях", и на самом деле украинских военных в этой деревне "нет". Тем не менее, в Красноярском р-не БНР объявлено "перемещение" местного населения.

“У нас тревожное утро, активность противника на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают все, чтобы справиться с возникшей угрозой. Но чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, живущих в Краснояружском районе, в более безопасные места”, – говорит Гладков.

Все пошло не по плану РФ!

Кстати, внезапно всплыло и заявление Китая. В МИДе, комментируя ситуацию в Курской области, призвали не прибегать к эскалации и не расширять границы зоны боевых действий. Да ладно! А почему молчали, пока украинцев убивали? А когда россияне все лезли и лезли по Украине?

Между тем, по данным z-военкоров, между военными ВСУ и ВС РФ началось сражение. Он проходит с утра 12 августа в районе пограничного пункта "Колотыловка" Белгородской области. Также напомним, что российские власти в ночь на 10 августа объявили на территории Брянской, Курской и Белгородской областей режим так называемой "контртеррористической операции". Это объясняется якобы угрозой со стороны Украины. Решение принял "Национальный антитеррористический комитет" России без уточнения периода времени продолжительности. По мнению россиян, вообще они должны были решить этот вопрос к выходным, иначе это сражение приобретет позиционный характер, и выбить ВСУ они не смогут еще долго. Напомним: выходные уже пронеслись, но как видим, этот вопрос ВС РФ так и не решили. Хотя еще в первые дни минубивств России по методике докладывали, что "все под контролем, атаки отражены", а уже сейчас эта битва оказывает очень дестабилизирующее влияние на руководство Кремля. Об этом в интервью "Суспільному" сказал журналист-расследователь и руководитель проекта Bellingcat Христо Грозев. По словам медийщика, бои в Курской области стали неожиданностью и не только для высшего руководства России.

“Оказывается, украинский Генштаб готовил эту операцию, не согласовывая ее – и это было намеренно сделано – даже с западными партнерами, чтобы не было утечки. Я сам разговаривал с представителями нескольких западных стран, удивленных масштабом и подготовкой, длительной подготовкой этой контратаки на территории России", – говорит Грозев.

Все в мире ждут, что будет дальше!

В то же время, украинские власти и сам Генштаб ВСУ официально не комментируют ситуацию в Курской области. Как отметил Грозев, хотя первая реакция со стороны партнеров была, что это, скорее всего, какая-то минимальная психологическая операция, которая имеет целью создать напряжение среди российского населения, чтобы они поняли цену войны, то уже после первых двух ночей контратаки у них изменилось отношение.

"Они считают, что есть шанс, чтобы эти позиции закрепились, и это стало бы серьезным рычагом для будущих переговоров, даже если только на этой территории закрепится украинская сторона ВСУ", — говорит журналист-расследователь.

Планы Путина сорваны!

Христо Грозев добавил, что окружение Путина ожидало, куда двинется наступление российской армии до американских выборов, чтобы иметь какие-то пределы, чтобы начинать переговоры с новым американским президентом или президенткой о каком-то замораживании конфликта, но на территориях, которые они уже завоевали. Сейчас теряется смысл в оригинальном плане, как договариваться о мире после выборов нового президента в США.

"Поэтому я думаю, что это очень, очень дестабилизирующее влияние на руководство Кремля. В ближайшие дни, если останется на этих позициях или дальше продолжит двигаться украинская армия, будем видеть все больше и больше хаоса и потери концентрации вообще в стратегии России. Это гораздо важнее, чем кажется со стороны”, – говорит расследователь.

"Курская битва" – для чего она?

Не утихают и западные СМИ. Летнее контрнаступление на Россию – самое рискованное решение Зеленского, которое планировалось месяцами, с таким названием вышла публикация на The Times. Из главного: там отметили, что президент в течение нескольких месяцев в полной тайне оказывал давление на военное руководство, чтобы начать наступление. Тем самым в Киеве хотят изменить нарратив о том, что Украина проигрывает войну. А из очень интересного, там пишут, что Украина прорвалась бы на болота, даже если бы не получила разрешение Запада. Курскую битву назвали самым рискованным решением с начала войны, потому что цитируем "Москва отдаст все, чтобы вернуть территории". Кроме того, назвали количество сил, выделенных на эту операцию, говорят, что они составляют от 6000 до 10 000 военных. Между тем, в Институте изучения войны указывают на то, что наступление украинских войск в Курской области позволило Силам обороны хотя бы временно перехватить инициативу на одном участке фронта и продолжить противостояние на всей территории военных действий.

"Операция ВСУ в Курской области позволила украинским войскам хотя бы временно перехватить инициативу на поле боя на одном участке фронта и противостоять российской инициативе на всей территории военных действий", – отмечают в Институте изучения войны.

Украина перехватила инициативу?

Эксперты отмечают, что из-за того, что с ноября 2023 года Россия владела инициативой на всей территории боевых действий – это позволило ей определять место, время, масштаб и требования к ведению боевых действий в Украине и заставило Украину тратить материальные и человеческие ресурсы на реактивные оборонные операции. Но украинская операция в Курской области заставила Кремль и российское военное командование отреагировать и перебросить силы и средства в сектор, где украинские войска начали атаку. В России просто не ожидали, что Украина может перетянуть преимущество на себя.

"Правитель РФ Владимир Путин и российское военное командование, вероятно, неверно оценили, что у Украины нет возможности перехватить эту инициативу, а способность Украины достичь оперативной неожиданности и перехватить общевойсковую инициативу ставит под сомнение оперативно-стратегические предположения, лежащие в основе нынешних российских наступательных усилий в Украине Украинская операция в Курской области и последующие возможные украинские трансграничные вторжения заставляют Кремль и российское военное командование принять решение о том, рассматривать ли тысячекилометровую международную границу с северо-восточной Украиной как действующий фронт, который Россия должна защищать, а не как неактивный участок фронта, как они относились к нему с осени 2022 года", – отмечают эксперты.

Что говорит Зеленский?

Однако, до сих пор открыто операция в Курской области украинские власти не признают, впрочем со слов украинского президента можно понять, о чем идет речь. В частности, если послушать обращение к украинцам за 9 августа, в день, когда Россия прицельно ударила по супермаркету в Константиновке Донецкой области.

В плену уже сотни россиян!

А россиян на самом деле пачками берут и в плен. На днях в Сети появилось видео с десятками пленных кадыровцев из подразделения "Ахмат", которых поймали в Курской области. Их взяли в плен в глубоком тылу, где они прятались.

По их словам, они пытались скрыться, чтобы избежать попадания в плен, поскольку Рамзан Кадыров когда-то заявил, что бойцы "Ахмата" в плен не сдаются.

Пленные кадыровцы

Ну а вообще, о "героических" кадыровцах все чудесные давно, но российские срочники продолжают рассекречивать их "подвиги". Вот, например, один из пленных срочников рассказал, что при любой угрозе те убегают".

Что говорят российские срочники

И таких видео – море. Также украинские бойцы делятся в сети достижениями. Вот, например, 10 августа контрразведчики СБУ с позывными Фокс и Механ, вместе с разведчиками 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ с позывными Еврей, Коуч и Жора, нашли и захватили вблизи города Суджа на Курщине новый российский танк Т-803ВМ в 2023 году отличном состоянии, с полным баком и полным боекомплектом. Пишут, что танк находился в танковой засаде, однако ее вовремя обнаружили.

Ну, а вообще ВСУ в суджанской "Пятерочке" не понравилось, говорят, скоро там будет другой супермаркет – украинский АТБ.

Между тем, местные даже уже выучили украинский.

А дроны встречают уже не только в Курщине или Белгородщине, но и в Подмосковье. Говорят, это произошло у аэродрома Чкаловский.

Дроны также залетали на огонек и в Воронеж.

Что там Курская АЭС?

А еще россияне ужасно боятся за Курскую АЭС. Оккупанты считают, что Курскую АЭС украинские военные захотят обменять на Запорожскую. Так что россияне готовятся остановить работу Курской АЭС, если туда зайдут ВСУ. Это один из возможных вариантов.

Напомним, что ранее стало известно, что город Курчатов, где расположена Курская АЭС, обесточен. Местные власти говорят, что причина обесточивания – падение обломков украинского беспилотника.

А между тем российские военные уже строят оборонительные линии. Как пишет BBC, в Сети появились фото, на которых видно, что россияне роют оборонительные траншеи у Курской АЭС. Украинские силы уже в пределах 50 км от объекта. На спутниковых снимках, сделанных с разницей в несколько дней, видно несколько недавно построенных траншей неподалеку, причем ближайшая – примерно в 8 км от станции. Словом, чем дальше – тем интереснее.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ПРОРЫВ ВСУ ПОД КУРСКОМ: "кадыровцы" убежали, ВС РФ сдаются, россияне заговорили по-украински!

Ранее сообщалось, что бронетехника ВСУ продвинулась на 22 км к востоку от Суджи.